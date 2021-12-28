Новогодний кабриолет – по улицам города

Необычную
компанию в рамках акции «Новогодний рейс» можно было встретить во всех
микрорайонах столицы Ленинградской области. Ранее – в минувшие выходные
новогодний кабриолет уже проехался по Гатчине, а также заглянул в Большие
Колпаны, Войсковицы, Новый Учхоз, Пудость и Тайцы.
Как
нам рассказали в Гатчинском Доме культуры, который является организатором
традиционной акции, в этом году было принято решение прокатиться по городу и
району только дважды из-за сильного холода. Дед Мороз и Снегурочка хоть и
являются сказочными героями, но вполне могут простудиться в кабриолете.
Ирина Хрусталёва