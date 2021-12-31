Новосветское поселение украсили детские игрушки

С каждым годом количество участников конкурса растет – на этот раз свои елочные украшения на суд жюри представили 227 юных жителей Новосветского поселения: 112 воспитанников Пригородной школы и 115 дошколят. Это наибольшее количество участников за все время проведения конкурса.

- Качество изготовления так же повышается год от года. Видно, что ребята вместе со своими родителями по-настоящему постарались. Некоторые участники, как и в прошлом году, не ограничились одной игрушкой, а прислали на конкурс по два и более новогодних изделий, - сказала глава администрации Новосветского поселения Елена Огнева в ходе подведения итогов конкурса, отметив, что членам жюри как всегда было сложно выбирать победителей из такого великолепия игрушек. Тем не менее, призовые места все же были распределены.

Победители конкурса на изготовление елочной игрушки в 2021 году:

Среди воспитанников детских садов лучшей стала игрушка, выполненная Тимуром Дичевым (детский сад № 14). Второе место заняла Вероника Мясникова (детский сад № 7), третье место присудили Денису Сафонкину (детский сад № 14) и Софье Григорьевой (детский сад № 61). В качестве подарка победители получат сертификаты в детский магазин номиналом 2000, 1500, 1000 рублей соответственно.

Среди школьников (1-11 классы) победителем стала Анна Молчанова (2-а класс), второе место занял Даниил Архипов (4б класс), на третьем месте – Ксения Клещенко (2-в класс), Амир Шарабов (3-в) и Полина Сафонкина (5-в класс). Ребята получат подарочные сертификаты спортивного магазина номиналом 2000, 1500, 1000 рублей.

Также члены жюри определили призеров в дополнительных номинациях.

В номинации «Самая оригинальная (креативная) работа» отличились Татьяна Яковлева (детский сад № 7, игрушка – «Башмачок» и «Колокольчик»), Эмиль Перемкулов (детский сад № 7, игрушка – «Новогодний сапожок»), Дилнурахон Ташматова (детский сад № 14, «Шар желаний»), Дарья Гудкова (детский сад № 14, «Башмачок»), Александра Петрова (детский сад № 14, «Башмачок из сказки»), Артем Григорьев (детский сад № 61, «Новогодний сапожок»), Екатерина Фунтикова (детский сад № 61, «Символ года» и «Зимний домик»), Илья Фунтиков (4-б класс, «Домик», «Волшебная кисточка»), Елизавета Егорова (6-в класс, «Символ года»).

В номинации «Самое технологичное изготовление» победили Кирилл Звягинцев (детский сад № 14, «Новогодняя гирлянда»), Александра Богданова (детский сад № 61, «Щелкунчик»), Ксения Оленица (1-в класс, «Волшебный шар»), Елизавета Павлюшина (2-а класс, «Новогодние вкусняшки»), Карина Силиванова (5-а класс, «Новогоднее настроение»).

В номинации «Самая яркая работа» лучшими стали Амира Сафина (детский сад № 7, «Часы»), Дмитрий Сузи (детский сад № 61, «Новогодние часики»), Никита Кудрявцев (1-а класс, «Новогодняя звезда»), Александр Кузнецов (4-а класс, «Елочка»), Валерия Потоцкая (4-а класс, «Снежинка»), Анна Козинская (детский сад № 14).

В номинации «Самая эстетичная работа» члены жюри высоко оценили работы Богдана Мальцева (детский сад № 14, «Волшебный Снеговик»), Анны Сычевой (детский сад № 14), Варвары Шаралаповой (1-а класс, «Сказочная елочка»), Есении Литвиновой (1-б класс, «Волшебная елочка»).

В номинации «Самая эстетичная работа» победили Максим Васильев (детский сад № 7, «Снеговик»), Даниил Сидорцов (детский сад № 7, «Домик белочки»), Александра Москалева (детский сад № 7, «Новогодняя композиция в шаре»), Артем Комаров (детский сад № 14, «Волшебная новогодняя машина»), Дана Ткачева (детский сад № 14, «Волшебный зимний шар»), Лев Лялин (детский сад № 14, «Зимняя избушка»), Анастасия Пендонен (детский сад № 61, «Новогодний домик»), Михаил Пендонен (детский сад № 61, «Новогодний домик»), Александр Катугин (детский сад № 61, «Снеговик»), Кира Глодя (1-б класс, «Сказочный домик»), Дмитрий Нилов (1-б класс, «Венок»), Мария Мельникова (1-в класс, «Тигренок»), Ксения Назарова (4-а класс, «Шар чудес»), Елизавета Разумова (4-в класс, «Конфета» и «Новогодняя фантазия»), Илья Колегов (4-б класс, «Снеговичок-помощник»), Екатерина Лучко (5-б класс, «Шар чудес»).

Победители в номинациях получили сладости от Деда Мороза, а тех, кто не занял никакого призового места, наградили поощрительными призами.

Ирина Хрусталёва