Стройготовность общежития для будущих педагогов – 40 %

В будущем общежитии на улице Рощинской, 7 в Гатчине в эти новогодние дни трудятся 13 человек. Они завершают монтаж окон, выполняют устройство перегородок, переходной галереи и лестничных маршей. Объект готов на 40 %. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

Напомним, что общежитие рассчитано на 300 студентов. Каждый блок состоит из двух комнат, отдельной ванной комнаты и туалета. На первом этаже разместятся медицинский кабинет, два тренажерных зала, комната для проведения мероприятий, аудитория для подготовки к занятиям и прачечная. Здание общежития оснащено лифтом и соединено с учебным корпусом наземной галереей.