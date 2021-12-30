С новосельем, Алексей!

Перед Новым годом ключи от квартиры и соответствующий пакет документов Алексею Николаеву вручила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Новосел был растроган. Он признался, что очень волнуется, еще до конца не верит в счастье, но при этом уже строит планы на будущее.

- В эти дни мы поздравляли с Новым годом очень много ребятишек из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и исполняли их маленькие сокровенные желания. Сегодня уникальный случай для вас – почувствовать, что мечты сбываются. И пусть таких положительных эмоций в вашей жизни будет как можно больше. Мы начали важное дело. И мы обязательно будем в этом направлении двигаться. Ведь людей, нуждающихся в такой помощи, в Гатчинском районе немало, - сказала Людмила Нещадим.

В рамках муниципальной программы - инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в Гатчине в неприспособленных жилых помещениях (если их невозможно сделать удобными для проживания инвалидов), будет производиться замена жилья.

Реализация этой программы стартовала с инвалида-колясочника Алексея Николаева. Благоустроенная квартира предоставлена ему на условиях заключения договора социального найма; постановлением администрации он признан малоимущим и нуждающимся в жилых помещениях. Все ремонтные работы в квартире произведены с учетом пожеланий Алексея.

- Вы у нас первый, - сказала, обращаясь к новоселу, Людмила Нещадим. - И я надеюсь, что действительно получите удовольствие от проживания в комфортной квартире в новом доме в микрорайоне Аэродром, где и застройщик сделал все максимально удобно, и мы предусмотрели в бюджете средства, за счет которых смогли приобрести для вас квартиру. Желаю в Новом году много добра, счастья, радости и мира вашему дому.

Администрацией Гатчинского района за счет местного бюджета в размере 4,7 млн рублей приобретена для Алексея Николаева однокомнатная квартира общей площадью 35,7 кв. метров на Бульваре Авиаторов. Характеристики данной квартиры позволяют проживать в ней инвалиду-колясочнику с нарушением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в рамках реализации этой же муниципальной программы в 2021 году в многоквартирном доме в Гатчине был установлен электрический подъемник для ребенка – инвалида.

Татьяна Можаева