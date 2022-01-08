Ушла из жизни Генриетта Карповна Ягибекова

Генриетта Карповна Ягибекова родилась 21 октября 1942 года в Кисловодске. Сразу после школы приехала учиться в Ленинград. Окончила культурно-просветительское училище, затем институт культуры им. Н.К. Крупской. В 1963 году начала работать в Гатчинском Доме культуры. В 1987 году её назначили директором нового кинотеатра «Победа».

Именно Генриетте Карповне мы обязаны появлением кинофестиваля «Литература и кино», директором которого она была 13 лет - с 1995 по 2007 годы. Среди её наград: медали «За доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «Ветеран труда», золотая пушкинская медаль «К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина», значок Министерства культуры СССР «За отличную работу».

Администрация Гатчинского муниципального района, Советы депутатов города Гатчины и Гатчинского муниципального района выражают искренние слова соболезнования родным и близким Генриетты Карповны Ягибековой.