В Гатчине при пожаре погиб человек

В Гатчине при пожаре погиб человек

В период с 14 по 27 декабря на территории Гатчинского района произошло 13 пожаров, один человек погиб, двое пострадали.

Рубрики : Происшествия     27 Dec 2021

     15 декабря в Гатчине на улице Товарная-Балтийская в квартире многоквартирного муниципального дома выгорела комната. В результате пожара три человека пострадали, один из пострадавших впоследствии скончался. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

    18 декабря в деревне Кямяря в результате неисправности печной трубы сгорела баня.

     В тот же день в Коммунаре выгорел гараж. Причиной пожара стало замыкание в электрощите.

     19 декабря в посёлке Вырица сгорел сарай на частном участке, на доме оплавился сайдинг. Проводится проверка.

     21 декабря в садоводстве «Огонёк» массива «Корпиково» сгорел дачный дом. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети на электровводе в дом.

     23 декабря в Борницком лесу на 3 этаже многоквартирного жилого дома выгорела квартира, частично пострадала кровля. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.

     На следующий день в садоводстве «Химик» массива «Строганово» на садовом участке сгорели две бытовки. Проводится проверка.

      25 декабря в деревне Межно сгорел частный дом. Проводится дознание.

      В тот же день в посёлке Высокоключевом выгорел гараж. Проводится проверка.

      25 декабря в Вырице в частной бане выгорел мансардный и частично первый этаж. Предварительно, причиной пожара стал неправильный монтаж печной трубы.

     27 декабря в садоводстве «Старые Черницы» сгорела баня. Проводится проверка.

 

 

 

 

                                                                               ОНДиПР Гатчинского района

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