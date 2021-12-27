Мальчики с железных караванов

– Ирина
Владимировна, у вашей книги заголовок похож на фразеологическую головоломку.
Обычно караван – это по пустыне, и в песках, а на обложке – бурлящая вода,
волны и берег – явно очень далекий. В чём тут дело?
– В Демидовых... Именно они, став владельцами целого
конгломерата заводов и рудников на Урале, воспользовались уникальным маршрутом
доставки меди, железа, пушек, ядер в Петербург, Москву и другие города России.
Сказать, что этот маршрут – сначала по горным рекам, а затем по равнинным –
Волге, Каме, затем снова среди скал – по горной Мсте, через Боровичские пороги
– страшный и опасный – это ничего не сказать. Когда в конце апреля, после вскрытия
льда, Чусовая была бурной и полноводной, провести по ней барки весом в
несколько тонн было делом весьма опасным. Особенно если учесть, что практически
на каждом километре смельчаков подстерегали скалы (по-местному – «бойцы»), о
которые разбивались (и не по одному) речные суда.
На Урале маршрут, по которому шли караваны барок с
железом, называли маршрутом смерти. Железные караваны отправлялись от пристаней
на Чусовой дважды в год, весной и летом. По численности судов, составлявших
речную флотилию, в караване могло находиться до 70-90 барок. Они ежегодно шли
по водным путям России в течение двух столетий – до того периода, когда
конкуренцию речным маршрутам не составила железная дорога.
– Если это опасно,
то почему на этих караванах оказывались мальчики? В поисках приключений?
– Это нашим
современным детям сейчас приключений не хватает, а у подростков того времени
экстрим был каждый день. Помочь отцу поставить в реке бредень, пойти в тайгу на
охоту, отнести обед отцам – в шахту или на рудник... Я уж не говорю о том, что мальчики
начинали работать с 11- 12 лет.
На Урале – в Нижнетагильском горном округе – организовали
при заводах школу, где преподавались математика, иностранные языки, геометрия,
черчение и т.д. Лучшие выпускники этой школы отправлялись на учебу в
Европейские институты, школы, университеты – во Францию, Англию, Германию,
Швецию... Так Демидовы решали кадровый вопрос.
– А зачем так
мудрёно? У нас уже в начале XIX века в Петербурге был
свой горный корпус, готовивший специалистов в области геологии и металлургии.
– Да, был... Только мы с вами забыли об одной
«мА-аленькой» детали: Демидовы использовали труд крепостных. А в горный корпус
принимали только дворян – это раз. Во-вторых, заманить дворянина, выпускника с
дипломом горного инженера в уральскую тайгу можно только очень высоким окладом.
Да и не выдержит, всё равно сбежит. «А тут свой, крепостной, – цитирую Николая
Никитича Демидова, – если и сгадит, то его наказать можно, и его родню тоже –
запороть...» Так что у Демидовых кадровый
вопрос решался рационально: крепостных обучали
за границей (там не спрашивали о социальном положении мальчиков, их называли «пансионерами господ
Демидовых», от слова пансион – обеспечение), а затем возвращали на Урал. Инженеры,
геологи, врачи, архитекторы, иконописцы, переводчики оставались крепостными и
работали на своих хозяев за мизерную плату.
Так вот мальчиков, предназначенных для учебы в Европе,
привозили сначала в Петербург, а затем отправляли в Европейские столицы – в
зависимости от того, какую специальность подростку надлежало освоить. А
доставляли мальчиков в Петербург... всё на тех же караванах с железом.
Собственно, этим событиям и посвящена моя новая книга.
– Но в аннотации к
ней написано, что все события развиваются в течение нескольких месяцев 1843
года, пока идёт караван. Почему именно эта дата Вами выбрана?
– Дело в том, что в 1843 году Анатолий Демидов подписал
соглашение с комиссией по строительству Исаакиевского собора о поставке
малахита для его внутреннего убранства.
Многие из нас бывали в соборе и поражались красоте
10-метровых малахитовых колонн иконостаса. Так вот этот малахит – из
уникального Меднорудянского месторождения Нижнего Тагила, принадлежавшего
Демидовым. Уникален малахит не только своими узором и цветом с бирюзовым
отливом, но и тем, что добывался из единственного в мире по своим масштабам (до
сих пор) гнезда объёмом в 490 тонн.
