Областные спасатели обратились к жителям: «Берегите себя и своих близких!»

Сегодня, в связи с ухудшением погодных условий и с увеличением риска возникновения ДТП, аварийно-спасательная служба Ленинградской области выставила временные посты на 10 опасных участках федеральных трасс в Ленинградской области.

Специалисты областного комитета правопорядка и безопасности предостерегают: «В связи с температурными перепадами и цикличными снегопадами с начала года на дорогах складывается сложная ситуация, которая требует от водителей максимальной концентрации и подготовки. Садиться за руль можно исключительно трезвым и выспавшимся. Обязательно снижайте скорость, держите максимальную дистанцию с другими автомобилями, пристегивайте детей в соответствии с возрастом в удерживающие устройства. К сожалению, зимняя дорога зачастую не прощает ошибок. Также необходимо помнить о других аспектах комплекса безопасного поведения в новогодние каникулы: не оставлять детей без присмотра, анализировать траекторию движения при катании на ватрушках, не выходить на лёд, выполнять правила при запуске фейерверков, проявлять осторожность при растопке печного оборудования. Берегите себя и своих близких!»