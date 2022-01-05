«Как бы концерт» собирает друзей!

Этот необычный проект библиотеки им. Куприна уже завоевал любовь среди ценителей музыки. «Как-бы-концерт» - это неформальные творческие встречи в пространстве библиотеки, в которых может принять участие каждый, кто хоть сколько-нибудь знаком с музыкальными инструментами или просто любит музыку.

Играть на таких встречах можно любую музыку — свою, чужую, импровизируя на том, что есть в зале (прекрасное пианино) либо на своих инструментах. Главная задача проекта «Как бы концерт» — разглядеть в музыке колоссальный ресурс, который объединяет всех без исключения и без разделения на профессионалов и любителей.

Как отмечает идейный вдохновитель и ведущий «как бы концертов» Дарина Тоткайло, каждая такая встреча дарит знакомство с новыми лицами, позволяет завязывать дружеские и профессиональные взаимоотношения и, безусловно, расширяет кругозор представлений о музыкальной культуре. Для самых юных исполнителей — это возможность впервые попробовать свои силы на публике, преодолевая неуверенность и стеснительность. Но самое главное, пожалуй - это замечательная дружественная атмосфера и радость от свободного общения, сложившиеся на «как бы концертах».

С каждой музыкальной встречей в «Купринке» исполнителей и благодарных слушателей становится все больше и больше. В «как бы концертах» принимают участие музыканты самых разных возрастов, уровней подготовки и музыкальных пристрастий.

Очередной новогодний «как бы концерт» уже по доброй традиции открыли самые юные музыканты - Серёжа Тюкавин, Лиза Абрамова, Ваня и Аня Тоткайло, Женя Тиханова. Для некоторых из них это публичное выступление стало первым. Ребята исполняли небольшие классические произведения и популярные мелодии, заработав море аплодисментов. С успехом прошло выступление автора-исполнителя душевных песен Радужной Мари. Трогательные мелодии на необычном инструменте — маленьких гуслях «Перепелочка» - исполнила Дарина Тоткайло.

Вышли на «сцену» и настоящие мастера. В этот вечер в пространстве «Купринки» раздавались благородные звуки сразу трех виолончелей: со своими воспитанниками Лизой Жарковой и Львом Блажко выступила педагог Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова, заслуженный работник культуры Татьяна Павловна Демшева.

Трио виолончелистов сменил дуэт лидера команды «Настройщики землетрясений» Алексея Шевалье (гитара и голос) и Льва Блажко (виолончель). Свое собственное произведение - сложную и прекрасную пьесу «Механическое пианино» - исполнила Екатерина Перова.

Узнаваемую новогоднюю мелодию Микаэла Таривердиева «Снег над Ленинградом» сыграла на фортепиано Ольга Гусева.

Слушатели с удовольствием приветствовали и давних участников «как бы концертов» - Федора и Максима Мельниковых (мелодика и фортепиано), в исполнении которых прозвучали волнующие мелодии Астора Пьяцоллы.

Каждый «как бы концерт» в «Купринке» - прекрасная возможность для каждого помузицировать, порадоваться друг за друга, да и просто хорошо провести время. Исполнять, сочинять, играть — это очень здорово, уверены организаторы музыкальных встреч. И они совершенно правы!