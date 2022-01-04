«Мгновения жизни» Елены Черниковой

Каждый
человек по-своему фиксирует для себя самые важные мгновения своей жизни. Кто-то
надежно удерживает их в памяти, отводя им особенное место. Кто-то ведет
дневниковые записи или пишет стихи. Художники стремятся запечатлеть такие
мгновения с помощью красок, кисти и полотна.
Выставка
Елены Черниковой — жизнерадостный и яркий «автопортрет» художника, в котором
отражаются важные моменты его жизни и творчества. Здесь можно увидеть и детские
акварели, и самый первый натюрморт, выполненный маслом, и впечатления от
путешествия по Италии, и картины с мастер-классов.
Елена
Черникова — искусствовед и художник-педагог. Закончила Оренбургское
художественное училище, а потом Санкт-Петербургский Государственный
университет, получив профессию искусствоведа. Участник выставок в Оренбурге и
Гатчине. Работы художницы находятся в частных коллекциях в России, Узбекистана,
Эстонии. С 2013 года живет и работает в Гатчине.
В
настоящее время Елена Анатольевна преподает в изостудии «Диалог. Арт», одного из
творческих направлений образовательного центра «Диалог». В студии занимаются
дети самых разных возрастов и взрослые. Здесь готовят к поступлению в
художественную школу, учат лепке, рисованию песком и прикладному творчеству.
«Люблю
смотреть по сторонам и видеть чудесное совсем рядом, стараюсь менять мир к
лучшему. Это важное качество воспитываю и в своих учениках» - признается Елена
Анатольевна.
Ученики
Елены Анатольевны - участники и победители многочисленных выставок и конкурсов
в Гатчине и Санкт-Петербурге. На выставке «Зимняя Гатчина», которая
расположилась в холле музея, можно увидеть работы некоторых из них.
Познакомиться
с творчеством Елены Черниковой и ее учеников можно до 30 января в музее города
Гатчины.