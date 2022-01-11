«Госуслуги»: новый год ― новые возможности

На едином портале государственных услуг жителям Ленинградской области уже сегодня доступны 56 массовых социально значимых услуг. Среди них наиболее востребованные — запись в детский сад, прием лесных деклараций и отчетов по использованию лесов, возмещение части стоимости туристских услуг в организации отдыха и оздоровления детей.

В этом году возможности портала значительно расширятся: жители региона получат доступ к нескольким десяткам массовых социально значимых услуг, в том числе федеральных. В их числе ― назначение единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций, назначение пособия в ранние сроки беременности, назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также услуги органов ЗАГС ― теперь дистанционно можно получить цифровое свидетельство о браке, разводе, рождении или смени имени. Кроме того, будет доработана услуга по записи в школу. Ранее многие услуги были доступны лишь на региональных порталах и сайтах госорганов, а некоторые вообще не предоставлялись в электронной форме.

Перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг, переход на проактивное предоставление мер социальной поддержки является одним из ключевых проектов стратегии цифровой трансформации Ленинградской области. Уже к 2023 году ленинградцы смогут получать в цифровом формате ― без личного посещения государственных учреждений и МФЦ ― 95% социально значимых госуслуг.