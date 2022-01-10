«Гатчинская правда» приглашает на работу корреспондента

«Гатчинская правда» приглашает на работу корреспондента

Редакция газеты «Гатчинская правда» приглашает на работу корреспондента.

Рубрики : Общество     10 Jan 2022

Должностные обязанности

- готовить материалы для печати в газете и на сайте в соответствии с требованиями редакции,

- использовать методы обработки и редактирования информации с использованием современных технических средств,

- организовывать и проводить интервью, использовать тех. средства для фотосъемки, аудиозаписи, видеозаписи,

- первичные функции SMM,

- подбор информационных поводов.

 

Требования к кандидату:

- грамотность, простой лёгкий слог;

- умение анализировать большой объем информации;

- навыки работы в социальных сетях, минимальные знания в SEO и SMM;

- хорошая эрудиция, наличие общих знаний о Гатчинском районе и Ленинградской области

- умение видеть и создавать информационные поводы;

- умение работать с людьми, стрессоустойчивость,

- мобильность,

- опыт работы в СМИ приветствуется.

 

  Образование: высшее

 

Резюме направлять по электронной почте: gtnpravda@mail.ru

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