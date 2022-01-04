Новогодний тур по деревням Сиверского поселения

Первыми
представление увидели юные жители улицы Военный городок в поселке Сиверский.
Впрочем, не увидели, а стали его полноправными участниками – вместе со
сказочными героями дружно водили большие хороводы вокруг уличных елок, пели
новогодние песни, участвовали в конкурсах и эстафетах. Дети с удовольствием
спешили порадовать Деда Мороза стихами и песнями!
Все получили за
творчество и смелость сладкий приз и заряд бодрости на наступивший год. Финал
новогодней программы - фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой для всех
желающих.
Не тратя время на
отдых, новогодняя агитбригада Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный» уже
спешит поздравить ребятишек в деревни Куровицы, Большево и Белогорка. Везде ребятишки
охотно присоединялись к праздничному хороводу, веселым конкурсам и старательно
выводили «В лесу родилась ёлочка…» А взрослые не переставали благодарить
организаторов за прекрасный праздник. «Жители деревни Большево выражают
огромную благодарность за чудесный новогодний праздник для наших деток! Спасибо
большое» - написала староста деревни Светлана Протасова. «Большое спасибо за
представление, поздравление и подарки!» - присоединяется к ней Мария Кюршина из
д. Белогорка.