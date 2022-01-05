Стройготовность общежития для будущих педагогов – 40 %

В будущем
общежитии на улице Рощинской, 7 в Гатчине в эти новогодние дни трудятся 13
человек. Они завершают монтаж окон, выполняют устройство перегородок,
переходной галереи и лестничных маршей. Объект готов на 40 %. Ввести его в
эксплуатацию планируется в конце 2022 года.
Напомним, что общежитие
рассчитано на 300 студентов. Каждый блок состоит из двух комнат, отдельной
ванной комнаты и туалета. На первом этаже разместятся медицинский кабинет, два
тренажерных зала, комната для проведения мероприятий, аудитория для подготовки
к занятиям и прачечная. Здание общежития оснащено лифтом и соединено с учебным
корпусом наземной галереей.