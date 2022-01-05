«Сотовые» шарики для праздничного настроения

Яркие
шарики на рождественскую или новогоднюю елку — неизменная традиция не одной
сотни лет. Времена меняются, наши елочки украшаются самыми разными, порой очень
необычными игрушками, а шарики все равно остаются самыми любимыми. Особенно их
любят дети, которые, опять-таки несмотря на времена, обожают делать что-нибудь
к любимому празднику своими руками. И такую возможность юным гатчинцам
предоставили сотрудники музея истории города Гатчины.
Мастер-класс
для ребят провела Юлия Лазовикова. Шары-соты — хоть и не самая простая, зато
очень увлекательная задачка для детских рук. Все, что для этого нужно —
разноцветная бумага, ножницы, клей или двусторонний скотч. А еще — несложная
схема поэтапного склеивания кружков из бумаги. И вот работа закипела, а за
приятной работой и беседа сама собой начала складываться.
Трудясь
над шарами, ребята заодно узнали о традициях новогодних праздников на Руси, о
том, как и когда появились первые елочные игрушки. Те, кто постарше, привели
свои версии появления тех или иных традиций. Дети рассказывали стихи, пели
песни, делились впечатлениями и вспоминали забавные случаи из своей жизни.
Мастер-класс
пролетел незаметно. И пусть не у всех получилось то, что хотелось. Зато все
ребята унесли домой еще не просохшие от клея шарики, чтобы взять их за основу
задуманных игрушек. У кого-то это будет новогодний оранжевый тигренок, у
кого-то — веселый утенок, а кто-то будет просто радоваться совершенной форме
яркого необычного шарика.