«Полосатый рейс» по-гатчински

Сегодня в Гатчине новогодний «Полосатый рейс» отправился строго по расписанию – в 13 часов от кинотеатра «Победа». Приезда мультгероев во главе с полосатым котом Матроскиным ожидала компания детворы с папами, мамами, бабушками и дедушками.

Вместе с персонажами мультфильмов ребятишки от души повеселилась. Самые активные участвовали в мультвикторине, самые смелые – пели и танцевали.

Затем кот Матроскин и пес Шарик вместе со своими друзьями промчались по улицам города в новогоднем праздничном экипаже, даря радость детям и взрослым.

Маршрут 6 января включал четыре веселые остановки: первая – в 13.00 у кинотеатра «Победа», через час – на Бульваре «47 регион», в 14.30 – на Театральной площади, в 15.30- на площади Богданова в микрорайоне Мариенбург.

Следующая встреча с героями любимых мультфильмов состоится 8 января – «на том же месте, в тот же час».

Татьяна Можаева