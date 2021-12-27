Деды Морозы: на старт, внимание, марш!

В воскресенье, 26-го декабря, в Гатчине прошла
всероссийская акция «Новый год – в каждый дом». Гатчинский спорткомитет при
содействии комитета по спорту Ленинградской области проводил праздничный забег
на 2 км 22 метра – для всех желающих, но с одним условием: бегуны должны быть
либо в наряде Деда Мороза, либо Снегурочки, либо в карнавальном костюме. Допускалось
иметь отдельные элементы одежды новогодних персонажей. Кроме того, в двух
возрастных группах бежали дети: младшие – до 12 лет и от 13 до 17 лет, форма
одежды – произвольная.
Стартовали по очереди: Деды Морозы, за ними Снегурочки,
потом самая многочисленная категория – карнавальный забег: герои фильмов,
сказок, мультиков и целый зоопарк – бегуны в костюмах животных. Этим – в меховых
комбинезонах – можно было только позавидовать, учитывая температуру на улице.
Последними стартовали дети. Всего заявилось 106 участников.
Как рассказала заместитель председателя Гатчинского спорткомитета
Ирина Полуэктова, в новогоднем забеге приняли участие и постоянные гатчинские
бегуны – члены клуба любителей бега «Сильвия», «Гатчинские пробежки», и новички,
волонтеры, студенты и школьники. Все, кто любит бег и готов в такой мороз преодолеть
двухкилометровую дистанцию.
Зимняя стужа не испортила бегунам и болельщикам
праздничного настроения. На забег приходили целыми семьями: бежали, болели друг
за друга, приплясывали под музыку и фотографировались. Для согрева желающим
предлагался горячий чай.
Когда все финишировали, организаторы подвели итоги и
наградили победителей. В каждой категории бегунов было три призовых места. Заместитель
главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук вручил победителям медали,
грамоты и сладкие подарки. Но победа в «сказочном» забеге – это не главное. Лучшей
наградой стал новогодний настрой и хороший старт на год вперед: кто преодолел
2022 метра по морозу – тот преодолел себя.
Екатерина Дзюба