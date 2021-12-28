Добро в каждый дом!

По традиции, перед праздником сотрудники фермерского хозяйства «Муслим», расположенного рядом с деревней Малое Верево Гатчинского района, оказали благотворительную помощь более 50 семьям, в которых проживают инвалиды, дети-инвалиды и одинокие пенсионеры.

У фермерского хозяйства есть возможность оказать помощь, а благодаря администрации Гатчинского района они помогают действительно нуждающимся. Администрация предоставила точную информацию, созвонилась с людьми и предупредила о визите волонтеров. Как считают сотрудники хозяйства, такая адресная помощь - самое главное.

«Муслим» постоянно придумывает благотворительные акции: помогает детским домам, молодежи, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. На самом деле и в этот раз тех, кому были вручены подарки – гораздо больше. По своему желанию в хозяйстве расширили список, включив в него другие категории нуждающихся граждан, в том числе ветеранов войны. Чтобы бескорыстная помощь была ощутима и полезна, в продуктовом наборе только свежие натуральные продукты, в том числе те виды, которые малоимущие люди не всегда могут себе позволить. Это высокого качества сыры, молоко, фарш, яйцо, колбаса, хлеб, шоколадные конфеты, апельсины, мандарины, яблоки.

После работы продуктовые наборы развозят по адресам сотрудники фермерского хозяйства и, конечно же, гатчинские волонтеры.

Помощь была принята с радостью. Наборы с продуктами стали прекрасным подарком к новогоднему столу. И это замечательно, ведь за добро воздается добром.

Татьяна Можаева