Рождественская ярмарка в Гатчине

Ярмарочный городок стоит
непосредственно перед Гатчинским дворцом. С 1 и до 8 января 2022 года с 11.00
до 19.00 в домиках-павильонах можно приобрести разнообразные игрушки, сувениры
и подарки, восточные сладости и орехи, теплые рукавички ручной работы и меховые
изделия, а также гончарные изделия, мед, сбитень, новогодний глинтвейн и
многое-многое другое.
Рядом готовят шашлыки, кружатся
карусели, а еще можно прокатиться с горки, на лошадях, оленях и даже на верблюде.
И, конечно же, сделать отличные фотографии на память!
Из-за пандемии новогодние
хороводы и игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами в
этом году отменили. Но это не помешало гатчинцам и гостям города окунуться в
атмосферу доброго, любимого всеми праздника. Вечером, как только стемнеет, люди
собираются и сами веселятся у елки.
Напомним, что сейчас Дворцовый
парк открыт ежедневно с 06.00 до 22.00, вход свободный.
А вот посетить Гатчинский
и Приоратский дворцы можно только в рамках экскурсионных программ и только при наличии
QR-кода либо ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до визита. Также
при себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность.
Посетителям до 18 лет QR-код не требуется.
Татьяна Можаева