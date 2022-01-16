Новый зал вольной борьбы в Гатчине открыт!

Зал вольной борьбы
на три ковра - это только начало. В ближайшее время рядом для юных борцов откроются
тренажерный зал, сауна и спортивная гостиница.
Такой подарок
сделал вольникам, многие десятилетия ютившимся в старой маленькой кочегарке, не
борец-вольник, а просто папа пяти замечательных сыновей (трое из которых уже
несколько лет показывают свой борцовский характер на соревнованиях различного
уровня) Игорь Вершинин.
Уверена, это имя
ещё многие годы будут с благодарностью произносить юные борцы и их родители.
Хочется верить, что славу наших заслуженных ветеранов, чемпионов мира и Европы,
продолжат воспитанники Игоря Вершинина и его команды.
Пожелаем юным
борцам побед, а тренерам - талантливых учеников! В добрый путь!
Татьяна Алексеева
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