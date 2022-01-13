«Спартак Юниор» – для будущих чемпионов

- Дмитрий Андреевич, расскажите, с какой
целью в Гатчинском районе открывается школа московского «Спартака». Не секрет,
что в нашем регионе очень популярен ФК «Зенит» и филиалы его Академии, один из
которых открыт в Гатчине. Кроме этого, растет популярность ФК «Ленинградец» - в
нашем городе также работает их спортивная школа. Не боитесь конкуренции?
- Мы не конкуренты, а единомышленники. Мы все
преследуем одну благую цель - вырастить и подготовить достойных спортсменов. Вы
назвали только две спортивные школы, хотя они действительно работают на
достойном уровне с опытным и профессиональным преподавательским составом и
необходимым материально-техническим оснащением. В Гатчинском районе футболом
также занимаются в муниципальных детско-юношеских спортивных школах,
коммерческих футбольных школах. И там также есть талантливые ребята.
Филиалы Академии «Зенит» ведут набор и осуществляют
спортивную подготовку для ребят определенного возраста: набирают с 6-7 лет, а в
10-11 лет перед спортсменами и их родителями уже стоит вопрос, что делать
дальше. В этом есть как минусы, так и плюсы, об этом можно долго рассуждать.
Что касается «Спартак Юниор», то в числе преимуществ
могу назвать расширенный возрастной ценз, наличие профессионального
врача-диетолога, который дает каждому спортсмену рекомендации по режиму и
питанию, и наше ноу-хау – мобильное приложение для родителей «Спартак Юниор»,
где они могут следить за динамикой развития ребенка и помогать тренерскому
штабу в его работе. В личном кабинете доступна информация о расписании занятий,
домашнем задании, здесь же можно оценить работу тренера и задать ему вопросы, а
также оставить свои пожелания для руководителей школы. Наши тренеры постоянно
проходят обучение для повышения своей квалификации, мы работаем по методикам
лучшей футбольной Академии в стране. Другие секреты пока раскрывать не буду.
- Какой главный принцип работы с детьми в
«Спартак Юниор»?
- Индивидуальный подход к каждому ребенку, построение
учебно-тренировочного процесса в зависимости от исходного уровня подготовки
детей.
- По опыту других филиалов школы «Спартак
Юниор», можете сказать, какое количество выпускников получают возможность
присоединиться к Академии «Спартака» и войти в составы ФК «Спартак»?
- Такую статистику мы не ведем. Но все сотрудники
спортивных школ «Спартак Юниор» в России (а это более 100 школ) состоят в общей
группе в социальной сети, и здесь достаточно часто появляются поздравления с
успешным прохождением спортивного отбора того или иного спортсмена в Академию
«Спартака».
- Сколько воспитанников вы планируете
набрать в новую школу «Спартак Юниор»?
- Первоначальная задача – сформировать возрастные
группы от четырех до 14 лет по десять человек в каждой. Получится, примерно сто
юных спортсменов.
- По какому принципу вы будете их
отбирать?
- Понятие «принцип отбора» здесь неуместно. Процесс
спортивного отбора – долгосрочное понятие, которое не ограничивается одной
тренировкой или месяцем занятий. Правильнее будет сказать – набор.
В первую очередь, наши тренеры будут посещать районные
соревнования по футболу, просматривать матчи и приглашать талантливых ребят к
нам в школу.
Также сегодня руководство школы «Спартак Юниор» ведет
переговоры с детскими садами и школами Гатчины и района на предмет организации
на их территории групп и проведения учебно-тренировочных занятий. Для детей и
их родителей – это очень удобно, никуда не нужно ходить или ездить. Всем
остальным желающим также пока не отказываем.
- Уже определились с тренерами, которые
будут заниматься с детьми?
- Практически. Некоторые гатчинские
тренеры-преподаватели вскоре получат от нас соответствующие предложения.
- Обучение будет платным или бесплатным?
Предусмотрены ли льготы для отдельных категорий граждан (многодетных,
малоимущих семей)?
