В гостях у «Красногвардейского»

В деревне Ивановка Пудостьского поселения на территории акционерного общества «Племенной завод «Красногвардейский» прошло выездное совещание совета директоров АПК Гатчинского района. Но прежде директор хозяйства Олег Сергиенко лично провел экскурсию по производственным площадкам в деревнях Ивановка и Покизен-Пурская и ответил на вопросы. Коллеги познакомились с зерносушильным и животноводческим комплексами, оценили масштаб модернизации, увидели, как преобразовались складские помещения.

Племенной завод «Красногвардейский» самодостаточен и независим по максимуму. В первую очередь, это свои корма. Здесь сами сеют, сушат, хранят, в том числе имеют свой семенной фонд. Есть сортировальные пункты. И чтобы не тормозить сушилки, зерно сразу готовят на посев. Пшеницу уже отсортировали. Сейчас сортируется ячмень. Большими янтарными горками красуется кукуруза – зрелище, приятное для глаза. Олег Николаевич сообщил, что кукурузы будут сеять еще больше. Опыт показал, что зерно вызревает, а корма из кукурузного силоса получаются вполне нормальные.

- Что значит – нормальные! У вас корма отличные! Не скромничайте! – поправили коллеги.

В 2021 году предприятие активно приобретало современную высокопроизводительную технику, строило и реконструировало животноводческие помещения, ремонтировало дороги, внедряло передовые технологии. Олег Николаевич продемонстрировал наиболее крупные объекты, построенные в 2021 году, и рассказал о дальнейшем развитии. Так, был построен уже шестой «Иглус» для содержания телят. А всего за последние пять лет построено около десятка различных объектов. Так как шло развитие кормовой базы, строили склады, сенные и зерновые сараи, сделали территорию для заготовки силоса. Коров стало больше, поэтому был переделан навозонакопитель.

Благодаря серьезной поддержке областного комитета АПК построено много внутренних дорог. В 2021 году появилась, как здесь называют, «третья кольцевая по комплексу». Причем, за счет областного бюджета покрыто 95 процентов затрат.

И еще один важный момент. На сегодняшний день предприятие оформило все необходимые документы по санитарно-защитным зонам в пределах своих земель. В планах 2022 года - подключить газ.

Руководителей сельхозпредприятий приветствовали глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим. Как отметила Людмила Николаевна, агропромышленный комплекс Гатчинского района по производственным и экономическим показателям стабильно занимает лидирующие позиции в Ленинградской области. Численность занятых в сельском хозяйстве района по состоянию на 1октября 2021 года -1,5 тысячи человек. Средняя заработная плата в сельском хозяйстве - 47 тысяч рублей.

Гатчинский район славится своими многопрофильными хозяйствами, которые занимаются производством молока и мяса, выращиванием овощей, товарного и семенного картофеля, кормовых культур, рапса. Среди лидеров района – племенной завод «Красногвардейский». Именно это предприятие обеспечило в 2021 году основной рост производства молока - на 108 % (АО «Гатчинское» на 101%, СПК «Кобраловский» на 103%). Удой на фуражную корову по ПЗ «Красногвардейский» составил 11648 килограммов молока. Доля производимой продукции «Красногвардейского» составляет: по зерну - 38%, по молоку - 19%, по рапсу - 100%.

- За минувший год сделано очень многое. Восхищаемся профессионализмом работников агропромышленного комплекса, желанием двигаться вперед, развиваться. Все увиденное вызывает чувство глубочайшего уважения. Животноводческий комплекс племенного завода «Красногвардейский» - абсолютно современное производственное пространство. Несмотря на сложности сегодняшнего времени, благодаря вашим усилиям Гатчинский район остается в тройке лидеров на уровне региона. За этими высокими позициями - каждодневный труд ваших работников, специалистов, всего коллектив и вас лично, как руководителя команды, - заявила Людмила Нещадим, обращаясь к Олегу Сергиенко.

Члены совета директоров поблагодарили принимающую сторону аплодисментами. Во время шумной и многолюдной экскурсии председатель совета директоров АПК Гатчинского района, генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев обратил внимание, какая доброжелательная атмосфера на предприятии, какие спокойные, холеные животные – видно, что о них заботятся.

- Это заслуга руководителя! Нам очень нравится бывать здесь и наблюдать за развитием. Руководители предприятия шагают в ногу со временем и с учредителями, есть общее понимание целей и задач, вкладываются огромные инвестиции – это тоже очень отрадно, - подчеркнул Александр Лебедев.

Начальник отдела содействия по АПК Елена Ильясова и глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева также отметили тесное взаимодействие с руководством предприятия.

- «Красногвардейский» – основной налогоплательщик Пудостьского поселения. Нам удалось отремонтировать все дворы, центральную площадь, восстановить уличное освещение, построить детскую площадку. Предприятие развивает производство, привлекает специалистов, приобретает для них квартиры. Коллектив обновляется и молодеет. С интересными идеями сюда приезжают люди из разных регионов страны. Я уверена, что у нас все будет хорошо, если мы и дальше будем слышать друг друга, - отметила Елена Иваева.

В ходе встречи руководители предприятий АПК познакомились с новым достижениям Ленинградского научно-исследовательского института сельского хозяйства «Белогорка», а также с эпизоотической ситуацией по заболеваниям животных и птицы на территории России и мерах по недопущению инфекционных заболеваний в Гатчинском районе.

Татьяна Можаева