Саночник Семён Павличенко из Ленобласти поедет на Олимпиаду в Пекин

Федерация санного спорта России (ФССР) 11 января объявила имена спортсменов, которые выступят на Зимних олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля в столице Китая. В число десяти россиян, которым предстоит побороться за медали на скоростных пекинских санных трассах, вошёл и 30-летний Семён Павличенко из Ленобласти. Кроме него, в заявку попали Роман Репилов, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров, сообщает 47news.

Как сообщает ФССР состав на пекинскую Олимпиаду был сформирован исходя из квот, которые Международная федерация санного спорта FIL огласила национальным федерациям. Для российской команды это - три места в мужской дисциплине, три в женской, два для двухместных экипажей.

Семён Павличенко родился 11 мая 1991 года в Братске, Иркутская область. Активно заниматься санным спортом начал в местной детско-юношеской школе олимпийского резерва. Окончил гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского. В феврале 2015 года на чемпионате мира в латвийской Сигулде победил всех своих соперников, в том числе главного фаворита соревнований Феликса Лоха, и завоевал золотую медаль. Это первая и единственная золотая медаль в истории российского санного спорта, последний раз золото выигрывалось в советское время в 1981 году, тогда чемпионом стал москвич Сергей Данилин.

В феврале 2019 года стал победителем чемпионата Европы в Оберхофе. 24 февраля 2019 года Семён Павличенко завоевал золото на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи. По итогам двух попыток российский спортсмен показал время 1 минута 43,867 секунды.