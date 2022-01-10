На футбольном паркете - ветераны

По итогам
группового этапа "Верево" и "Сиворицы" заняли первые места
и получили путевку в полуфинал.
В первом
четвертьфинале "Детскосельский" навязал борьбу "Терволово",
но все же уступили со счетом 5-3. Во втором матче команда "Рэф" очень
классно сыграла первый тайм против "Ижоры-Информ", ведя после него со
счетом 1-0, однако во втором тайме уступила преимущество, и в итоге
"Ижора-Информ" одержала крупную победу. Следует отметить прекрасный
гол в исполнении хронометристки Екатерины Леоновой, который все собравшиеся
игроки и зрители встретили овацией.
В матче ½ финала
"Ижора-Информ" очень быстро повела в счете против "Сивориц".
Несмотря на все усилия команды Александра Литвинова, такой счет остался до
финального свистка.
В другой
полуфинальной встрече "Верево" и "Терволово" устроили сверх
голевой матч для такого ограниченного игрового времени. В этой перестрелке со
счетом 6-3 победу праздновала команда Андрея Капустина.
В матче за
"бронзу" "Сиворицы" оказались сильнее
"Терволово".
Финальный матч прошел
под диктовку "Ижоры-Информ", которая уверенно обыграла команду «Верево»
со счетом 5-2.
Лучшим вратарем
турнира был признан Никита Чижов ("Ижора-Информ"), лучшим игроком -
Антон Михайлов ("Ижора-Информ"), в праздничном конкурсе победу
одержал Денис Орлов ("Сиворицы").
Источник:
https://vk.com/ffgmr