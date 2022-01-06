«Полосатый рейс» по-гатчински

Сегодня в Гатчине новогодний «Полосатый
рейс» отправился строго по расписанию – в 13 часов от кинотеатра «Победа».
Приезда мультгероев во главе с полосатым котом Матроскиным ожидала компания
детворы с папами, мамами, бабушками и дедушками.
Вместе с персонажами мультфильмов
ребятишки от души повеселилась. Самые активные участвовали в мультвикторине,
самые смелые – пели и танцевали.
Затем кот Матроскин и пес Шарик вместе со
своими друзьями промчались по улицам города в новогоднем праздничном экипаже,
даря радость детям и взрослым.
Маршрут 6 января включал четыре веселые остановки:
первая – в 13.00 у кинотеатра «Победа», через час – на Бульваре «47 регион», в
14.30 – на Театральной площади, в 15.30- на площади Богданова в микрорайоне
Мариенбург.
Следующая встреча с героями любимых
мультфильмов состоится 8 января – «на том же месте, в тот же час».
Татьяна Можаева