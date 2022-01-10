На футбольном паркете - ветераны

По итогам группового этапа "Верево" и "Сиворицы" заняли первые места и получили путевку в полуфинал.

В первом четвертьфинале "Детскосельский" навязал борьбу "Терволово", но все же уступили со счетом 5-3. Во втором матче команда "Рэф" очень классно сыграла первый тайм против "Ижоры-Информ", ведя после него со счетом 1-0, однако во втором тайме уступила преимущество, и в итоге "Ижора-Информ" одержала крупную победу. Следует отметить прекрасный гол в исполнении хронометристки Екатерины Леоновой, который все собравшиеся игроки и зрители встретили овацией.

В матче ½ финала "Ижора-Информ" очень быстро повела в счете против "Сивориц". Несмотря на все усилия команды Александра Литвинова, такой счет остался до финального свистка.

В другой полуфинальной встрече "Верево" и "Терволово" устроили сверх голевой матч для такого ограниченного игрового времени. В этой перестрелке со счетом 6-3 победу праздновала команда Андрея Капустина.

В матче за "бронзу" "Сиворицы" оказались сильнее "Терволово".

Финальный матч прошел под диктовку "Ижоры-Информ", которая уверенно обыграла команду «Верево» со счетом 5-2.

Лучшим вратарем турнира был признан Никита Чижов ("Ижора-Информ"), лучшим игроком - Антон Михайлов ("Ижора-Информ"), в праздничном конкурсе победу одержал Денис Орлов ("Сиворицы").

Источник: https://vk.com/ffgmr