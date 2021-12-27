Памяти Алексея Алексеевича Воробьева

Торжественная
церемония открытия памятного знака состоялась 22 декабря по адресу: Гатчина,
ул. Гагарина, д.17, где А.А. Воробьев проживал с 1971 по 2021 год. Это уже
четвертая мемориальная доска в честь выдающихся ученых НИЦ «Курчатовский
институт» ПИЯФ в этом квартале и вторая на доме № 17 по улице Гагарина (первая
посвящена памяти академика РАН, лауреата Ленинской премии, почетного гражданина
города Гатчины В.А. Назаренко).
Алексей
Воробьев относится к созвездию отечественных ученых мирового уровня, глубоко
преданных науке и оставивших в ней яркий, неизгладимый след. Вся его жизнь была
неразрывно связана с НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ и его детищем –
отделением физики высоких энергий, которое он возглавлял с 1971 года. Под
руководством Алексея Алексеевича, благодаря его идеям, на высочайшем уровне
были выполнены эксперименты на ускорителях передовых ядерных центров в нашей
стране и за рубежом, принесшие институту мировое признание. 20 декабря 2021
года Алексею Алексеевичу Воробьеву исполнилось бы 90 лет. До юбилея он не дожил
всего несколько недель...
Морозным
утром 22 декабря у дома, где проживал выдающийся ученый, собрались его коллеги, друзья и
соратники. Алексея Алексеевича вспоминали, с трудом сдерживая слезы — глубокий
след он оставил едва ли не в жизни каждого, кто его знал. И дело не только в
его впечатляющих заслугах в области науки. Особенно тепло отзывались об Алексее
Воробьёве те, кто близко его знал.
- Он был
человеком, который не жил в истории, но который делал историю, - отметил
заместитель директора НИЦ «Курчатовский Институт» ПИЯФ Владимир Воронин. -
Именно при Алексее Алексеевиче мы достигли тех научных высот, на которых мы
сейчас находимся. Я очень надеюсь, что то правое дело, которое он возглавлял успешно
более 50 лет, будет продолжено его учениками и коллегами.
- Масштаб
личности Алексея Алексеевича со временем будет становиться только больше и
яснее, - уверен руководитель отделения ФВЭ Олег Федин. - Но сегодня я хотел бы
отметить не только его научные заслуги. С 1985 по 1992 годы он был директором
нашего института. Он очень много сделал для Гатчины, в частности, для развития
инфраструктуры города. Институт при нем помогал строить поликлинику, детские
сады, очистные сооружения. С его помощью были реализованы два проекта МЖК,
многие сотрудники нашего института получили в то время квартиры. Это тоже очень
большой вклад.
- Алексей
Алексеевич навсегда запомнится нам как неповторимая яркая и многогранная
личность, - говорит заместитель
руководителя отделения ФВЭ Виктор Ким. - Обладая харизматическим характером, он становился
лидером во всех проектах, в которых участвовал. Он собирал вокруг себя
талантливую молодежь и как никто другой мог заразить участников коллектива
своим энтузиазмом и личным примером. В своей деятельности он заложил основы
будущих проектов, и мы обязательно будем их продолжать.
Коллеги
Алексея Воробьева выражают благодарность руководству города Гатчины за
своевременную и оперативную помощь в увековечивании его имени в Гатчине.
Юлия Лысанюк