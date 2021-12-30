Акция «Полицейский Дед Мороз» – в Гатчинском районе

В Гатчине 27 декабря «Полицейский Дед Мороз» посетил Гатчинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина». Во время праздничного утренника сотрудники отдела по работе с личным составом Гатчинского УМВД поздравили детей с наступающим Новым годом и вручили наборы для творчества и сладкие угощения.

На следующий день «Полицейский Дед Мороз» отправился в поселок Сиверский, чтобы вручить подарки воспитанникам Сиверского ресурсного центра. Праздничная встреча доставила радость и взрослым, и детям.

Татьяна Можаева