Будущим агрономам ― новое общежитие в Гатчинском районе

Учреждение примет студентов агропромышленного
факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий с
нового учебного года. До этого пройдут обязательные процедуры постановки
объекта на кадастровый учет, регистрация права собственности, передача объекта
пользователю, а также согласование с федеральными ведомствами.
Студенческое общежитие на 200 мест блочного типа
строилось в рамках программы «Современное образование Ленинградской области» за
счёт средств областного бюджета. Цена государственного контракта составила
264,7 млн рублей.
В каждом жилом блоке предусмотрена двухместная
комната, санузел, душевая и кухня. На первом этаже четырехэтажного здания
располагаются досуговые помещения. Общежитие соединено с учебным корпусом
теплым переходом.