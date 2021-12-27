В Гатчине при пожаре погиб человек

15 декабря в Гатчине на улице Товарная-Балтийская в квартире многоквартирного муниципального дома выгорела комната. В результате пожара три человека пострадали, один из пострадавших впоследствии скончался. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

18 декабря в деревне Кямяря в результате неисправности печной трубы сгорела баня.

В тот же день в Коммунаре выгорел гараж. Причиной пожара стало замыкание в электрощите.

19 декабря в посёлке Вырица сгорел сарай на частном участке, на доме оплавился сайдинг. Проводится проверка.

21 декабря в садоводстве «Огонёк» массива «Корпиково» сгорел дачный дом. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети на электровводе в дом.

23 декабря в Борницком лесу на 3 этаже многоквартирного жилого дома выгорела квартира, частично пострадала кровля. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.

На следующий день в садоводстве «Химик» массива «Строганово» на садовом участке сгорели две бытовки. Проводится проверка.

25 декабря в деревне Межно сгорел частный дом. Проводится дознание.

В тот же день в посёлке Высокоключевом выгорел гараж. Проводится проверка.

25 декабря в Вырице в частной бане выгорел мансардный и частично первый этаж. Предварительно, причиной пожара стал неправильный монтаж печной трубы.

27 декабря в садоводстве «Старые Черницы» сгорела баня. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района