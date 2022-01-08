Рождественский концерт «Жемчужины»: это было здорово!

Киноконцертный зал
«Победа» города Гатчины 6 января был полон настолько, насколько позволили
ковидные ограничения.
- Мы так долго
ждали встречи с вашими горящими сердцами и смотрящими на нас с любовью глазами! Нам так надоели онлайн концерты! Надеемся, мы вас не подведем, - приветствовали
гостей танцевального шоу руководители ансамбля спортивного бального танца
«Жемчужина» Ирина, Евгений и Виктория Квачевы.
В новой программе «С
любимыми не расставайтесь» впервые было задействовано 6 составов коллектива. Было
очень трогательно наблюдать, как волнительно выступать на большой сцене новичкам
«Жемчужины». Но на контрасте с ними насколько же великолепными были выступления
старших! Каждый номер – это своя история, рассказанная языком танца, в котором
умещается море чувств и эмоций. Увидели зрители и прощальный танец одной из пар
– Виктории и Виктора, которые пришли в коллектив совсем детьми, а сегодня их жизнь
уже наполнена взрослыми заботами: Виктория – учитель начальных классов, Виктор
преподает математику.
Из видеосюжетов
зрители узнали, как протекала жизнь коллектива на карантине в 2020 году и насколько
насыщенным получился сезон 2021 года. В прошлом году вернулись танцевальные
конкурсы – пока без зрителей, но с победами. Так, в ноябре «Жемчужина» принимала
участие в финальном туре Всероссийского конкурса "Большой вальс на невских берегах".
Коллектив представил три номера, и все три стали лауреатами – I, II и III степеней. Еще были выступления на празднике открытия
фонтанов в Петергофе, на балу выпускников «Алые паруса», в концертном зале «Октябрьский»
и стадионе «Петровский», в театре «Балтийский дом» и в Мюзик-холле. И, конечно,
без «Жемчужины» не обходится ни один праздник в Гатчине – День города,
кинофестиваль «Литература и кино», День матери, Новый год и др.
Но все же самым
главным для себя танцоры «Жемчужины» считают именно рождественский концерт,
потому что танцуют перед своими родными – самыми преданными зрителями, с самыми
искренними эмоциями. Вот и в этот раз отдача от зала была с первых ритмов и до
финального аккорда. В аплодисментах искупали всех танцоров. И это было
заслуженно!
Вот лишь некоторые
эмоции родителей после концерта:
- Хочется сказать
слова благодарности за такое душевное и тёплое представление. Очень
трогательное до слез, местами смелое и дерзкое! Такое разное и такое
восхитительное! Спасибо большое! Мы в восторге! Счастливы, что наши дети -
частичка такой большой и замечательной команды!
- Большое спасибо
за концерт! Каждый раз удивляюсь, как вам это удаётся - делать так много и так
здорово!
- Благодарим за
восхитительное представление, полное таких интересных, волшебных, красивых
номеров, горящих глаз танцоров, за то, что прививаете любовь к танцу и даете
действительно ощущение большой дружной семьи нашим детям! Это бесценно!
Остались довольны
выступлением воспитанников и наставники «Жемчужины». А обращаясь к зрителям,
они отметили:
- Ваши
аплодисменты и реакция на номера была просто восхитительной! Танцоры получили
такой заряд энергии, что это будет вдохновлять их целый год.
Значит, в
следующем году увидимся в тот же день, в том же зале!
Елена Суралёва