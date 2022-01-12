Гатчинская прокуратура отметила юбилей службы

Прокуроров
поздравляли руководители города и района, коллеги, депутаты. Звучало много искренних
пожеланий и благодарностей. Открывая мероприятие, Гатчинский городской прокурор
советник юстиции Павел Россоловский поздравил коллектив с 300-летием Российской
прокуратуры и поблагодарил за отличные результаты работы и преданность профессии.
Глава
Гатчины и района Виталий Филоненко напомнил историю Гатчинской прокуратуры, которой
на будущий год исполнится 225 лет. Это одна из старейших прокуратур в России.
- Есть
такой исторический факт, – заметил Виталий Андреевич. – На шестой день после
вступления на престол император Павел I
издал указ о присвоении Гатчине статуса
города. А через несколько месяцев новоиспеченный монарх, воодушевленный своими
решениями, назначил Гатчину столицей Российской империи. Имперской столицей
Гатчина пробыла десять дней. Потом сенат, который Павел I сам и создал, убедил его в неправильности этого
решения. Но прокуратура в городе Гатчине – «око государево» – осталась и работу
свою продолжила. Так что гатчинским прокурорам исполнилось 224 года.
Поздравляя
работников прокуратуры с профессиональным праздником, Виталий Филоненко отметил
сложность и напряженность их работы, которая, зачастую, не получает должной
оценки и благодарности. Виталий Андреевич пожелал прокурорам всех благ и
заверил в неизменной поддержке со стороны руководства города.
Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поблагодарила коллектив прокуратуры
и руководителя за ежедневную высокопрофессиональную работу:
- Меняются
эпохи, меняются лидеры, меняются руководители. Но основные задачи прокуратуры –
обеспечение законности, защита государственности и прав граждан – за 300 лет остались
неизменными. И вы с честью с ними справляетесь. История накладывает на нас
особую ответственность. Гатчина теперь столица – пусть не империи, но целой
Ленинградской области. Это знак высочайшего доверия губернатора городу и всему
району. Я хочу пожелать всем нам, чтобы мы с этой миссией справились достойно, вписав
особую страницу в историю Гатчины.
Людмила
Николаевна отметила, что на протяжении многих лет Гатчинская прокуратура
является кузницей кадров для вышестоящих органов. Сюда приходят работать люди, ориентированные
на профессиональный рост, и сегодня в Гатчинской прокуратуре сложился молодой
перспективный коллектив, который достойно продолжает славные традиции
прокуратуры города.
Людмила
Нещадим пожелала всем гатчинским прокурорам отличного здоровья, чтобы все планы
и задачи были успешно реализованы.
Глава
города Виталий Филоненко объявил шестерым сотрудникам Гатчинской городской прокуратуры
благодарность за верность долгу, высокий профессионализм и в связи с 300-летием
Российской прокуратуры. Также Виталий Андреевич вручил благодарственное письмо
Гатчинскому городскому прокурору Павлу Россоловскому – за добросовестное
служение закону, высокую компетентность, верность выбранной профессии. «Убеждены,
что ваши знания, опыт, порядочность и в дальнейшем будут способствовать
обеспечению верховенства права и законности», – говорится в поздравлении.
От себя
и своих коллег – областных парламентариев – гатчинских прокуроров поздравил депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских:
- Когда
возникают серьезные трудности, люди обычно обращаются в три ведомства:
администрацию, полицию и прокуратуру. Вы выполняете непростую и, порой,
неблагодарную работу. Но ваш труд должен быть оценен по достоинству: вы делаете
доброе и правильное дело.
Александр
Владимирович наградил четверых сотрудников Гатчинской прокуратуры
благодарственными письмами областного Законодательного собрания.
С
юбилеем службы коллег поздравил начальник УМВД России по Гатчинскому району
полковник полиции Александр Волков:
-
На протяжении трех столетий российская прокуратура стоит на страже закона,
защищая права и свободы граждан. Это труд многих поколений настоящих
профессионалов. Тех, кто следует закону прокурорской чести, чувству
справедливости и гражданской ответственности за каждое принятое решение.
Александр
Васильевич пожелал гатчинским прокурорам крепкого здоровья и благополучия,
стабильности, неиссякаемой энергии, реализации всех планов и задач, успехов в
службе и удачи. А также верной дружеской поддержки и душевной теплоты родных и
близких.
И
мы присоединяемся к поздравлениям: с 300-летием Российской прокуратуры!