Областные спасатели обратились к жителям: «Берегите себя и своих близких!»

Областные спасатели обратились к жителям: «Берегите себя и своих близких!»

Жителей Ленинградской области и гостей региона просят быть осторожнее на дорогах. Из общего количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Ленинградской области с 1 по 6 января 2022 года, в 30 ДТП потребовалась помощь областных аварийно-спасательных подразделений.

Рубрики : Общество     06 Jan 2022

Сегодня, в связи с ухудшением погодных условий и с увеличением риска возникновения ДТП, аварийно-спасательная служба Ленинградской области выставила временные посты на 10 опасных участках федеральных трасс в Ленинградской области.

Специалисты областного комитета правопорядка и безопасности предостерегают: «В связи с температурными перепадами и цикличными снегопадами с начала года на дорогах складывается сложная ситуация, которая требует от водителей максимальной концентрации и подготовки. Садиться за руль можно исключительно трезвым и выспавшимся. Обязательно снижайте скорость, держите максимальную дистанцию с другими автомобилями, пристегивайте детей в соответствии с возрастом в удерживающие устройства. К сожалению, зимняя дорога зачастую не прощает ошибок. Также необходимо помнить о других аспектах комплекса безопасного поведения в новогодние каникулы: не оставлять детей без присмотра, анализировать траекторию движения при катании на ватрушках, не выходить на лёд, выполнять правила при запуске фейерверков, проявлять осторожность при растопке печного оборудования. Берегите себя и своих близких!» 

  

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