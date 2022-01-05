Рождественская ярмарка в Гатчине

Ярмарочный городок стоит непосредственно перед Гатчинским дворцом. С 1 и до 8 января 2022 года с 11.00 до 19.00 в домиках-павильонах можно приобрести разнообразные игрушки, сувениры и подарки, восточные сладости и орехи, теплые рукавички ручной работы и меховые изделия, а также гончарные изделия, мед, сбитень, новогодний глинтвейн и многое-многое другое.

Рядом готовят шашлыки, кружатся карусели, а еще можно прокатиться с горки, на лошадях, оленях и даже на верблюде. И, конечно же, сделать отличные фотографии на память!

Из-за пандемии новогодние хороводы и игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами в этом году отменили. Но это не помешало гатчинцам и гостям города окунуться в атмосферу доброго, любимого всеми праздника. Вечером, как только стемнеет, люди собираются и сами веселятся у елки.

Напомним, что сейчас Дворцовый парк открыт ежедневно с 06.00 до 22.00, вход свободный.

А вот посетить Гатчинский и Приоратский дворцы можно только в рамках экскурсионных программ и только при наличии QR-кода либо ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до визита. Также при себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность. Посетителям до 18 лет QR-код не требуется.

Татьяна Можаева