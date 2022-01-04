«Мгновения жизни» Елены Черниковой

Каждый человек по-своему фиксирует для себя самые важные мгновения своей жизни. Кто-то надежно удерживает их в памяти, отводя им особенное место. Кто-то ведет дневниковые записи или пишет стихи. Художники стремятся запечатлеть такие мгновения с помощью красок, кисти и полотна.

Выставка Елены Черниковой — жизнерадостный и яркий «автопортрет» художника, в котором отражаются важные моменты его жизни и творчества. Здесь можно увидеть и детские акварели, и самый первый натюрморт, выполненный маслом, и впечатления от путешествия по Италии, и картины с мастер-классов.

Елена Черникова — искусствовед и художник-педагог. Закончила Оренбургское художественное училище, а потом Санкт-Петербургский Государственный университет, получив профессию искусствоведа. Участник выставок в Оренбурге и Гатчине. Работы художницы находятся в частных коллекциях в России, Узбекистана, Эстонии. С 2013 года живет и работает в Гатчине.

В настоящее время Елена Анатольевна преподает в изостудии «Диалог. Арт», одного из творческих направлений образовательного центра «Диалог». В студии занимаются дети самых разных возрастов и взрослые. Здесь готовят к поступлению в художественную школу, учат лепке, рисованию песком и прикладному творчеству.

«Люблю смотреть по сторонам и видеть чудесное совсем рядом, стараюсь менять мир к лучшему. Это важное качество воспитываю и в своих учениках» - признается Елена Анатольевна.

Ученики Елены Анатольевны - участники и победители многочисленных выставок и конкурсов в Гатчине и Санкт-Петербурге. На выставке «Зимняя Гатчина», которая расположилась в холле музея, можно увидеть работы некоторых из них.

Познакомиться с творчеством Елены Черниковой и ее учеников можно до 30 января в музее города Гатчины.