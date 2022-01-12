Договор теперь можно оформить в МФЦ

Этот документ является
популярным способом оформления различных видов сделок с недвижимостью или
автомобилями – купли-продажи, аренды, дарения, а также уступки прав по договору
долевого участия. Новая услуга МФЦ поможет заявителям корректно составить
договор в простой письменной форме, исключив возможные ошибки и риски для
продавца и покупателя. Для получения услуги нужно обратиться в МФЦ с пакетом
документов. Непосредственно во время приема, в режиме онлайн, сканы документов
направят на экспертизу в ООО «Центр юридических услуг». Результат экспертизы
будет готов в течение 15 минут.
Специалисты оценят
возможность составления договора в простой письменной форме на основании
представленных документов и сообщат стоимость услуги. Если комплект окажется
неполным, то заявителю дадут рекомендации, какие дополнительные документы нужно
предоставить.
Если заключение экспертов
будет положительным, то заявитель сможет сразу же заказать услугу и оплатить ее
на месте. Ее стоимость зависит от вида имущества и других факторов, и
начинается от 4 тысяч рублей. Не позднее, чем через два календарных дня,
готовый договор можно будет получить как в МФЦ – в бумажном виде, так и по
электронной почте. Подробнее о перечне документов и услуге на сайте МФЦ
Ленинградской области.