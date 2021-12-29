Каждый взрослый мог снять такой шарик с елки и исполнить новогоднюю мечту ребенка-инвалида или сироты, или ребенка, находящегося в непростой жизненной ситуации.

Шарик с желанием Никиты сняла с елки глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она рассказала Деду Морозу, о чем мечтает ребенок-инвалид, и мальчик получил подарок.

29-го декабря Никита вышел из дому с мамой и старшим братом. На улице их ждал сюрприз. Поздравить семью с наступающим Новым годом пришла Людмила Нещадим.

- Чего ты ждешь от нового года? – спросила Людмила Николаевна Никиту.

- Я жду чудес, – ответил мальчик.

И чудеса не замедлили случиться. Откуда ни возьмись, появился настоящий Дед Мороз с мешком подарков. Он достал подарок для старшего брата Никиты – Руслана, для их мамы и, самое главное, ту самую машину на пульте управления – для самого Никиты.

«Елка желаний» выполнила свою миссию: новогодняя мечта ребенка сбылась. Дед Мороз и Людмила Николаевна поздравили семью с приближающимся праздником и пожелали им всего самого доброго в наступающем году.

Екатерина Дзюба