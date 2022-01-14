5 купелей для крещенских купаний

Как рассказал директор управления безопасности,
гражданской защиты населения и территории Гатчинского района Виктор Уханов, к
проведению крещенских купаний сотрудники управления начали готовиться еще до
Нового года. Вопрос подготовки обсуждался в декабре на комиссии по чрезвычайным
ситуациям. Были выбраны водоемы, направлены письма ответственным лицам в
соответствующие инстанции.
- В этом году будет пять купелей, – говорит Виктор
Иванович. – В Гатчине – это северный берег Филькина озера в Приоратском парке. Поселения
направили нам информацию, где они планируют проводить купания. Окунуться в
прорубь можно будет в Вырице, в Дружногорском поселении в Орлино, в Коммунаре и
в Рождествено. В Коммунаре сделана крытая купель, там легче все это проводить,
чем на открытом воздухе в естественных водоемах.
Самое главное и самое массовое купание будет, как
всегда, в крещенскую ночь – с 18 на 19 января, в Гатчине. В остальных купелях запланированы
только дневные купания – 19 января, по времени все расписано. Определены
ответственные сотрудники. Как обычно, на каждом купании будет присутствовать
полиция, народная дружина, инспекция по маломерным судам (ГИМС), МЧС, «скорая
помощь». В Гатчине купание будет происходить в присутствии сотрудников администрации
и нашего управления по безопасности.
- Иордань еще не готова?
- Как показала практика прошлых лет, выпиливать купель
заранее в мороз – бессмысленно. До 19 числа все замерзнет. Так что выпиливать
будем 18 января, непосредственно накануне Крещения. На Филькином озере иордань
будет прямоугольной формы, три метра длиной, со сходнями с двух сторон: для
входа в купель и для выхода. К проруби – выстланная сеном дорожка. Рядом две
мобильных палатки, мужская и женская. В палатках будет тепло – до +20 градусов,
чтобы можно было обогреться, переодеться. Планируем организовать полевую кухню
с горячим чаем, освещение.
Конечно, будут приняты антиковидные меры: социальная
дистанция, масочный режим. В палатках установят рециркуляторы.
- Как проходит купание?
- У каждой купели батюшка проведет молебен, освятит
воду. Окунаться все будут в порядке живой очереди, строго по одному. За этим
будут следить специально обученные люди – полицейские и спасатели. Человек спускается
по сходням, три раза окунается и выходит с другой стороны. Каждого страхуют сотрудники
ГИМС либо ВОСВОД.
- Какая глубина купели в Филькином озере?
- По верхней кромке льда – 1,6 метра, а толщина льда –
37-40 см. Внизу, между сходнями, дощатый настил, по которому можно дойти от
одних сходен до других.
- Качество воды проверяли? Ведь каждое лето нас оповещают,
что в Гатчинском районе нет мест для купания…
- Представители Роспотребнадзора взяли пробы воды из
лунок. Во всех водоемах, где будут купели, вода соответствует требованиям. Да,
летом есть цветение и прочее, а зимой все биологические процессы замирают, и
вода чистая.
- Какой температуры вода в купелях?
- Плюс 3-4 градуса.
- Сколько примерно ожидается народу в крещенскую ночь?
- По опыту прошлых лет, перед началом купания на
Филькином озере собирается около 200 человек. По мере купания народ прибывает,
и, в итоге, через купель проходит 500-600 человек за ночь. И ни разу не было никакого
ЧП. Тщательная подготовка и проведение обряда в строгом соответствии с
правилами безопасности дают свой результат. Это, кстати, относится и к гражданам,
злоупотребляющим спиртным: присутствие полиции исключает купание в алкогольном
опьянении.
- Возрастные ограничения есть?
- Официально никаких ограничений по возрасту не
установлено. Были случаи даже, когда матери окунались вместе с младенцами. Подростки
приходили. Но, в основном, в крещенских купаниях участвуют люди от 18 до 65
лет.
Места и время проведения крещенских купаний на
территории Гатчинского района
1. В
ночь на 19 января 00.00 – 03.00: г. Гатчина, северный берег Филькина озера в Приоратском
парке.
2. 19
января 12.00 – 16.30: п. Вырица, участок реки Оредеж в месте стыка уреза воды с
проспектом Володарского.
3. 19
января 12.00 – 16.00: Дружногорское
поселение, с. Орлино,
ул. Центральная, Орлинское
озеро, вблизи Спасо-Преображенского храма.
4. 19
января 13.00 – 20.00: г. Коммунар, ул. Строителей, д. 3-а, территория храмового
комплекса святого равноапостольного князя Владимира.
5. 19
января 12.00 – 18.00: с. Рождествено, ул. Музейная, д. 1, карстовые пещеры в
конце парка.
На территории остальных поселений Гатчинского района
крещенских купаний НЕ планируется.
Екатерина Дзюба
Фото из архива "Гатчинской правды"