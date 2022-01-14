Большой Каменный мост в Гатчинском парке закрывается

Весь процесс может занять несколько лет, и на это время главный прогулочный маршрут вокруг Белого озера изменится: зону производства работ нужно обходить через Зверинские ворота по набережной Павловского канала (на схеме). Сквозной проход через Захаров остров также окажется перекрыт, но ажурные металлические мосты для прогулок остаются открытыми, сообщили в ГМЗ "Гатчина".

Напомним, что пешеходный мост над протокой в западной части Белого озера был построен при Павле I, в 1797 году. Его авторство приписывается архитектору Винченцо Бренне, но остаётся под вопросом.

Мост был разрушен в январе 1944 года нацистами, когда они вынуждены были отступить из Гатчины под натиском Красной Армии. Над руинами моста была сооружена временная деревянная конструкция, которая время от времени обновлялась на протяжении многих десятилетий. И вот – начнется долгожданное восстановление моста.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Гатчина"