«Как бы концерт» собирает друзей!

Этот
необычный проект библиотеки им. Куприна уже завоевал любовь среди ценителей
музыки. «Как-бы-концерт» - это неформальные творческие встречи в пространстве
библиотеки, в которых может принять участие каждый, кто хоть сколько-нибудь
знаком с музыкальными инструментами или просто любит музыку.
Играть
на таких встречах можно любую музыку — свою, чужую, импровизируя на том, что
есть в зале (прекрасное пианино) либо на своих инструментах. Главная задача
проекта «Как бы концерт» — разглядеть в музыке колоссальный ресурс, который
объединяет всех без исключения и без разделения на профессионалов и любителей.
Как
отмечает идейный вдохновитель и ведущий «как бы концертов» Дарина Тоткайло,
каждая такая встреча дарит знакомство с новыми лицами, позволяет завязывать
дружеские и профессиональные взаимоотношения и, безусловно, расширяет кругозор
представлений о музыкальной культуре. Для самых юных исполнителей — это
возможность впервые попробовать свои силы на публике, преодолевая неуверенность
и стеснительность. Но самое главное, пожалуй - это замечательная дружественная
атмосфера и радость от свободного общения, сложившиеся на «как бы концертах».
С
каждой музыкальной встречей в «Купринке» исполнителей и благодарных слушателей
становится все больше и больше. В «как бы концертах» принимают участие
музыканты самых разных возрастов, уровней подготовки и музыкальных пристрастий.
Очередной
новогодний «как бы концерт» уже по доброй традиции открыли самые юные музыканты
- Серёжа Тюкавин, Лиза Абрамова, Ваня и Аня Тоткайло, Женя Тиханова. Для
некоторых из них это публичное выступление стало первым. Ребята исполняли
небольшие классические произведения и популярные мелодии, заработав море
аплодисментов. С успехом прошло выступление автора-исполнителя душевных песен
Радужной Мари. Трогательные мелодии на необычном инструменте — маленьких гуслях
«Перепелочка» - исполнила Дарина Тоткайло.
Вышли
на «сцену» и настоящие мастера. В этот вечер в пространстве «Купринки»
раздавались благородные звуки сразу трех виолончелей: со своими воспитанниками
Лизой Жарковой и Львом Блажко выступила педагог Гатчинской детской музыкальной
школы им. Ипполитова-Иванова, заслуженный работник культуры Татьяна Павловна
Демшева.
Трио
виолончелистов сменил дуэт лидера команды «Настройщики землетрясений» Алексея
Шевалье (гитара и голос) и Льва Блажко (виолончель). Свое собственное произведение
- сложную и прекрасную пьесу «Механическое пианино» - исполнила Екатерина
Перова.
Узнаваемую
новогоднюю мелодию Микаэла Таривердиева «Снег над Ленинградом» сыграла на
фортепиано Ольга Гусева.
Слушатели
с удовольствием приветствовали и давних участников «как бы концертов» - Федора
и Максима Мельниковых (мелодика и фортепиано), в исполнении которых прозвучали
волнующие мелодии Астора Пьяцоллы.
Каждый
«как бы концерт» в «Купринке» - прекрасная возможность для каждого
помузицировать, порадоваться друг за друга, да и просто хорошо провести время.
Исполнять, сочинять, играть — это очень здорово, уверены организаторы
музыкальных встреч. И они совершенно правы!