- В 2022 году учебно-тренировочные занятия будут
абсолютно бесплатными. У нас есть три программы обучения: дополнительная,
базовая и углубленная. С 2023 года дополнительная и базовая программы останутся
бесплатными, а углубленная программа, предусмотренная для ребят, желающих выйти
на более серьезный уровень, будет платная в зависимости от наполняемости групп
и места проведения занятий. Льготы, безусловно, тоже будут.
- Где территориально вы планируете
проводить тренировки? Где будет находиться база школы?
- Тренировки будут проводиться на территории Гатчины и
района, в том числе на стадионе «Спартак» после окончания его реконструкции, в
ФОК «Арена», ФОК «Мариенбург», в детских садах и школах, которые откликнутся на
предложение школы «Спартак Юниор».
- Каких результатов вы ждете от своих
первых воспитанников и когда?
- Для начала хотелось бы, чтобы ребята посещали наши
занятия с удовольствием и чувствовали свою сопричастность к одному из
сильнейших клубов страны. О спортивных результатах говорить пока рановато.
- Руководство ФК «Спартак» ставит перед
вами определенные задачи из разряда «если в течение года не будет золотых
медалей, закрывайтесь»?
- Таких жестких ультиматумов точно не будет. Наша
основная задача – развивать и пропагандировать спорт, конкретно – футбол, на
территории Гатчины и района. Ну и, конечно же, выявлять талантливых ребят. Мы
хотим, чтобы у юных спортсменов появилась спортивная цель – попасть на просмотр
в футбольную Академию «Спартака». Пожалуй, это главная задача, которую ставит
перед нами клуб.
- Как вы думаете, планомерное развитие
детского футбола, открытие спортивных школ позволит воспитать по-настоящему
профессиональную плеяду футболистов, которые в будущем продемонстрируют хороший
футбол уже на более высоком уровне?
- Да, вы правы, сегодня наша футбольная сборная и
клубы российской премьер-лиги не конкурентоспособны на европейских и мировых аренах.
Но для решения этой проблемы необходимо сначала наладить работу на других
уровнях, просто открыть спортивную школу – недостаточно. Спорт – это наука,
здесь все намного серьезнее.
- Что вы имеете в виду? Объясните
подробнее.
- Наш футбол, конечно, развивается, но очень медленно
и с серьезными «пробуксовками». На то есть определенные причины, в том числе
отсутствие на протяжении долгого времени современного и актуального
научно-методического обеспечения: учебников, книг, пособий.
В 1988 году на Чемпионате мира по футболу наша
сборная, в которой были представители ленинградского «Зенита», минского
«Динамо», обыгрывала итальянцев в полуфинале со счетом 2:0 и англичан в группе
со счетом 3:1 в одни ворота. Но сегодня применяемый в то время учебный и тренировочный
подход уже устарел.
Хотя, год назад Российский футбольный союз выпустил
актуальные методички для обучения футболом детей различных возрастов.
Информация, представленная в пособиях, впечатляет как по содержанию материала,
так и по его доступности. Данные учебные пособия сегодня используют на
тренерских стажировках в «Спартаке», «Зените», «Ростове».
Также существует проблема материально-технического
оснащения: тренажеры, инвентарь, но этот вопрос зависит напрямую от руководства
клуба и спортшколы.
Главная проблема, на мой взгляд, это нежелание
тренеров учиться, повышать квалификацию, постоянно развиваться в своей
профессии.
- У вас есть возможность обратиться к
родителям ваших будущих воспитанников. Что бы вы хотели им сказать?
- Из 8 млрд человек, живущих на нашей планете, 1 млрд
человек считает себя любителями спорта, из них 700 млн человек назовут себя
любителями футбола. Поэтому справедливо сказать, что футбол – это спорт номер
один. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих на учебно-тренировочные
занятия в новую футбольную школу «Спартак Юниор». Для девочек у нас
запланирована группа по плаванию и гимнастике.
Желаю каждому в наступившем 2022 году богатырского
здоровья, хорошего настроения и новых спортивных и жизненных побед.
- Мы, в свою очередь, желаем вашей школе
успехов, процветания, талантливых воспитанников и большое количество
заслуженных медалей.
Справки по телефону +7
(969) 738-27-21 или в группе «Футбольная школа «Спартак Юниор» Гатчинский
район» https://vk.com/club208628656
Беседовала Ирина Хрусталёва