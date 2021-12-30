С новосельем, Алексей!

Перед
Новым годом ключи от квартиры и соответствующий пакет документов Алексею
Николаеву вручила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Новосел
был растроган. Он признался, что очень волнуется, еще до конца не верит в
счастье, но при этом уже строит планы на будущее.
- В
эти дни мы поздравляли с Новым годом очень много ребятишек из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и исполняли их маленькие сокровенные желания.
Сегодня уникальный случай для вас – почувствовать, что мечты сбываются. И пусть
таких положительных эмоций в вашей жизни будет как можно больше. Мы начали
важное дело. И мы обязательно будем в этом направлении двигаться. Ведь людей,
нуждающихся в такой помощи, в Гатчинском районе немало, - сказала Людмила
Нещадим.
В
рамках муниципальной программы - инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим
в Гатчине в неприспособленных жилых помещениях (если их невозможно сделать
удобными для проживания инвалидов), будет производиться замена жилья.
Реализация
этой программы стартовала с инвалида-колясочника Алексея Николаева. Благоустроенная
квартира предоставлена ему на условиях заключения договора социального найма; постановлением
администрации он признан малоимущим и нуждающимся в жилых помещениях. Все
ремонтные работы в квартире произведены с учетом пожеланий Алексея.
-
Вы у нас первый, - сказала, обращаясь к новоселу, Людмила Нещадим. - И я надеюсь,
что действительно получите удовольствие от проживания в комфортной квартире в новом
доме в микрорайоне Аэродром, где и застройщик сделал все максимально удобно, и
мы предусмотрели в бюджете средства, за счет которых смогли приобрести для вас квартиру.
Желаю в Новом году много добра, счастья, радости и мира вашему дому.
Администрацией
Гатчинского района за счет местного бюджета в размере 4,7 млн рублей приобретена
для Алексея Николаева однокомнатная квартира общей площадью 35,7 кв. метров на
Бульваре Авиаторов. Характеристики данной квартиры позволяют проживать в ней
инвалиду-колясочнику с нарушением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в
рамках реализации этой же муниципальной программы в 2021 году в многоквартирном
доме в Гатчине был установлен электрический подъемник для ребенка – инвалида.
Татьяна
Можаева