«Спартак Юниор» – для будущих чемпионов

- Дмитрий Андреевич, расскажите, с какой целью в Гатчинском районе открывается школа московского «Спартака». Не секрет, что в нашем регионе очень популярен ФК «Зенит» и филиалы его Академии, один из которых открыт в Гатчине. Кроме этого, растет популярность ФК «Ленинградец» - в нашем городе также работает их спортивная школа. Не боитесь конкуренции?

- Мы не конкуренты, а единомышленники. Мы все преследуем одну благую цель - вырастить и подготовить достойных спортсменов. Вы назвали только две спортивные школы, хотя они действительно работают на достойном уровне с опытным и профессиональным преподавательским составом и необходимым материально-техническим оснащением. В Гатчинском районе футболом также занимаются в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, коммерческих футбольных школах. И там также есть талантливые ребята.

Филиалы Академии «Зенит» ведут набор и осуществляют спортивную подготовку для ребят определенного возраста: набирают с 6-7 лет, а в 10-11 лет перед спортсменами и их родителями уже стоит вопрос, что делать дальше. В этом есть как минусы, так и плюсы, об этом можно долго рассуждать.

Что касается «Спартак Юниор», то в числе преимуществ могу назвать расширенный возрастной ценз, наличие профессионального врача-диетолога, который дает каждому спортсмену рекомендации по режиму и питанию, и наше ноу-хау – мобильное приложение для родителей «Спартак Юниор», где они могут следить за динамикой развития ребенка и помогать тренерскому штабу в его работе. В личном кабинете доступна информация о расписании занятий, домашнем задании, здесь же можно оценить работу тренера и задать ему вопросы, а также оставить свои пожелания для руководителей школы. Наши тренеры постоянно проходят обучение для повышения своей квалификации, мы работаем по методикам лучшей футбольной Академии в стране. Другие секреты пока раскрывать не буду.

- Какой главный принцип работы с детьми в «Спартак Юниор»?

- Индивидуальный подход к каждому ребенку, построение учебно-тренировочного процесса в зависимости от исходного уровня подготовки детей.

- По опыту других филиалов школы «Спартак Юниор», можете сказать, какое количество выпускников получают возможность присоединиться к Академии «Спартака» и войти в составы ФК «Спартак»?

- Такую статистику мы не ведем. Но все сотрудники спортивных школ «Спартак Юниор» в России (а это более 100 школ) состоят в общей группе в социальной сети, и здесь достаточно часто появляются поздравления с успешным прохождением спортивного отбора того или иного спортсмена в Академию «Спартака».

- Сколько воспитанников вы планируете набрать в новую школу «Спартак Юниор»?

- Первоначальная задача – сформировать возрастные группы от четырех до 14 лет по десять человек в каждой. Получится, примерно сто юных спортсменов.

- По какому принципу вы будете их отбирать?

- Понятие «принцип отбора» здесь неуместно. Процесс спортивного отбора – долгосрочное понятие, которое не ограничивается одной тренировкой или месяцем занятий. Правильнее будет сказать – набор.

В первую очередь, наши тренеры будут посещать районные соревнования по футболу, просматривать матчи и приглашать талантливых ребят к нам в школу.

Также сегодня руководство школы «Спартак Юниор» ведет переговоры с детскими садами и школами Гатчины и района на предмет организации на их территории групп и проведения учебно-тренировочных занятий. Для детей и их родителей – это очень удобно, никуда не нужно ходить или ездить. Всем остальным желающим также пока не отказываем.

- Уже определились с тренерами, которые будут заниматься с детьми?

- Практически. Некоторые гатчинские тренеры-преподаватели вскоре получат от нас соответствующие предложения.

- Обучение будет платным или бесплатным? Предусмотрены ли льготы для отдельных категорий граждан (многодетных, малоимущих семей)?

- В 2022 году учебно-тренировочные занятия будут абсолютно бесплатными. У нас есть три программы обучения: дополнительная, базовая и углубленная. С 2023 года дополнительная и базовая программы останутся бесплатными, а углубленная программа, предусмотренная для ребят, желающих выйти на более серьезный уровень, будет платная в зависимости от наполняемости групп и места проведения занятий. Льготы, безусловно, тоже будут.

