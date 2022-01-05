«Сотовые» шарики для праздничного настроения

Яркие шарики на рождественскую или новогоднюю елку — неизменная традиция не одной сотни лет. Времена меняются, наши елочки украшаются самыми разными, порой очень необычными игрушками, а шарики все равно остаются самыми любимыми. Особенно их любят дети, которые, опять-таки несмотря на времена, обожают делать что-нибудь к любимому празднику своими руками. И такую возможность юным гатчинцам предоставили сотрудники музея истории города Гатчины.

Мастер-класс для ребят провела Юлия Лазовикова. Шары-соты — хоть и не самая простая, зато очень увлекательная задачка для детских рук. Все, что для этого нужно — разноцветная бумага, ножницы, клей или двусторонний скотч. А еще — несложная схема поэтапного склеивания кружков из бумаги. И вот работа закипела, а за приятной работой и беседа сама собой начала складываться.

Трудясь над шарами, ребята заодно узнали о традициях новогодних праздников на Руси, о том, как и когда появились первые елочные игрушки. Те, кто постарше, привели свои версии появления тех или иных традиций. Дети рассказывали стихи, пели песни, делились впечатлениями и вспоминали забавные случаи из своей жизни.

Мастер-класс пролетел незаметно. И пусть не у всех получилось то, что хотелось. Зато все ребята унесли домой еще не просохшие от клея шарики, чтобы взять их за основу задуманных игрушек. У кого-то это будет новогодний оранжевый тигренок, у кого-то — веселый утенок, а кто-то будет просто радоваться совершенной форме яркого необычного шарика.