Акция «Полицейский Дед Мороз» – в Гатчинском районе

В
Гатчине 27 декабря «Полицейский Дед Мороз» посетил Гатчинский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина». Во время
праздничного утренника сотрудники отдела по работе с личным составом Гатчинского
УМВД поздравили детей с наступающим Новым годом и вручили наборы для творчества
и сладкие угощения.
На
следующий день «Полицейский Дед Мороз» отправился в поселок Сиверский, чтобы
вручить подарки воспитанникам Сиверского ресурсного центра. Праздничная встреча
доставила радость и взрослым, и детям.
Татьяна
Можаева