Акция «Полицейский Дед Мороз» – в Гатчинском районе

Акция «Полицейский Дед Мороз» – в Гатчинском районе

В рамках проведение Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции совместно с Общественным советом Гатчинского УМВД поздравили детей с праздником и вручили подарки.

Рубрики : Общество     30 Dec 2021

В Гатчине 27 декабря «Полицейский Дед Мороз» посетил Гатчинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина». Во время праздничного утренника сотрудники отдела по работе с личным составом Гатчинского УМВД поздравили детей с наступающим Новым годом и вручили наборы для творчества и сладкие угощения.

На следующий день «Полицейский Дед Мороз» отправился в поселок Сиверский, чтобы вручить подарки воспитанникам Сиверского ресурсного центра. Праздничная встреча доставила радость и взрослым, и детям.

Татьяна Можаева

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