5 купелей для крещенских купаний

Как рассказал директор управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района Виктор Уханов, к проведению крещенских купаний сотрудники управления начали готовиться еще до Нового года. Вопрос подготовки обсуждался в декабре на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Были выбраны водоемы, направлены письма ответственным лицам в соответствующие инстанции.

- В этом году будет пять купелей, – говорит Виктор Иванович. – В Гатчине – это северный берег Филькина озера в Приоратском парке. Поселения направили нам информацию, где они планируют проводить купания. Окунуться в прорубь можно будет в Вырице, в Дружногорском поселении в Орлино, в Коммунаре и в Рождествено. В Коммунаре сделана крытая купель, там легче все это проводить, чем на открытом воздухе в естественных водоемах.

Самое главное и самое массовое купание будет, как всегда, в крещенскую ночь – с 18 на 19 января, в Гатчине. В остальных купелях запланированы только дневные купания – 19 января, по времени все расписано. Определены ответственные сотрудники. Как обычно, на каждом купании будет присутствовать полиция, народная дружина, инспекция по маломерным судам (ГИМС), МЧС, «скорая помощь». В Гатчине купание будет происходить в присутствии сотрудников администрации и нашего управления по безопасности.

- Иордань еще не готова?

- Как показала практика прошлых лет, выпиливать купель заранее в мороз – бессмысленно. До 19 числа все замерзнет. Так что выпиливать будем 18 января, непосредственно накануне Крещения. На Филькином озере иордань будет прямоугольной формы, три метра длиной, со сходнями с двух сторон: для входа в купель и для выхода. К проруби – выстланная сеном дорожка. Рядом две мобильных палатки, мужская и женская. В палатках будет тепло – до +20 градусов, чтобы можно было обогреться, переодеться. Планируем организовать полевую кухню с горячим чаем, освещение.

Конечно, будут приняты антиковидные меры: социальная дистанция, масочный режим. В палатках установят рециркуляторы.

- Как проходит купание?

- У каждой купели батюшка проведет молебен, освятит воду. Окунаться все будут в порядке живой очереди, строго по одному. За этим будут следить специально обученные люди – полицейские и спасатели. Человек спускается по сходням, три раза окунается и выходит с другой стороны. Каждого страхуют сотрудники ГИМС либо ВОСВОД.

- Какая глубина купели в Филькином озере?

- По верхней кромке льда – 1,6 метра, а толщина льда – 37-40 см. Внизу, между сходнями, дощатый настил, по которому можно дойти от одних сходен до других.

- Качество воды проверяли? Ведь каждое лето нас оповещают, что в Гатчинском районе нет мест для купания…

- Представители Роспотребнадзора взяли пробы воды из лунок. Во всех водоемах, где будут купели, вода соответствует требованиям. Да, летом есть цветение и прочее, а зимой все биологические процессы замирают, и вода чистая.

- Какой температуры вода в купелях?

- Плюс 3-4 градуса.

- Сколько примерно ожидается народу в крещенскую ночь?

- По опыту прошлых лет, перед началом купания на Филькином озере собирается около 200 человек. По мере купания народ прибывает, и, в итоге, через купель проходит 500-600 человек за ночь. И ни разу не было никакого ЧП. Тщательная подготовка и проведение обряда в строгом соответствии с правилами безопасности дают свой результат. Это, кстати, относится и к гражданам, злоупотребляющим спиртным: присутствие полиции исключает купание в алкогольном опьянении.

- Возрастные ограничения есть?

- Официально никаких ограничений по возрасту не установлено. Были случаи даже, когда матери окунались вместе с младенцами. Подростки приходили. Но, в основном, в крещенских купаниях участвуют люди от 18 до 65 лет.

Места и время проведения крещенских купаний на территории Гатчинского района

1. В ночь на 19 января 00.00 – 03.00: г. Гатчина, северный берег Филькина озера в Приоратском парке.

2. 19 января 12.00 – 16.30: п. Вырица, участок реки Оредеж в месте стыка уреза воды с проспектом Володарского.

3. 19 января 12.00 – 16.00: Дружногорское поселение, с. Орлино,

ул. Центральная, Орлинское озеро, вблизи Спасо-Преображенского храма.

4. 19 января 13.00 – 20.00: г. Коммунар, ул. Строителей, д. 3-а, территория храмового комплекса святого равноапостольного князя Владимира.

5. 19 января 12.00 – 18.00: с. Рождествено, ул. Музейная, д. 1, карстовые пещеры в конце парка.

На территории остальных поселений Гатчинского района крещенских купаний НЕ планируется.

Екатерина Дзюба

Фото из архива "Гатчинской правды"