В 1843 году малахит, предназначенный для Исаакия,
сплавляли по российским рекам на железных караванах. Барки ушли с Чусовой в
конце апреля, а пришвартовались на Рожковской пристани Обводного канала, недалеко
от Александро-Невской лавры, в октябре.
- По вашей книге
можно и географию изучать?
- Вы правы. Историю, географию и уникально организованную
транспортную систему на реках страны. Нам как жителям Ленинградской области
может быть интересно, что маршрут каравана пролегал и по нашей территории, и по
соседним областям – Псковской и Новгородской. Барки проходили по Вышне-Волоцкой
водной системе, спускались по горной Мсте, двигались по Волхову, шли по Старо-Ладожскому
(Петровскому) каналу, который в те времена считался одним из самых современных
и мощных в Европе. Это был сложнейший комплекс гидротехнических сооружений –
бейшлотов, плотин, шлюзов, гидроузлов для сбора воды с соседних рек, речушек,
озер и болот. По тем временам – триумф инженерной и строительной мысли.
Достигнув Шлиссельбурга, караваны иногда по несколько
дней не могли войти в Неву из-за тумана или штормов, которые шли с бушующей
Ладоги. Но и фарватер Невы был сложен: в районе Отрадного (это современный
Кировский район Ленинградской области) речников ждали коварные Ивановские
пороги. Вызывает восхищение работа лоцманов на всех реках: без приборов,
основываясь только на своей интуиции, знании фарватера, скорости воды в реке,
они проводили суда, минуя мели и скалы, стоящие прямо на их пути. Их навыками
до сих пор восхищаются исследователи, занимающиеся историей караванов.
Мне хотелось рассказать об этих исторических фактах в
занимательной для читателей форме. Поэтому я выбрала формат исторической повести.
Мальчики плывут не все вместе, а на разных барках: на тот случай, «если какая
барка убьется, то погибнут не все». Это ещё Демидов так рассуждал в своих
письмах приказчикам, когда распоряжался «отправить на караване нескольких
отроков», причем отмечал, чтобы посылали самых лучших, самых умных – «дураков и
здесь хватает».
Мальчики должны были «просто плыть», ни во что не
вмешиваясь, а задача взрослых – доставить их целыми и невредимыми. Но это ведь
только в инструкциях гладко бывает. Подросток, по природе своей, импульсивен,
любопытен, смел, решителен и часто совершает довольно рискованные поступки. Вот
и мои герои попадают в различные передряги. Один чуть было не утонул во время
крушения барки, разбившейся о скалу; другой мог погибнуть на Волховских порогах,
когда подростки решили заработать денег на ловле сигов; третий, вообще, сбежал
с каравана, чтобы уйти со староверами в скиты волжских лесов, но вовремя
одумался и вернулся. Но при этом все трое, действительно, помогают взрослым – сплавщикам,
бурлакам: один, обладая высоким ростом и недюжинной силой, становится членом
команды, управляющей девятиметровым веслом барки; второй, нарушив запрет
присутствия собаки на судне, вместе со своим псом спасает барку от разграбления;
а третий, унаследовавший знания от бабки-травницы, лечит бурлаков,
травмированных то на пожаре, то во время
шторма, то после нападения речных разбойников. В течение полугода 14-летние
мальчики практически живут на воде, проплывают по рекам и озёрам через всю
Россию, резко взрослеют и побеждают свои страхи.
– У героев книги есть
прототипы?
– Есть, конечно. Ванька – это Иван Шамарин, который после
окончания хирургической школы в Меце (Франция), стал главным лекарем городского
госпиталя в Нижнем Тагиле; Федька – это Фёдор Звездин, известный скульптор-бронзолитейщик,
его работы сегодня находятся в Русском музее; Илья – это Фотей Швецов, геолог, ученый,
член Петербургского императорского минералогического общества. Все трое:
Шамарин, Звездин и Швецов дружили после возвращения домой, в Россию, и были
известными на Урале специалистами.
– Спасибо за
интервью.
Андрей Соколов
(полностью текст этой и других книг автора можно скачать
на сайте www. litres.ru)