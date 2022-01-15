Рождественская елка в классическом стиле

Время показывает, что больше всего на свете дети любят простые истории с узнаваемыми персонажами, в которых добро всегда побеждает зло. Никакие современные персонажи не смогут заменить им Деда Мороза и Снегурочку, Бабу Ягу и Серого волка.

Дети, которые 9 января пришли на елку в духовно-просветительский центр, попали в добрую музыкальную сказку. Театрализованное представление под названием «Рождественская елка» подарили им артисты «Музыкально-концертного общества имени Императрицы Александры Федоровны». Это старая добрая история о том, как лукавые лесные обитатели пытаются помешать наступлению Нового года и Рождества.

В ролях Деда Мороза и Снегурочки, Серого Волка и Бабы Яги выступили солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга. А это значит, что они не только играли, но и пели, и не просто пели, а делали это профессионально и под живую классическую музыку. В этот день в концертном зале духовно-просветительского центра звучали узнаваемые фрагменты из опер Римского-Корсакова «Садко» и «Снегурочка», произведения Глиэра.

Ребята пришли на елку в маскарадных костюмах и сами были похожи на персонажей из разыгрываемой сказки. На самом деле так оно и было, ведь представление было интерактивным: дети участвовали в играх и розыгрышах, отгадывали загадки и, конечно же, получали подарки. Добро, как и положено в хорошей сказке, восторжествовало над злом, а закрепил эту победу веселый хоровод.

А на следующий день у елки в Покровском центре собрались уже ребята постарше, для которых был устроен самый настоящий рождественский бал.

Для учеников гатчинской школы им. императора Александра III рождественские балы давно уже стали доброй традицией. Ребята ждут их с особым нетерпением, ведь нечасто в наше время удается потанцевать в изысканных нарядах минувших эпох.

Бал по традиции открылся полонезом, который сменили звуки вальса, мазурки и даже танго и латины. Те, кто уже умел танцевать, учили новичков, а те, кто умел петь, радовали проникновенным исполнением других участников бала. Светлые лица, добрые улыбки, ясные глаза — всё, как и должно быть на Рождество!

Юлия Лысанюк