Новогодний кабриолет – по улицам города

Необычную компанию в рамках акции «Новогодний рейс» можно было встретить во всех микрорайонах столицы Ленинградской области. Ранее – в минувшие выходные новогодний кабриолет уже проехался по Гатчине, а также заглянул в Большие Колпаны, Войсковицы, Новый Учхоз, Пудость и Тайцы.

Как нам рассказали в Гатчинском Доме культуры, который является организатором традиционной акции, в этом году было принято решение прокатиться по городу и району только дважды из-за сильного холода. Дед Мороз и Снегурочка хоть и являются сказочными героями, но вполне могут простудиться в кабриолете.

Ирина Хрусталёва