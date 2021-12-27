Памяти Алексея Алексеевича Воробьева

Торжественная церемония открытия памятного знака состоялась 22 декабря по адресу: Гатчина, ул. Гагарина, д.17, где А.А. Воробьев проживал с 1971 по 2021 год. Это уже четвертая мемориальная доска в честь выдающихся ученых НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ в этом квартале и вторая на доме № 17 по улице Гагарина (первая посвящена памяти академика РАН, лауреата Ленинской премии, почетного гражданина города Гатчины В.А. Назаренко).

Алексей Воробьев относится к созвездию отечественных ученых мирового уровня, глубоко преданных науке и оставивших в ней яркий, неизгладимый след. Вся его жизнь была неразрывно связана с НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ и его детищем – отделением физики высоких энергий, которое он возглавлял с 1971 года. Под руководством Алексея Алексеевича, благодаря его идеям, на высочайшем уровне были выполнены эксперименты на ускорителях передовых ядерных центров в нашей стране и за рубежом, принесшие институту мировое признание. 20 декабря 2021 года Алексею Алексеевичу Воробьеву исполнилось бы 90 лет. До юбилея он не дожил всего несколько недель...

Морозным утром 22 декабря у дома, где проживал выдающийся ученый, собрались его коллеги, друзья и соратники. Алексея Алексеевича вспоминали, с трудом сдерживая слезы — глубокий след он оставил едва ли не в жизни каждого, кто его знал. И дело не только в его впечатляющих заслугах в области науки. Особенно тепло отзывались об Алексее Воробьёве те, кто близко его знал.

- Он был человеком, который не жил в истории, но который делал историю, - отметил заместитель директора НИЦ «Курчатовский Институт» ПИЯФ Владимир Воронин. - Именно при Алексее Алексеевиче мы достигли тех научных высот, на которых мы сейчас находимся. Я очень надеюсь, что то правое дело, которое он возглавлял успешно более 50 лет, будет продолжено его учениками и коллегами.

- Масштаб личности Алексея Алексеевича со временем будет становиться только больше и яснее, - уверен руководитель отделения ФВЭ Олег Федин. - Но сегодня я хотел бы отметить не только его научные заслуги. С 1985 по 1992 годы он был директором нашего института. Он очень много сделал для Гатчины, в частности, для развития инфраструктуры города. Институт при нем помогал строить поликлинику, детские сады, очистные сооружения. С его помощью были реализованы два проекта МЖК, многие сотрудники нашего института получили в то время квартиры. Это тоже очень большой вклад.

- Алексей Алексеевич навсегда запомнится нам как неповторимая яркая и многогранная личность, - говорит заместитель руководителя отделения ФВЭ Виктор Ким. - Обладая харизматическим характером, он становился лидером во всех проектах, в которых участвовал. Он собирал вокруг себя талантливую молодежь и как никто другой мог заразить участников коллектива своим энтузиазмом и личным примером. В своей деятельности он заложил основы будущих проектов, и мы обязательно будем их продолжать.

Коллеги Алексея Воробьева выражают благодарность руководству города Гатчины за своевременную и оперативную помощь в увековечивании его имени в Гатчине.

Юлия Лысанюк