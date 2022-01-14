«Княгиня Ольга», «Золотая игла» и волонтёрская книжка

В декабре «Катюша» в очередной раз вернулась из Москвы с победой на Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». В этот раз на конкурсе была представлена коллекция «Княгиня Ольга», плод творческой фантазии модельеров Юлии Пресняковой и Юлии Суровцевой, а также бессменного художественного руководителя театра костюма «Катюша», Заслуженного работника культуры РФ Людмилы Ивановой.

Идея коллекции «Княгиня Ольга» родилась у Людмилы Михайловны в Старой Ладоге.

- Режиссер праздника, в котором участвовал наш коллектив, тогда все повторял: «Мне нужна русская княгиня Ольга в белых северных одеждах». И я очень захотела такую белую коллекцию, - рассказывает Людмила Иванова. - На конкурсе «Этно-Эрато 2021» коллекцию «Княгиня Ольга» очень достойно представили наши девочки. Раскрытие образа на сцене – это их вклад в победу. И я им очень благодарна.

За уникальный вклад в сохранение и развитие народной культуры и активное участие в Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» Людмиле Ивановой вручена благодарность Ассамблеи народов Евразии. За многолетний творческий труд Людмила Иванова и художник-модельер Юлия Преснякова, чей талант и золотые руки мастера приводили и приводят коллектив к победам, были удостоены специального приза «Золотая игла».

Людмила Михайловна отмечает, что каждый год внимание к конкурсам национального костюма неизменно растет. По ее мнению, это говорит о растущей популярности традиционной культуры, о стремлении народов сохранить свой национальный культурный код и через красоту, духовное и художественной богатство, оставленное нам предками, прийти к общему пониманию.

- Мы постоянно получаем подтверждение, что идем правильным путем, - сказала Людмила Иванова. - Неслучайно 2022 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

Благодаря многогранному таланту Людмилы Михайловны, коллективу удается виртуозно сочетать регулярное пополнение состава и преемственность поколений. Один из показательных примеров - Анна Дементьева, которая уже 18 лет в театре.

- Я пришла в театр в мае 2003 года, у нас был выпускной – в четвертом классе, - вспоминает Анна. - В тот день узнала от подружек-одноклассниц, что в ЦТЮ будет отчетный концерт, и мы решили посмотреть. Мне очень понравилось выступление театра костюма «Катюша» - сами коллекции, как они их представляют на сцене. С тех пор я в «Катюше». Прошло 18 лет - все эти годы, с небольшими перерывами, я так или иначе была в театре. Было много всего, порой по две поездки в неделю с пятью номерами за вечер, множество новых мест, людей, городов, немножко даже стран. Было много всего, а впереди, я уверена, будет еще больше!

«Катюша» - не только театр костюма. Благодаря его создателю Людмиле Ивановой, это обучение, воспитание, дружеское общение, формирование этических норм поведения, изучение народного искусства и поиск новых современных образов и идеалов, на которые хотелось бы быть похожими.

Много разных девочек проходит через театр, но не у всех это потом выливается в профессию, связанную именно с тем, чем они занимались в «Катюше». А у Анны Дементьевой все сложилось, как она хотела. Она окончила технологический факультет Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Ее первое образование – модельер-конструктор. Затем Анна продолжила образование в этом же учебном заведении и стала дипломированным бакалавром по направлению «дизайн костюма».

- Это то, к чему я шла с детства – постоянные выступления, конкурсы. Мне стало интересно, как создаются коллекции. Я получила образование в этой сфере и четвертый год работаю там, где училась - преподавателем на технологическом факультете ГИЭФПТ. Когда появляется возможность, с радостью выезжаю вместе с Людмилой Михайловной на конкурсы, участвую в репетициях, - рассказывает Анна.

Людмила Михайловна очень рада своим взрослым помощницам.

- Их помощь даже в том, что они просто присутствуют в театре, - говорит Людмила Михайловна. - Когда приходят красивые девушки, которые здесь 5-10 лет отзанимались – и мастер-класс проводить не нужно. Это такой пример! Очень важно передать не только умение носить костюм. Своим присутствием старшие девочки держат нашу нравственную линию.

В этом году театр костюма «Катюша» при поддержке Гатчинского Дворца молодежи влился в волонтерское движение. Десять самых активных воспитанниц «Катюши» получили волонтерские книжки.

- Учитывая, что не одно важное событие в Гатчине не проходит без «Катюши», кому как не нам именоваться волонтерами культуры. Девочки на добровольной основе работают на разнообразных общественных, социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях. Они умело создают атмосферу, встречают гостей, вручают цветы. Сейчас деятельность театра костюма тесно перекликается с реализацией в Гатчине проекта «Ожившие картины». Волонтерская тема близка нашему коллективу, и в этом отношении нам тоже есть куда развиваться, - отметила Людмила Иванова.

Татьяна Можаева