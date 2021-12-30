Будущим агрономам ― новое общежитие в Гатчинском районе

Будущим агрономам ― новое общежитие в Гатчинском районе

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию общежития в поселке Елизаветино Гатчинского района.

Рубрики : Образование     30 Dec 2021

Учреждение примет студентов агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий с нового учебного года. До этого пройдут обязательные процедуры постановки объекта на кадастровый учет, регистрация права собственности, передача объекта пользователю, а также согласование с федеральными ведомствами. 

Студенческое общежитие на 200 мест блочного типа строилось в рамках программы «Современное образование Ленинградской области» за счёт средств областного бюджета. Цена государственного контракта составила 264,7 млн рублей. 

В каждом жилом блоке предусмотрена двухместная комната, санузел, душевая и кухня. На первом этаже четырехэтажного здания располагаются досуговые помещения. Общежитие соединено с учебным корпусом теплым переходом.

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