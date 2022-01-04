Приоратский парк и его объекты: настоящее и перспективы

- Елена
Викторовна, в Гатчине в ведении «Паркового агентства» Ленинградской области
находится Приоратский парк и еще несколько интересных объектов, которые требуют
серьезных финансовых вложений.
- Приоратский парк
- объект культурного наследия федерального значения на площади 142 гектара. Его
обширная территория долгое время должным образом не обслуживалась. Его
восстановление в историческом виде - процесс непростой и затратный. Решая
текущие задачи по благоустройству в парке, мы подготовили документацию для
дальнейшей разработки проекта сохранения и приспособления парка под современное
использование, провели общественные обсуждения и собрали мнения горожан - каким
бы они хотели видеть парк. Далее последует проектирование и поэтапная
реализация проекта с учетом охранных обязательств.
- Какие работы в
настоящий момент проводятся в Приоратском парке? Какие приоритеты вы
выстраиваете в этой работе?
- В первую
очередь, мы ведем работу по обеспечению безопасности посетителей парка. Сейчас
это основная наша задача. Одно из направлений этой работы - выявление аварийных
деревьев. Для этого в парке проводится фитопатологический и энтомологический
экспертный мониторинг деревьев. В 2020 году проведено обследование на
территории площадью 12 гектаров, в 2021 году - свыше 30 гектаров вдоль
дорожно-тропиночной сети. По итогам обследования мы получаем документацию, в
которой указаны деревья, которые опасны и их необходимо убрать, а также те
насаждения, которые можно лечить. После получения согласования у органа охраны
памятников мы приступаем к спилу аварийных деревьев. Также параллельно ведутся
санитарные работы по вырубке мелколесья и вывозу валежника. Сейчас этот процесс
затрагивает наиболее просматриваемые и транзитные части парка, делая его
опрятным и приятным для прогулок. В теплый период обрабатываем зеленые зоны от
клещей.
Чтобы ограничить
въезд транспорта на территорию парка, установлено пять шлагбаумов, в этом году
поставим еще два. Территорию парка патрулирует частное охранное предприятие.
Для улучшения
связи расширили зону покрытия WI-FI.
- Какие ближайшие
задачи стоят перед вами по дальнейшему содержанию и развитию Приоратского
парка?
- Учитывая то, что
мы граничим с территорией ГМЗ «Гатчина», в перспективе планируем совместными усилиями
обустроить входную группу со стороны улицы Киевской, где разместим
туристическую зону с сувенирными лавками и парковкой. Но только когда мы
получим разрешение от руководства города и поддержку жителей. Какой быть
входной группе - пока решается.
В этой же стороне
парка через ручей Безымянный установим мост.
В рамках
соглашения, которое подписал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич
Дрозденко с ПАО «Новатэк», запланированы работы по проектированию
восстановления в Приоратском парке дорожно-тропиночной сети, обустройству
освещения, зон отдыха, а также подключение к системе «Безопасный город». Эти
работы будем проводить совместно с Ленинградским отделением ВООПИиК.
Для обустройства
освещения в прошлом году решили все вопросы с организацией электроснабжения.
Совместно с ГМЗ «Гатчина», который занимается освещением своей части парка,
прорабатываем вопрос единого стиля, в котором будут выполнены опоры освещения.
В перспективных
планах - приспособить природный амфитеатр у школы № 4 для проведения
мероприятий. Это подходящая территория для организации концертов, зимой здесь
можно заливать каток, также у него удобное расположение к хозяйственной зоне,
где оборудованы пост охраны и бесплатный туалетный модуль.
Водонапорная
башня, бункер и водоёмы
- Многих гатчинцев
волнует судьба Водонапорной башни. В этом году проводилось обследование
объекта, что ждет башню в ближайшее время?
- Водонапорная
башня - вновь выявленный объект культурного наследия, является образцом
гидротехнического сооружения, построенного для обеспечения напора центрального
городского водопровода Гатчины в первой половине 1950-х годов. По заказу
Дирекции по сохранению объектов культурного наследия сейчас завершается
проектирование реставрации и приспособления башни. Согласно эскизному проекту,
предлагается реставрация башни в существующем облике и приспособление для
посещения. Наверху башни планируется создать смотровую площадку, к которой
будет вести винтовая лестница. Также проектом предусматривается создание
помещений для организации экспозиций. Проект был представлен Общественному
совету по сохранению культурного наследия при губернаторе Ленинградской области
и направлен на доработку. Когда окончательный вариант устроит историков,
архитекторов и пользователей, будет рассматриваться вопрос о включении объекта
в областную программу. Если это не случится в 2022 году, то нам необходимо
будет провести противоаварийные работы, чтобы сохранить объект и обезопасить
посетителей парка.
- В Приоратском
парке начались долгожданные работы по очистке водоемов. На каком этапе сейчас
находится эта работа?
- В прошлом году в
рамках федеральной программы «Чистая вода» по заказу комитета по природным
ресурсам Ленинградской области на территории Приоратского парка проводилась
очистка озера Филькино, Безымянного ручья и озера Щучье. Этот этап завершен. В
этом году очистка продолжится на Черном озере. По технологии очистки донные
отложения собираются в специальные геотубы, после чего поэтапно будут
вывозиться. На зимний период работы приостановлены. Подрядчик обязуется
восстановить нарушенное благоустройство после проведенной очистки.
- «Парковое
агентство» – на пути получения в пользование большого подземного сооружения на
берегу Черного озера – бывшего бомбоубежища, много лет простоявшего без
должного внимания.
- Да, сейчас идет
процесс оформления объекта в собственность Ленинградской области. После
передачи в пользование и получения финансирования сможем приступать к ремонту и
приспособлению помещений. Планы на развитие бункера разные. Молодежные
общественные организации видят там креативное пространство, есть предложение
создать там мультимедийную выставку в военно-патриотическом направлении и
другие. Но сначала помещениям нужен ремонт. Благодаря гатчинским коммунальным
предприятиям там уже есть отопление и освещение, есть понимание по воде и
канализации.
Круглая рига
- Одно из самых
старых зданий в Гатчине - Круглая рига тоже передана «Парковому агентству».
- С одной стороны,
объект очень интересный, с точки зрения истории и расположения, находится на
южном въезде в город у Смоленских ворот, откуда открывается вид на город. С
другой стороны, очень сложный объект из-за его состояния, охранного статуса и
наличия частной собственности. Тем не менее, так как мы стали пользователями,
сейчас стоит вопрос оформления земли. Проект на реставрацию и приспособление
объекта уже есть. Конструктивные и объемно-планировочные решения позволяют
использовать помещения под выставочное пространство.
Сейчас мы
обновляем технические условия, которые были выданы еще в 2019 году. После этого
можно будет подавать проект на госэскпертизу. В ближайших планах – провести
противоаварийные работы.