В Гатчине и районе – 32 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 32 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 17

- Тайцы – 1

- Большие Тайцы – 1

- Сиверский – 2

- Пудомяги – 1

- Терволово – 1

- Белогорка – 1

- Большие Колпаны – 1

- Химози – 1

- Новый Учхоз – 2

- Сусанино – 1

- Семрино – 1

- Нижняя – 1

- Воскресенское – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 12999 человек, 10879 – 83,7% – выздоровели.

В Ленинградской области по данным на 5 января за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 103 104 человек, 88703 поправились, скончались 3030 человек.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 29 декабря, в Ленинградской области вакцинировано 949282 человека. За сутки привилось 4923 жителя области. В регион поставлено 1282316 комплектов вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево;

- в ТРК «Пилот» на Аэродроме (прививка первым компонентом – без предварительной записи);

- в Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 10).

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами ЭпиВакКорона и КовиВак.

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.