Новогодний стол глазами диетолога

- Елена Александровна, каким, с точки зрения диетолога, должен быть идеальный новогодний стол?

- К сожалению, люди задумываются о своем режиме и рационе питания только после празднования Нового года и длинных выходных. И тогда понимают, что слишком много ели, и стремятся попасть на прием к диетологу. Поэтому лучше, если новогодний стол будет изначально умеренным. Не стоит заправлять салаты литрами майонеза, готовить на неделю вперед и заполнять холодильник до отказа.

- Что больше всего вредит здоровью из традиционного новогоднего меню: майонез, желе из холодца, много алкоголя или все вместе?

- Все вместе, конечно же, вредит здоровью любого человека. С медицинской точки зрения, диету должны соблюдать четыре категории людей: дети до трех лет, беременные женщины, кормящие мамы и люди с сахарным диабетом. Остальным нужно просто поберечь свое здоровье и не переедать на протяжении всей новогодней недели.

- Правдивы ли советы: выпить стакан холодной воды перед едой, чтобы не переесть, или выпить ложку оливкового или растительного масла, чтобы не опьянеть?

- Это выдумки.

- Как не переесть в новогоднюю ночь? Когда сказать себе «стоп»?

- Прием пищи в новогоднюю ночь не должен превышать привычного для конкретного человека объема. Для взрослого человека это, как правило, до одного литра приготовленной пищи, включая суп, гарнир, горячее и закуски. Так как за новогодним столом мы проводим достаточно большое количество времени, то лучше разделить застолье на несколько приемов, между которыми лучше подвигаться, гулять.

Ввиду того, что празднование Нового года зачастую не проходит без алкоголя, советую заранее приобрести энтеросорбенты («Энтеросгель», «Полисорб» и другие). Они очищают кишечник от токсинов, в том числе от алкоголя, непереваренных продуктов, бактерий, продуктов их деятельности, газов. Благодаря им последствия застолья будут не такими плачевными, а алкогольное опьянение не дойдет до крайней степени.

Алкоголь активно стимулирует аппетит. Соответственно, при приеме больших порций алкоголя человек запросто переедает, что приводит к неприятным ощущениям. Тем, кто склонен к перееданию, советую перед или во время еды принять ферментные препараты, например, «Креон», который хорошо переваривает жиры.

Хорошо, если помимо селедки под шубой и оливье на столе будет много зелени и свежих овощей, они хорошо и плавно стимулируют сокоотделение, готовят, так называемый, «плацдарм» для дальнейшего приема пищи. Благодаря этому не возникает вздутия и тяжести в животе.

- Может ли майонез быть безопасным, если он самодельный?

- Я рекомендую заправлять салаты или закуски не слишком жирной сметаной, так как майонез – это очень калорийная бомба. Особенно, если он куплен в магазине, так как содержит большое количество неполезных консервантов. Если майонез приготовлен в домашних условиях, он, безусловно, вкусный, но также – очень калорийный и жирный.

- Сколько «живут» готовые – заправленные салаты: оливье, селедка под шубой?

- Как правило, любая хозяйка делает много салатов сразу, которые на ночь отправляются в холодильник. Хорошо еще, если они «переночуют» не заправленными, так как срок годности готовых салатов очень ограничен. По правилам, заправленный салат годен всего четыре часа. Поэтому, лучше готовить меньше, но чаще.

Кроме этого, нужно обязательно соблюдать товарное соседство в холодильнике, чтобы готовые блюда и продукты не испортили друг друга, иначе высока вероятность отравления.

- Если человек весь год придерживался правильного питания, навредит ли ему полноценный новогодний стол?

- Такие люди в новогоднюю ночь, наверняка, будут самыми счастливыми. Правильное питание способствует очищению организма от шлаков. При правильном питании не развиваются хронические заболевания, доставляющие дискомфорт. Поэтому в новогоднюю ночь (и лучше только в нее) можно нарушить все правила и с удовольствием отпраздновать.

- На какой день нового года нужно возвращаться к обычному меню, чтобы не навредить здоровью?

- Лучше это делать на протяжении всей новогодней недели и всего календарного года. Безусловно, какие-то закуски или изысканные десерты можно подавать к столу, но не забывайте про умеренность. Новый год – это только одна ночь, а новогодние каникулы лучше использовать не для постоянной дегустации праздничных блюд за накрытым столом, а для более интересных и полезных дел.

Всем хозяюшкам рекомендую чаще выбирать рыбу для новогоднего и посленовогоднего застолья, так как рыбный белок легче усваивается организмом по сравнению с мясным. Из рыбы можно приготовить множество различных блюд, и риск того, что вы перекормите себя и своих близких, будет низким.

- Спасибо за советы. С наступающим Новым годом и Рождеством!

Беседовала Ирина Хрусталёва

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