Премии губернатора - учёным Ленинградской области

Премию
губернатора в размере 150 тысяч рублей «За вклад в развитие науки и техники в
Ленинградской области» в номинации «За достижения в области высоких технологий»
получил руководитель сектора №5 АО «Научно-исследовательский институт
оптико-электронного приборостроения», кандидат физико-математических наук Игорь
Ловчий. Его работа посвящена внедрению технологии графического программирования
в стадию проектирования оптико-электронной измерительной аппаратуры. Результаты
могут быть использованы при разработке прецизионных измерительных датчиков для
электроэнергетической индустрии, предприятий тяжелой промышленности.
Новые
разработки в области медицинских технологий представила главный научный
сотрудник, заведующая лабораторией физиологии дыхания ФГБУН Институт физиологии
им. И.П. Павлова Российской академии наук, доктор биологических наук Нина
Александрова. Она исследовала дыхательные мышцы и развитие дыхательной
недостаточности, разработала и получила патент на создание нового образца
медтехники – спецдиагностирующего прибора, позволяющего провести объективную
оценку функционального состояния дыхательных мышц. Нина Павловна получила
премию «За достижения в области фундаментальных и прикладных исследований» в
номинации «Естественные и технические науки» в размере 90 тысяч рублей.
В
номинации «Аграрная наука» победителем стал главный научный сотрудник отдела
селекции и первичного семеноводства картофеля НИИ сельского хозяйства
«Белогорка» – филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля
имени А.Г.Лорха», доктор сельскохозяйственных наук Вера Лебедева. Вера
Александровна вывела 90 новых сортов картофеля, которые могут быть выращены в
экстремальных климатических условиях. Сегодня на сортоиспытаниях находится два
сорта картофеля и еще два готовятся к аккредитации. Размер премии также
составил 90 тысяч рублей.
Три
премии губернатора в размере 70, 60 и 50 тысяч рублей распределены на конкурсе
«За лучшую научно-исследовательскую работу». Награду первой степени получил младший научный сотрудник лаборатории
молекулярной токсикологии и экспериментальной терапии ФГУП
«Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека»
ФМБА Софья Захаренкова. Ее работа посвящена исследованию противоопухолевой
активности производных феосферида, а результаты могут быть использованы в
составе комбинированной противораковой терапии.
Третьим
лауреатом стал научный сотрудник лаборатории 81 АО«Научно-исследовательского
института оптико-электронного приборостроения» Борис Добряков за разработку
методики неразрушающего контроля защитных многослойных стекол.
Также
в этом году были отобраны 20 ведущих и молодых ученых Ленинградской области,
которые в 2022 и в 2023 годах будут ежемесячно получать именные научные
стипендии губернатора в размере 10 тысяч рублей.
По
поручению губернатора, с этого года размер премий лауреатов конкурсов будет
увеличен. Премии в номинациях «Естественные и технические науки», «Аграрная
наука» и «За достижения в области цифровых и информационных технологий» будут
аналогичны номинации «За достижения в области высоких технологий» в размере 150
тысяч рублей каждая. Также увеличены премии конкурса «За лучшую
научно-исследовательскую работу»: 100, 85 и 70 тысяч рублей, соответственно,
первой, второй и третьей степени.