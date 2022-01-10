«Гатчинская правда» приглашает на работу корреспондента

Должностные
обязанности
- готовить
материалы для печати в газете и на сайте в соответствии с требованиями
редакции,
- использовать
методы обработки и редактирования информации с использованием современных
технических средств,
- организовывать
и проводить интервью, использовать тех. средства для фотосъемки, аудиозаписи,
видеозаписи,
-
первичные функции SMM,
-
подбор информационных поводов.
Требования
к кандидату:
-
грамотность, простой лёгкий слог;
-
умение анализировать большой объем информации;
- навыки
работы в социальных сетях, минимальные знания в SEO и SMM;
-
хорошая эрудиция, наличие общих знаний о Гатчинском районе и Ленинградской
области
- умение
видеть и создавать информационные поводы;
- умение
работать с людьми, стрессоустойчивость,
-
мобильность,
-
опыт работы в СМИ приветствуется.
Образование: высшее
Резюме
направлять по электронной почте: gtnpravda@mail.ru