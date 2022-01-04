Новогодний тур по деревням Сиверского поселения

Первыми представление увидели юные жители улицы Военный городок в поселке Сиверский. Впрочем, не увидели, а стали его полноправными участниками – вместе со сказочными героями дружно водили большие хороводы вокруг уличных елок, пели новогодние песни, участвовали в конкурсах и эстафетах. Дети с удовольствием спешили порадовать Деда Мороза стихами и песнями!

Все получили за творчество и смелость сладкий приз и заряд бодрости на наступивший год. Финал новогодней программы - фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой для всех желающих.

Не тратя время на отдых, новогодняя агитбригада Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный» уже спешит поздравить ребятишек в деревни Куровицы, Большево и Белогорка. Везде ребятишки охотно присоединялись к праздничному хороводу, веселым конкурсам и старательно выводили «В лесу родилась ёлочка…» А взрослые не переставали благодарить организаторов за прекрасный праздник. «Жители деревни Большево выражают огромную благодарность за чудесный новогодний праздник для наших деток! Спасибо большое» - написала староста деревни Светлана Протасова. «Большое спасибо за представление, поздравление и подарки!» - присоединяется к ней Мария Кюршина из д. Белогорка.