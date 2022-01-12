Саночник Семён Павличенко из Ленобласти поедет на Олимпиаду в Пекин

Федерация санного спорта
России (ФССР) 11 января объявила имена спортсменов, которые выступят на Зимних
олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля в столице Китая. В число
десяти россиян, которым предстоит побороться за медали на скоростных пекинских
санных трассах, вошёл и 30-летний Семён Павличенко из Ленобласти. Кроме него, в
заявку попали Роман Репилов, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина
Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев
и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров, сообщает 47news.
Как сообщает ФССР состав
на пекинскую Олимпиаду был сформирован исходя из квот, которые Международная
федерация санного спорта FIL огласила национальным федерациям. Для российской
команды это - три места в мужской дисциплине, три в женской, два для
двухместных экипажей.
Семён Павличенко родился
11 мая 1991 года в Братске, Иркутская область. Активно заниматься санным
спортом начал в местной детско-юношеской школе олимпийского резерва. Окончил
гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского. В феврале 2015 года на
чемпионате мира в латвийской Сигулде победил всех своих соперников, в том числе
главного фаворита соревнований Феликса Лоха, и завоевал золотую медаль. Это
первая и единственная золотая медаль в истории российского санного спорта,
последний раз золото выигрывалось в советское время в 1981 году, тогда
чемпионом стал москвич Сергей Данилин.
В феврале 2019 года стал
победителем чемпионата Европы в Оберхофе. 24 февраля 2019 года Семён Павличенко
завоевал золото на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи. По итогам двух
попыток российский спортсмен показал время 1 минута 43,867 секунды.