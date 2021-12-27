Деды Морозы: на старт, внимание, марш!

В воскресенье, 26-го декабря, в Гатчине прошла всероссийская акция «Новый год – в каждый дом». Гатчинский спорткомитет при содействии комитета по спорту Ленинградской области проводил праздничный забег на 2 км 22 метра – для всех желающих, но с одним условием: бегуны должны быть либо в наряде Деда Мороза, либо Снегурочки, либо в карнавальном костюме. Допускалось иметь отдельные элементы одежды новогодних персонажей. Кроме того, в двух возрастных группах бежали дети: младшие – до 12 лет и от 13 до 17 лет, форма одежды – произвольная.

Стартовали по очереди: Деды Морозы, за ними Снегурочки, потом самая многочисленная категория – карнавальный забег: герои фильмов, сказок, мультиков и целый зоопарк – бегуны в костюмах животных. Этим – в меховых комбинезонах – можно было только позавидовать, учитывая температуру на улице. Последними стартовали дети. Всего заявилось 106 участников.

Как рассказала заместитель председателя Гатчинского спорткомитета Ирина Полуэктова, в новогоднем забеге приняли участие и постоянные гатчинские бегуны – члены клуба любителей бега «Сильвия», «Гатчинские пробежки», и новички, волонтеры, студенты и школьники. Все, кто любит бег и готов в такой мороз преодолеть двухкилометровую дистанцию.

Зимняя стужа не испортила бегунам и болельщикам праздничного настроения. На забег приходили целыми семьями: бежали, болели друг за друга, приплясывали под музыку и фотографировались. Для согрева желающим предлагался горячий чай.

Когда все финишировали, организаторы подвели итоги и наградили победителей. В каждой категории бегунов было три призовых места. Заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук вручил победителям медали, грамоты и сладкие подарки. Но победа в «сказочном» забеге – это не главное. Лучшей наградой стал новогодний настрой и хороший старт на год вперед: кто преодолел 2022 метра по морозу – тот преодолел себя.

Екатерина Дзюба