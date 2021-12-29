Паспорта – через Госуслуги

Паспорта – через Госуслуги

УМВД России по Гатчинскому району информирует вас о возможности подачи через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявлений на следующие государственные услуги: - оформление заграничного паспорта нового поколения; - оформление заграничного паспорта старого образца; - оформление паспорта гражданина Российской Федерации; - оформление приглашений на въезд Российской Федерации; - предоставление адресно-справочной информации; - осуществление регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания граждан Российской Федерации.

Рубрики : Общество     29 Dec 2021

Используя Единый портал, вы дистанционно, в электронном виде:

- ознакомитесь с порядком предоставления государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина РФ;

- сформируете электронное заявление и направите его для рассмотрения в подразделение по вопросам миграции;

- получите приглашение на прием в личный кабинет;

- самостоятельно запишитесь на прием в удобное для вас время.

 

При подаче заявления об оказании госуслуг через Единый портал, Вы получаете следующие преимущества по сравнению с непосредственным обращением к должностным лицам:

1) Сокращение сроков предоставления услуги.

2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов. Вы не остаетесь на длительный срок без нужных вам документов (паспорта, правоустанавливающих документов на жилое помещение).

3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением через Единый портал, выделены отдельные часы приема.

4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери времени и качества)

5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной пошлины.

 

 

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