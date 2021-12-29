Каждый
взрослый мог снять такой шарик с елки и исполнить новогоднюю мечту
ребенка-инвалида или сироты, или ребенка, находящегося в непростой жизненной
ситуации.
Шарик
с желанием Никиты сняла с елки глава администрации Гатчинского района Людмила
Нещадим. Она рассказала Деду Морозу, о чем мечтает ребенок-инвалид, и мальчик
получил подарок.
29-го
декабря Никита вышел из дому с мамой и старшим братом. На улице их ждал
сюрприз. Поздравить семью с наступающим Новым годом пришла Людмила Нещадим.
- Чего
ты ждешь от нового года? – спросила Людмила Николаевна Никиту.
- Я
жду чудес, – ответил мальчик.
И чудеса
не замедлили случиться. Откуда ни возьмись, появился настоящий Дед Мороз с
мешком подарков. Он достал подарок для старшего брата Никиты – Руслана, для их
мамы и, самое главное, ту самую машину на пульте управления – для самого
Никиты.
«Елка
желаний» выполнила свою миссию: новогодняя мечта ребенка сбылась. Дед Мороз и
Людмила Николаевна поздравили семью с приближающимся праздником и пожелали им
всего самого доброго в наступающем году.
Екатерина
Дзюба