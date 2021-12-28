В Гатчине завершен еще один долгострой

В Гатчине завершен еще один долгострой

Правительство Ленинградской области планомерно решает проблему обманутых дольщиков: ввод в эксплуатацию получил ещё один проблемный дом — на улице Киргетова в Гатчине.

Рубрики : Городская среда     28 Dec 2021

Инвестор СК «Русь», привлеченный правительством Ленинградской области в 2017 году, завершил строительство дома № 26/5 на улице Киргетова в Гатчине. 27 декабря комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал акт ввода в эксплуатацию для проблемного объекта. В начале следующего года ключи получат 32 дольщика, которые ждут квартиры много лет.

За завершение проблемного объекта донор получит право приобрести в аренду земельные участки без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Такую возможность ему предоставил областной закон № 107-оз.

Ввести еще один долгострой в Гатчине – ЖСК «Взлетстрой» планируется в феврале 2022 года. Проблемный объект достраивает компания КВС по соглашению с Дирекцией Комплексного развития территорий Ленинградской области.

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