Премии губернатора - учёным Ленинградской области

Премию губернатора в размере 150 тысяч рублей «За вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области» в номинации «За достижения в области высоких технологий» получил руководитель сектора №5 АО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения», кандидат физико-математических наук Игорь Ловчий. Его работа посвящена внедрению технологии графического программирования в стадию проектирования оптико-электронной измерительной аппаратуры. Результаты могут быть использованы при разработке прецизионных измерительных датчиков для электроэнергетической индустрии, предприятий тяжелой промышленности.

Новые разработки в области медицинских технологий представила главный научный сотрудник, заведующая лабораторией физиологии дыхания ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук, доктор биологических наук Нина Александрова. Она исследовала дыхательные мышцы и развитие дыхательной недостаточности, разработала и получила патент на создание нового образца медтехники – спецдиагностирующего прибора, позволяющего провести объективную оценку функционального состояния дыхательных мышц. Нина Павловна получила премию «За достижения в области фундаментальных и прикладных исследований» в номинации «Естественные и технические науки» в размере 90 тысяч рублей.

В номинации «Аграрная наука» победителем стал главный научный сотрудник отдела селекции и первичного семеноводства картофеля НИИ сельского хозяйства «Белогорка» – филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г.Лорха», доктор сельскохозяйственных наук Вера Лебедева. Вера Александровна вывела 90 новых сортов картофеля, которые могут быть выращены в экстремальных климатических условиях. Сегодня на сортоиспытаниях находится два сорта картофеля и еще два готовятся к аккредитации. Размер премии также составил 90 тысяч рублей.

Три премии губернатора в размере 70, 60 и 50 тысяч рублей распределены на конкурсе «За лучшую научно-исследовательскую работу». Награду первой степени получил младший научный сотрудник лаборатории молекулярной токсикологии и экспериментальной терапии ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА Софья Захаренкова. Ее работа посвящена исследованию противоопухолевой активности производных феосферида, а результаты могут быть использованы в составе комбинированной противораковой терапии.

Награду второй степени получил младший научный сотрудник ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» Евгений Иевлев за работу в сфере теоретической физики по изучению неабелевых струн.

Третьим лауреатом стал научный сотрудник лаборатории 81 АО«Научно-исследовательского института оптико-электронного приборостроения» Борис Добряков за разработку методики неразрушающего контроля защитных многослойных стекол.

Также в этом году были отобраны 20 ведущих и молодых ученых Ленинградской области, которые в 2022 и в 2023 годах будут ежемесячно получать именные научные стипендии губернатора в размере 10 тысяч рублей.

По поручению губернатора, с этого года размер премий лауреатов конкурсов будет увеличен. Премии в номинациях «Естественные и технические науки», «Аграрная наука» и «За достижения в области цифровых и информационных технологий» будут аналогичны номинации «За достижения в области высоких технологий» в размере 150 тысяч рублей каждая. Также увеличены премии конкурса «За лучшую научно-исследовательскую работу»: 100, 85 и 70 тысяч рублей, соответственно, первой, второй и третьей степени.