Рождественский концерт «Жемчужины»: это было здорово!

Киноконцертный зал «Победа» города Гатчины 6 января был полон настолько, насколько позволили ковидные ограничения.

- Мы так долго ждали встречи с вашими горящими сердцами и смотрящими на нас с любовью глазами! Нам так надоели онлайн концерты! Надеемся, мы вас не подведем, - приветствовали гостей танцевального шоу руководители ансамбля спортивного бального танца «Жемчужина» Ирина, Евгений и Виктория Квачевы.

В новой программе «С любимыми не расставайтесь» впервые было задействовано 6 составов коллектива. Было очень трогательно наблюдать, как волнительно выступать на большой сцене новичкам «Жемчужины». Но на контрасте с ними насколько же великолепными были выступления старших! Каждый номер – это своя история, рассказанная языком танца, в котором умещается море чувств и эмоций. Увидели зрители и прощальный танец одной из пар – Виктории и Виктора, которые пришли в коллектив совсем детьми, а сегодня их жизнь уже наполнена взрослыми заботами: Виктория – учитель начальных классов, Виктор преподает математику.

Из видеосюжетов зрители узнали, как протекала жизнь коллектива на карантине в 2020 году и насколько насыщенным получился сезон 2021 года. В прошлом году вернулись танцевальные конкурсы – пока без зрителей, но с победами. Так, в ноябре «Жемчужина» принимала участие в финальном туре Всероссийского конкурса "Большой вальс на невских берегах". Коллектив представил три номера, и все три стали лауреатами – I, II и III степеней. Еще были выступления на празднике открытия фонтанов в Петергофе, на балу выпускников «Алые паруса», в концертном зале «Октябрьский» и стадионе «Петровский», в театре «Балтийский дом» и в Мюзик-холле. И, конечно, без «Жемчужины» не обходится ни один праздник в Гатчине – День города, кинофестиваль «Литература и кино», День матери, Новый год и др.

Но все же самым главным для себя танцоры «Жемчужины» считают именно рождественский концерт, потому что танцуют перед своими родными – самыми преданными зрителями, с самыми искренними эмоциями. Вот и в этот раз отдача от зала была с первых ритмов и до финального аккорда. В аплодисментах искупали всех танцоров. И это было заслуженно!

Вот лишь некоторые эмоции родителей после концерта:

- Хочется сказать слова благодарности за такое душевное и тёплое представление. Очень трогательное до слез, местами смелое и дерзкое! Такое разное и такое восхитительное! Спасибо большое! Мы в восторге! Счастливы, что наши дети - частичка такой большой и замечательной команды!

- Большое спасибо за концерт! Каждый раз удивляюсь, как вам это удаётся - делать так много и так здорово!

- Благодарим за восхитительное представление, полное таких интересных, волшебных, красивых номеров, горящих глаз танцоров, за то, что прививаете любовь к танцу и даете действительно ощущение большой дружной семьи нашим детям! Это бесценно!

Остались довольны выступлением воспитанников и наставники «Жемчужины». А обращаясь к зрителям, они отметили:

- Ваши аплодисменты и реакция на номера была просто восхитительной! Танцоры получили такой заряд энергии, что это будет вдохновлять их целый год.

Значит, в следующем году увидимся в тот же день, в том же зале!

Елена Суралёва