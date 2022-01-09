«Звезда ясна в Вифлееме на весь мир засияла!»

В программе фестиваля, который по традиции проходит в Гатчине в светлые дни Рождества Христова – рождественские концерты детских и молодежных хоров воскресных школ и образовательных учреждений Гатчины, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выступления фольклорных коллективов. С каждым годом число участников фестиваля только растет. В этом году музыкальный форум объединил 24 коллектива (455 участников) из разных концов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Музыкальный форум проходит по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана при поддержке властей Гатчинского района. Организатором фестиваля является Павловский кафедральный собор Гатчины.

Программа XXII Рождественского фестиваля «Христос рождается, славите!» была открыта 8 января. В этот день участников и гостей фестиваля приветствовал епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Владыка сердечно поздравил всех со светлым праздником Рождества.

- Все мы знаем, что праздник Рождества Христова — один из главных праздников, связанных с нашим детством, - отметил он. - И наш рождественский фестиваль — важное событие в жизни Церкви, которое всем нам приносит огромную радость.

В первом фестивальном концерте приняли участие детские и молодежные хоры воскресных школ при храмах Санкт-Петербурга, Гатчины и других районов Ленинградской области, хоры музыкальных и образовательных школ. Юные вокалисты исполняли церковные и народные песни, рождественские колядки.

Концертную программу по традиции открыл детский хор церковно-приходской школы Павловского кафедрального собора Гатчины (музыкальный руководитель Марина Буссе). Напомним, воскресная школа открылась при Павловском соборе больше тридцати лет назад. Все эти годы, наряду с другими предметами, в школе преподается церковное хоровое пение. Девочки и мальчики взрослеют, на смену им приходят другие ребята, которые все так же радостно и проникновенно воспевают красоту Божьего мира.

Музыкальный марафон продолжится 9 января в Гатчинском Доме культуры, где выступят фольклорные коллективы - ансамбль гусляров «Перезвон» и фольклорный ансамбль «Коляды».

Последний концерт XXII Рождественского фестиваля духовной музыки «Христос рождается, славите!» состоится 16 января в Центре творчества юных. Участие в нем примут детские и молодежные хоровые коллективы Ленинградской области.

Напомним, ежегодный благотворительный фестиваль «Христос рождается, славите!» был учрежден в 2000 году по инициативе настоятеля Павловского собора в Гатчине, протоиерея Владимира Феера - в честь празднования двухтысячелетия Рождества Христова. Главными целями фестиваля стали духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, их приобщение к богатейшим традициям русской и зарубежной духовной музыки.

С тех пор фестиваль окреп и развился, выйдя далеко за пределы Гатчинского района и превратившись в музыкальный марафон, рассчитанный на несколько дней. Каждый год в начале января в Гатчину съезжаются детские и молодежные хоровые коллективы из самых разных уголков Ленинградской, Псковской, Новгородской областей. Исключением стал разве что 2021 год, когда из-за эпидемии фестиваль пришлось провести в онлайн-формате.