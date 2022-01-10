«Гатчинская правда» приглашает на работу корреспондента

Должностные обязанности

- готовить материалы для печати в газете и на сайте в соответствии с требованиями редакции,

- использовать методы обработки и редактирования информации с использованием современных технических средств,

- организовывать и проводить интервью, использовать тех. средства для фотосъемки, аудиозаписи, видеозаписи,

- первичные функции SMM,

- подбор информационных поводов.

Требования к кандидату:

- грамотность, простой лёгкий слог;

- умение анализировать большой объем информации;

- навыки работы в социальных сетях, минимальные знания в SEO и SMM;

- хорошая эрудиция, наличие общих знаний о Гатчинском районе и Ленинградской области

- умение видеть и создавать информационные поводы;

- умение работать с людьми, стрессоустойчивость,

- мобильность,

- опыт работы в СМИ приветствуется.

Образование: высшее

Резюме направлять по электронной почте: gtnpravda@mail.ru