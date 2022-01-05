Стройготовность общежития для будущих педагогов – 40 %

Стройготовность общежития для будущих педагогов – 40 %

Председатель комитета по строительству Ленинградской области Константин Панкратьев сегодня проверил ход строительства общежития для студентов Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского в Гатчине. С 3 января по получению зампреда правительства Ленинградской области Евгения Барановского в 47 регионе возобновлено возведение объектов, которые строятся за счёт средств из областного бюджета.

Рубрики : Общество     05 Jan 2022

В будущем общежитии на улице Рощинской, 7 в Гатчине в эти новогодние дни трудятся 13 человек. Они завершают монтаж окон, выполняют устройство перегородок, переходной галереи и лестничных маршей. Объект готов на 40 %. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

Напомним, что общежитие рассчитано на 300 студентов. Каждый блок состоит из двух комнат, отдельной ванной комнаты и туалета. На первом этаже разместятся медицинский кабинет, два тренажерных зала, комната для проведения мероприятий, аудитория для подготовки к занятиям и прачечная. Здание общежития оснащено лифтом и соединено с учебным корпусом наземной галереей.

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