Гатчинская прокуратура отметила юбилей службы

Прокуроров поздравляли руководители города и района, коллеги, депутаты. Звучало много искренних пожеланий и благодарностей. Открывая мероприятие, Гатчинский городской прокурор советник юстиции Павел Россоловский поздравил коллектив с 300-летием Российской прокуратуры и поблагодарил за отличные результаты работы и преданность профессии.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко напомнил историю Гатчинской прокуратуры, которой на будущий год исполнится 225 лет. Это одна из старейших прокуратур в России.

- Есть такой исторический факт, – заметил Виталий Андреевич. – На шестой день после вступления на престол император Павел I издал указ о присвоении Гатчине статуса города. А через несколько месяцев новоиспеченный монарх, воодушевленный своими решениями, назначил Гатчину столицей Российской империи. Имперской столицей Гатчина пробыла десять дней. Потом сенат, который Павел I сам и создал, убедил его в неправильности этого решения. Но прокуратура в городе Гатчине – «око государево» – осталась и работу свою продолжила. Так что гатчинским прокурорам исполнилось 224 года.

Поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником, Виталий Филоненко отметил сложность и напряженность их работы, которая, зачастую, не получает должной оценки и благодарности. Виталий Андреевич пожелал прокурорам всех благ и заверил в неизменной поддержке со стороны руководства города.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поблагодарила коллектив прокуратуры и руководителя за ежедневную высокопрофессиональную работу:

- Меняются эпохи, меняются лидеры, меняются руководители. Но основные задачи прокуратуры – обеспечение законности, защита государственности и прав граждан – за 300 лет остались неизменными. И вы с честью с ними справляетесь. История накладывает на нас особую ответственность. Гатчина теперь столица – пусть не империи, но целой Ленинградской области. Это знак высочайшего доверия губернатора городу и всему району. Я хочу пожелать всем нам, чтобы мы с этой миссией справились достойно, вписав особую страницу в историю Гатчины.

Людмила Николаевна отметила, что на протяжении многих лет Гатчинская прокуратура является кузницей кадров для вышестоящих органов. Сюда приходят работать люди, ориентированные на профессиональный рост, и сегодня в Гатчинской прокуратуре сложился молодой перспективный коллектив, который достойно продолжает славные традиции прокуратуры города.

Людмила Нещадим пожелала всем гатчинским прокурорам отличного здоровья, чтобы все планы и задачи были успешно реализованы.

Глава города Виталий Филоненко объявил шестерым сотрудникам Гатчинской городской прокуратуры благодарность за верность долгу, высокий профессионализм и в связи с 300-летием Российской прокуратуры. Также Виталий Андреевич вручил благодарственное письмо Гатчинскому городскому прокурору Павлу Россоловскому – за добросовестное служение закону, высокую компетентность, верность выбранной профессии. «Убеждены, что ваши знания, опыт, порядочность и в дальнейшем будут способствовать обеспечению верховенства права и законности», – говорится в поздравлении.

От себя и своих коллег – областных парламентариев – гатчинских прокуроров поздравил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских:

- Когда возникают серьезные трудности, люди обычно обращаются в три ведомства: администрацию, полицию и прокуратуру. Вы выполняете непростую и, порой, неблагодарную работу. Но ваш труд должен быть оценен по достоинству: вы делаете доброе и правильное дело.

Александр Владимирович наградил четверых сотрудников Гатчинской прокуратуры благодарственными письмами областного Законодательного собрания.

С юбилеем службы коллег поздравил начальник УМВД России по Гатчинскому району полковник полиции Александр Волков:

- На протяжении трех столетий российская прокуратура стоит на страже закона, защищая права и свободы граждан. Это труд многих поколений настоящих профессионалов. Тех, кто следует закону прокурорской чести, чувству справедливости и гражданской ответственности за каждое принятое решение.

Александр Васильевич пожелал гатчинским прокурорам крепкого здоровья и благополучия, стабильности, неиссякаемой энергии, реализации всех планов и задач, успехов в службе и удачи. А также верной дружеской поддержки и душевной теплоты родных и близких.

И мы присоединяемся к поздравлениям: с 300-летием Российской прокуратуры!

Екатерина Дзюба