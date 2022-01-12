Договор теперь можно оформить в МФЦ

Этот документ является популярным способом оформления различных видов сделок с недвижимостью или автомобилями – купли-продажи, аренды, дарения, а также уступки прав по договору долевого участия. Новая услуга МФЦ поможет заявителям корректно составить договор в простой письменной форме, исключив возможные ошибки и риски для продавца и покупателя. Для получения услуги нужно обратиться в МФЦ с пакетом документов. Непосредственно во время приема, в режиме онлайн, сканы документов направят на экспертизу в ООО «Центр юридических услуг». Результат экспертизы будет готов в течение 15 минут.

Специалисты оценят возможность составления договора в простой письменной форме на основании представленных документов и сообщат стоимость услуги. Если комплект окажется неполным, то заявителю дадут рекомендации, какие дополнительные документы нужно предоставить.

Если заключение экспертов будет положительным, то заявитель сможет сразу же заказать услугу и оплатить ее на месте. Ее стоимость зависит от вида имущества и других факторов, и начинается от 4 тысяч рублей. Не позднее, чем через два календарных дня, готовый договор можно будет получить как в МФЦ – в бумажном виде, так и по электронной почте. Подробнее о перечне документов и услуге на сайте МФЦ Ленинградской области.