- Где территориально вы планируете проводить тренировки? Где будет находиться база школы?

- Тренировки будут проводиться на территории Гатчины и района, в том числе на стадионе «Спартак» после окончания его реконструкции, в ФОК «Арена», ФОК «Мариенбург», в детских садах и школах, которые откликнутся на предложение школы «Спартак Юниор».

- Каких результатов вы ждете от своих первых воспитанников и когда?

- Для начала хотелось бы, чтобы ребята посещали наши занятия с удовольствием и чувствовали свою сопричастность к одному из сильнейших клубов страны. О спортивных результатах говорить пока рановато.

- Руководство ФК «Спартак» ставит перед вами определенные задачи из разряда «если в течение года не будет золотых медалей, закрывайтесь»?

- Таких жестких ультиматумов точно не будет. Наша основная задача – развивать и пропагандировать спорт, конкретно – футбол, на территории Гатчины и района. Ну и, конечно же, выявлять талантливых ребят. Мы хотим, чтобы у юных спортсменов появилась спортивная цель – попасть на просмотр в футбольную Академию «Спартака». Пожалуй, это главная задача, которую ставит перед нами клуб.

- Как вы думаете, планомерное развитие детского футбола, открытие спортивных школ позволит воспитать по-настоящему профессиональную плеяду футболистов, которые в будущем продемонстрируют хороший футбол уже на более высоком уровне?

- Да, вы правы, сегодня наша футбольная сборная и клубы российской премьер-лиги не конкурентоспособны на европейских и мировых аренах. Но для решения этой проблемы необходимо сначала наладить работу на других уровнях, просто открыть спортивную школу – недостаточно. Спорт – это наука, здесь все намного серьезнее.

- Что вы имеете в виду? Объясните подробнее.

- Наш футбол, конечно, развивается, но очень медленно и с серьезными «пробуксовками». На то есть определенные причины, в том числе отсутствие на протяжении долгого времени современного и актуального научно-методического обеспечения: учебников, книг, пособий.

В 1988 году на Чемпионате мира по футболу наша сборная, в которой были представители ленинградского «Зенита», минского «Динамо», обыгрывала итальянцев в полуфинале со счетом 2:0 и англичан в группе со счетом 3:1 в одни ворота. Но сегодня применяемый в то время учебный и тренировочный подход уже устарел.

Хотя, год назад Российский футбольный союз выпустил актуальные методички для обучения футболом детей различных возрастов. Информация, представленная в пособиях, впечатляет как по содержанию материала, так и по его доступности. Данные учебные пособия сегодня используют на тренерских стажировках в «Спартаке», «Зените», «Ростове».

Также существует проблема материально-технического оснащения: тренажеры, инвентарь, но этот вопрос зависит напрямую от руководства клуба и спортшколы.

Главная проблема, на мой взгляд, это нежелание тренеров учиться, повышать квалификацию, постоянно развиваться в своей профессии.

- У вас есть возможность обратиться к родителям ваших будущих воспитанников. Что бы вы хотели им сказать?

- Из 8 млрд человек, живущих на нашей планете, 1 млрд человек считает себя любителями спорта, из них 700 млн человек назовут себя любителями футбола. Поэтому справедливо сказать, что футбол – это спорт номер один. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих на учебно-тренировочные занятия в новую футбольную школу «Спартак Юниор». Для девочек у нас запланирована группа по плаванию и гимнастике.

Желаю каждому в наступившем 2022 году богатырского здоровья, хорошего настроения и новых спортивных и жизненных побед.

- Мы, в свою очередь, желаем вашей школе успехов, процветания, талантливых воспитанников и большое количество заслуженных медалей.





Справки по телефону +7 (969) 738-27-21 или в группе «Футбольная школа «Спартак Юниор» Гатчинский район» https://vk.com/club208628656

Беседовала Ирина Хрусталёва