В Гатчине и районе – 32 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 32 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 17
-
Тайцы – 1
-
Большие Тайцы – 1
-
Сиверский – 2
-
Пудомяги – 1
-
Терволово – 1
-
Белогорка – 1
-
Большие Колпаны – 1
- Химози
– 1
-
Новый Учхоз – 2
- Сусанино
– 1
-
Семрино – 1
-
Нижняя – 1
-
Воскресенское – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена
у 12999 человек, 10879 – 83,7% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 5 января за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 103 104 человек, 88703 поправились, скончались 3030
человек.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 29 декабря, в Ленинградской области вакцинировано 949282 человека. За сутки привилось
4923 жителя области. В регион поставлено 1282316 комплектов вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево;
- в
ТРК «Пилот» на Аэродроме (прививка первым компонентом – без предварительной записи);
- в
Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д.
10).
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника
по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами
ЭпиВакКорона и КовиВак.
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.