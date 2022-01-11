«Госуслуги»: новый год ― новые возможности

На едином портале государственных услуг жителям
Ленинградской области уже сегодня доступны 56 массовых социально значимых
услуг. Среди них наиболее востребованные — запись в детский сад, прием лесных
деклараций и отчетов по использованию лесов, возмещение части стоимости
туристских услуг в организации отдыха и оздоровления детей.
В этом году возможности портала значительно
расширятся: жители региона получат доступ к нескольким десяткам массовых
социально значимых услуг, в том числе федеральных. В их числе ― назначение
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в
связи с ликвидацией организаций, назначение пособия в ранние сроки
беременности, назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также услуги органов ЗАГС ― теперь
дистанционно можно получить цифровое свидетельство о браке, разводе, рождении
или смени имени. Кроме того, будет доработана услуга по записи в школу. Ранее
многие услуги были доступны лишь на региональных порталах и сайтах госорганов,
а некоторые вообще не предоставлялись в электронной форме.
Перевод в электронный вид массовых социально
значимых услуг, переход на проактивное предоставление мер социальной поддержки
является одним из ключевых проектов стратегии цифровой трансформации
Ленинградской области. Уже к 2023 году ленинградцы смогут получать в цифровом
формате ― без личного посещения государственных учреждений и МФЦ ― 95% социально значимых госуслуг.