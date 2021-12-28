В Гатчине завершен еще один долгострой

Инвестор СК «Русь»,
привлеченный правительством Ленинградской области в 2017 году, завершил
строительство дома № 26/5 на улице Киргетова в Гатчине. 27 декабря комитет
Госстройнадзора Ленинградской области выдал акт ввода в эксплуатацию для
проблемного объекта. В начале следующего года ключи получат 32 дольщика,
которые ждут квартиры много лет.
За завершение проблемного
объекта донор получит право приобрести в аренду земельные участки без
проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Такую
возможность ему предоставил областной закон № 107-оз.
Ввести еще один долгострой в Гатчине – ЖСК «Взлетстрой» планируется в феврале 2022 года. Проблемный объект достраивает компания КВС по соглашению с Дирекцией Комплексного развития территорий Ленинградской области.