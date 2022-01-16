Сиверские велотуристы - Дед Мороз и Снегурочка

Забавные
Дед Мороз и Снегурочка на велосипедах очень понравились жителям и гостям
поселка Сиверский. Их создатель Людмила Никифорова - специалист по дизайну
костюма, работает в Сиверском кино-культурном центре «Юбилейный».
Людмила
Никифорова призналась, что изготовление столь крупных арт-объектов для нее
первый опыт. Новогодних велотуристов она мастерила у себя дома. Причем, в
сжатые сроки. На все ушло трое суток.
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Эта работа доставила мне много радости. Волновалась, как примут новогодних
героев жители. Но все получилось хорошо. Люди фотографируются с удовольствием. Очень
благодарна за возможность проявить себя директору кино-культурного центра
«Юбилейный» Анне Юрьевне Хороших и заместителю директора по художественной
части Наталье Сергеевне Синевой. Также благодарю за помощь в изготовлении
новогодних арт-объектов художника Ольгу Озкул и Александра Даниленко. Дед Мороз
и Снегурочка сделаны из прочного материала, и по идее должны радовать людей еще
не один праздник, - рассказала Людмила Никифорова.
Татьяна Можаева