«Звезда ясна в Вифлееме на весь мир засияла!»

В
программе фестиваля, который по традиции проходит в Гатчине в светлые дни
Рождества Христова – рождественские концерты детских и молодежных хоров
воскресных школ и образовательных учреждений Гатчины, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, выступления фольклорных коллективов. С каждым годом число участников фестиваля только
растет. В этом году музыкальный форум объединил 24 коллектива (455 участников)
из разных концов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Музыкальный
форум проходит по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана при
поддержке властей Гатчинского района. Организатором фестиваля является
Павловский кафедральный собор Гатчины.
Программа
XXII Рождественского фестиваля «Христос рождается, славите!»
была открыта 8 января. В этот день
участников и гостей фестиваля приветствовал епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан. Владыка сердечно поздравил всех со светлым праздником Рождества.
-
Все мы знаем, что праздник Рождества Христова — один из главных праздников,
связанных с нашим детством, - отметил он. - И наш рождественский фестиваль —
важное событие в жизни Церкви, которое всем нам приносит огромную радость.
В
первом фестивальном концерте приняли участие детские и молодежные хоры
воскресных школ при храмах Санкт-Петербурга, Гатчины и других районов
Ленинградской области, хоры музыкальных и образовательных школ. Юные вокалисты
исполняли церковные и народные песни, рождественские колядки.
Концертную
программу по традиции открыл детский хор церковно-приходской школы Павловского
кафедрального собора Гатчины (музыкальный руководитель Марина Буссе). Напомним,
воскресная школа открылась при Павловском соборе больше тридцати лет назад. Все
эти годы, наряду с другими предметами, в школе преподается церковное хоровое
пение. Девочки и мальчики взрослеют, на смену им приходят другие ребята,
которые все так же радостно и проникновенно воспевают красоту Божьего мира.
Музыкальный
марафон продолжится 9 января в Гатчинском Доме культуры, где выступят фольклорные
коллективы - ансамбль гусляров «Перезвон» и фольклорный ансамбль «Коляды».
Последний
концерт XXII Рождественского фестиваля
духовной музыки «Христос рождается, славите!» состоится 16 января в Центре
творчества юных. Участие в нем примут детские и молодежные хоровые коллективы
Ленинградской области.
Напомним,
ежегодный благотворительный фестиваль «Христос рождается, славите!» был
учрежден в 2000 году по инициативе настоятеля Павловского собора в Гатчине,
протоиерея Владимира Феера - в честь празднования двухтысячелетия Рождества
Христова. Главными целями фестиваля стали духовно-нравственное воспитание детей
и молодежи, их приобщение к богатейшим традициям русской и зарубежной духовной
музыки.
С
тех пор фестиваль окреп и развился, выйдя далеко за пределы Гатчинского района
и превратившись в музыкальный марафон, рассчитанный на несколько дней. Каждый
год в начале января в Гатчину съезжаются детские и молодежные хоровые
коллективы из самых разных уголков Ленинградской, Псковской, Новгородской
областей. Исключением стал разве что 2021 год, когда из-за эпидемии фестиваль
пришлось провести в онлайн-формате.