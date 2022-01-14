«Княгиня Ольга», «Золотая игла» и волонтёрская книжка

В декабре «Катюша» в
очередной раз вернулась из Москвы с победой на Евразийском конкурсе высокой
моды национального костюма «Этно-Эрато». В этот раз на конкурсе была
представлена коллекция «Княгиня Ольга», плод творческой фантазии модельеров
Юлии Пресняковой и Юлии Суровцевой, а также бессменного художественного
руководителя театра костюма «Катюша», Заслуженного работника культуры РФ
Людмилы Ивановой.
Идея коллекции «Княгиня
Ольга» родилась у Людмилы Михайловны в Старой Ладоге.
- Режиссер праздника, в
котором участвовал наш коллектив, тогда все повторял: «Мне нужна русская
княгиня Ольга в белых северных одеждах». И я очень захотела такую белую
коллекцию, - рассказывает Людмила Иванова. - На конкурсе «Этно-Эрато 2021»
коллекцию «Княгиня Ольга» очень достойно представили наши девочки. Раскрытие
образа на сцене – это их вклад в победу. И я им очень благодарна.
За уникальный вклад в
сохранение и развитие народной культуры и активное участие в Евразийском
конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» Людмиле Ивановой
вручена благодарность Ассамблеи народов Евразии. За многолетний творческий труд
Людмила Иванова и художник-модельер Юлия Преснякова, чей талант и золотые руки
мастера приводили и приводят коллектив к победам, были удостоены специального
приза «Золотая игла».
Людмила Михайловна
отмечает, что каждый год внимание к конкурсам национального костюма неизменно
растет. По ее мнению, это говорит о растущей популярности традиционной
культуры, о стремлении народов сохранить свой национальный культурный код и
через красоту, духовное и художественной богатство, оставленное нам предками,
прийти к общему пониманию.
- Мы постоянно получаем
подтверждение, что идем правильным путем, - сказала Людмила Иванова. -
Неслучайно 2022 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом
народного искусства и нематериального культурного наследия народов.
Благодаря многогранному
таланту Людмилы Михайловны, коллективу удается виртуозно сочетать регулярное
пополнение состава и преемственность поколений. Один из показательных примеров
- Анна Дементьева, которая уже 18 лет в театре.
- Я пришла в театр в мае
2003 года, у нас был выпускной – в четвертом классе, - вспоминает Анна. - В тот
день узнала от подружек-одноклассниц, что в ЦТЮ будет отчетный концерт, и мы
решили посмотреть. Мне очень понравилось выступление театра костюма «Катюша» -
сами коллекции, как они их представляют на сцене. С тех пор я в «Катюше».
Прошло 18 лет - все эти годы, с небольшими перерывами, я так или иначе была в
театре. Было много всего, порой по две поездки в неделю с пятью номерами за вечер,
множество новых мест, людей, городов, немножко даже стран. Было много всего, а
впереди, я уверена, будет еще больше!
«Катюша» - не только
театр костюма. Благодаря его создателю Людмиле Ивановой, это обучение,
воспитание, дружеское общение, формирование этических норм поведения, изучение
народного искусства и поиск новых современных образов и идеалов, на которые
хотелось бы быть похожими.
Много разных девочек
проходит через театр, но не у всех это потом выливается в профессию, связанную
именно с тем, чем они занимались в «Катюше». А у Анны Дементьевой все
сложилось, как она хотела. Она окончила технологический факультет Государственного
института экономики, финансов, права и технологий. Ее первое образование –
модельер-конструктор. Затем Анна продолжила образование в этом же учебном
заведении и стала дипломированным бакалавром по направлению «дизайн костюма».
- Это то, к чему я шла с
детства – постоянные выступления, конкурсы. Мне стало интересно, как создаются
коллекции. Я получила образование в этой сфере и четвертый год работаю там, где
училась - преподавателем на технологическом факультете ГИЭФПТ. Когда появляется
возможность, с радостью выезжаю вместе с Людмилой Михайловной на конкурсы,
участвую в репетициях, - рассказывает Анна.
Людмила Михайловна очень
рада своим взрослым помощницам.
- Их помощь даже в том,
что они просто присутствуют в театре, - говорит Людмила Михайловна. - Когда
приходят красивые девушки, которые здесь 5-10 лет отзанимались – и мастер-класс
проводить не нужно. Это такой пример! Очень важно передать не только умение
носить костюм. Своим присутствием старшие девочки держат нашу нравственную
линию.
В этом году театр костюма
«Катюша» при поддержке Гатчинского Дворца молодежи влился в волонтерское
движение. Десять самых активных воспитанниц «Катюши» получили волонтерские
книжки.
- Учитывая, что не одно
важное событие в Гатчине не проходит без «Катюши», кому как не нам именоваться
волонтерами культуры. Девочки на добровольной основе работают на разнообразных
общественных, социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях. Они умело
создают атмосферу, встречают гостей, вручают цветы. Сейчас деятельность театра
костюма тесно перекликается с реализацией в Гатчине проекта «Ожившие картины».
Волонтерская тема близка нашему коллективу, и в этом отношении нам тоже есть
куда развиваться, - отметила Людмила Иванова.
Татьяна Можаева