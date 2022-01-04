Приоратский парк и его объекты: настоящее и перспективы

- Елена Викторовна, в Гатчине в ведении «Паркового агентства» Ленинградской области находится Приоратский парк и еще несколько интересных объектов, которые требуют серьезных финансовых вложений.

- Приоратский парк - объект культурного наследия федерального значения на площади 142 гектара. Его обширная территория долгое время должным образом не обслуживалась. Его восстановление в историческом виде - процесс непростой и затратный. Решая текущие задачи по благоустройству в парке, мы подготовили документацию для дальнейшей разработки проекта сохранения и приспособления парка под современное использование, провели общественные обсуждения и собрали мнения горожан - каким бы они хотели видеть парк. Далее последует проектирование и поэтапная реализация проекта с учетом охранных обязательств.

- Какие работы в настоящий момент проводятся в Приоратском парке? Какие приоритеты вы выстраиваете в этой работе?

- В первую очередь, мы ведем работу по обеспечению безопасности посетителей парка. Сейчас это основная наша задача. Одно из направлений этой работы - выявление аварийных деревьев. Для этого в парке проводится фитопатологический и энтомологический экспертный мониторинг деревьев. В 2020 году проведено обследование на территории площадью 12 гектаров, в 2021 году - свыше 30 гектаров вдоль дорожно-тропиночной сети. По итогам обследования мы получаем документацию, в которой указаны деревья, которые опасны и их необходимо убрать, а также те насаждения, которые можно лечить. После получения согласования у органа охраны памятников мы приступаем к спилу аварийных деревьев. Также параллельно ведутся санитарные работы по вырубке мелколесья и вывозу валежника. Сейчас этот процесс затрагивает наиболее просматриваемые и транзитные части парка, делая его опрятным и приятным для прогулок. В теплый период обрабатываем зеленые зоны от клещей.

Чтобы ограничить въезд транспорта на территорию парка, установлено пять шлагбаумов, в этом году поставим еще два. Территорию парка патрулирует частное охранное предприятие.

Для улучшения связи расширили зону покрытия WI-FI.

- Какие ближайшие задачи стоят перед вами по дальнейшему содержанию и развитию Приоратского парка?

- Учитывая то, что мы граничим с территорией ГМЗ «Гатчина», в перспективе планируем совместными усилиями обустроить входную группу со стороны улицы Киевской, где разместим туристическую зону с сувенирными лавками и парковкой. Но только когда мы получим разрешение от руководства города и поддержку жителей. Какой быть входной группе - пока решается.

В этой же стороне парка через ручей Безымянный установим мост.

В рамках соглашения, которое подписал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко с ПАО «Новатэк», запланированы работы по проектированию восстановления в Приоратском парке дорожно-тропиночной сети, обустройству освещения, зон отдыха, а также подключение к системе «Безопасный город». Эти работы будем проводить совместно с Ленинградским отделением ВООПИиК.

Для обустройства освещения в прошлом году решили все вопросы с организацией электроснабжения. Совместно с ГМЗ «Гатчина», который занимается освещением своей части парка, прорабатываем вопрос единого стиля, в котором будут выполнены опоры освещения.

В перспективных планах - приспособить природный амфитеатр у школы № 4 для проведения мероприятий. Это подходящая территория для организации концертов, зимой здесь можно заливать каток, также у него удобное расположение к хозяйственной зоне, где оборудованы пост охраны и бесплатный туалетный модуль.

Водонапорная башня, бункер и водоёмы

- Многих гатчинцев волнует судьба Водонапорной башни. В этом году проводилось обследование объекта, что ждет башню в ближайшее время?

- Водонапорная башня - вновь выявленный объект культурного наследия, является образцом гидротехнического сооружения, построенного для обеспечения напора центрального городского водопровода Гатчины в первой половине 1950-х годов. По заказу Дирекции по сохранению объектов культурного наследия сейчас завершается проектирование реставрации и приспособления башни. Согласно эскизному проекту, предлагается реставрация башни в существующем облике и приспособление для посещения. Наверху башни планируется создать смотровую площадку, к которой будет вести винтовая лестница. Также проектом предусматривается создание помещений для организации экспозиций. Проект был представлен Общественному совету по сохранению культурного наследия при губернаторе Ленинградской области и направлен на доработку. Когда окончательный вариант устроит историков, архитекторов и пользователей, будет рассматриваться вопрос о включении объекта в областную программу. Если это не случится в 2022 году, то нам необходимо будет провести противоаварийные работы, чтобы сохранить объект и обезопасить посетителей парка.

- В Приоратском парке начались долгожданные работы по очистке водоемов. На каком этапе сейчас находится эта работа?

- В прошлом году в рамках федеральной программы «Чистая вода» по заказу комитета по природным ресурсам Ленинградской области на территории Приоратского парка проводилась очистка озера Филькино, Безымянного ручья и озера Щучье. Этот этап завершен. В этом году очистка продолжится на Черном озере. По технологии очистки донные отложения собираются в специальные геотубы, после чего поэтапно будут вывозиться. На зимний период работы приостановлены. Подрядчик обязуется восстановить нарушенное благоустройство после проведенной очистки.

- «Парковое агентство» – на пути получения в пользование большого подземного сооружения на берегу Черного озера – бывшего бомбоубежища, много лет простоявшего без должного внимания.

- Да, сейчас идет процесс оформления объекта в собственность Ленинградской области. После передачи в пользование и получения финансирования сможем приступать к ремонту и приспособлению помещений. Планы на развитие бункера разные. Молодежные общественные организации видят там креативное пространство, есть предложение создать там мультимедийную выставку в военно-патриотическом направлении и другие. Но сначала помещениям нужен ремонт. Благодаря гатчинским коммунальным предприятиям там уже есть отопление и освещение, есть понимание по воде и канализации.

Круглая рига

- Одно из самых старых зданий в Гатчине - Круглая рига тоже передана «Парковому агентству».

- С одной стороны, объект очень интересный, с точки зрения истории и расположения, находится на южном въезде в город у Смоленских ворот, откуда открывается вид на город. С другой стороны, очень сложный объект из-за его состояния, охранного статуса и наличия частной собственности. Тем не менее, так как мы стали пользователями, сейчас стоит вопрос оформления земли. Проект на реставрацию и приспособление объекта уже есть. Конструктивные и объемно-планировочные решения позволяют использовать помещения под выставочное пространство.

Сейчас мы обновляем технические условия, которые были выданы еще в 2019 году. После этого можно будет подавать проект на госэскпертизу. В ближайших планах – провести противоаварийные работы.