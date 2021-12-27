В Гатчине при пожаре погиб человек

15 декабря в Гатчине на улице
Товарная-Балтийская в квартире многоквартирного муниципального дома выгорела
комната. В результате пожара три человека пострадали, один из пострадавших
впоследствии скончался. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
18
декабря в деревне Кямяря в результате неисправности печной трубы сгорела баня.
В тот же день в Коммунаре выгорел гараж.
Причиной пожара стало замыкание в электрощите.
19 декабря в посёлке Вырица сгорел сарай
на частном участке, на доме оплавился сайдинг. Проводится проверка.
21
декабря в садоводстве «Огонёк» массива «Корпиково» сгорел дачный дом. Причиной
пожара стал аварийный режим работы участка электросети на электровводе в дом.
23
декабря в Борницком лесу на 3 этаже многоквартирного жилого дома выгорела
квартира, частично пострадала кровля. Причиной пожара стало замыкание
электропроводки.
На
следующий день в садоводстве «Химик» массива «Строганово» на садовом участке
сгорели две бытовки. Проводится проверка.
25 декабря в деревне Межно сгорел частный
дом. Проводится дознание.
В тот же день в посёлке Высокоключевом
выгорел гараж. Проводится проверка.
25 декабря в Вырице в частной бане
выгорел мансардный и частично первый этаж. Предварительно, причиной пожара стал
неправильный монтаж печной трубы.
27 декабря в садоводстве «Старые Черницы»
сгорела баня. Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района