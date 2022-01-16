Новый зал вольной борьбы в Гатчине открыт!

Зал вольной борьбы на три ковра - это только начало. В ближайшее время рядом для юных борцов откроются тренажерный зал, сауна и спортивная гостиница.

Такой подарок сделал вольникам, многие десятилетия ютившимся в старой маленькой кочегарке, не борец-вольник, а просто папа пяти замечательных сыновей (трое из которых уже несколько лет показывают свой борцовский характер на соревнованиях различного уровня) Игорь Вершинин.

Уверена, это имя ещё многие годы будут с благодарностью произносить юные борцы и их родители. Хочется верить, что славу наших заслуженных ветеранов, чемпионов мира и Европы, продолжат воспитанники Игоря Вершинина и его команды.

Пожелаем юным борцам побед, а тренерам - талантливых учеников! В добрый путь!

Татьяна Алексеева

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