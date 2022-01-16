Сиверские велотуристы - Дед Мороз и Снегурочка

Сиверские велотуристы - Дед Мороз и Снегурочка

На время праздников центральную площадь в поселке Сиверский Гатчинского района украсили Дед Мороз и Снегурочка, сидящие на велосипедах. Автор новогодних арт-объектов - Людмила Никифорова.

Рубрики : Общество     16 Jan 2022

Забавные Дед Мороз и Снегурочка на велосипедах очень понравились жителям и гостям поселка Сиверский. Их создатель Людмила Никифорова - специалист по дизайну костюма, работает в Сиверском кино-культурном центре «Юбилейный».

Людмила Никифорова призналась, что изготовление столь крупных арт-объектов для нее первый опыт. Новогодних велотуристов она мастерила у себя дома. Причем, в сжатые сроки. На все ушло трое суток.

- Эта работа доставила мне много радости. Волновалась, как примут новогодних героев жители. Но все получилось хорошо. Люди фотографируются с удовольствием. Очень благодарна за возможность проявить себя директору кино-культурного центра «Юбилейный» Анне Юрьевне Хороших и заместителю директора по художественной части Наталье Сергеевне Синевой. Также благодарю за помощь в изготовлении новогодних арт-объектов художника Ольгу Озкул и Александра Даниленко. Дед Мороз и Снегурочка сделаны из прочного материала, и по идее должны радовать людей еще не один праздник, - рассказала Людмила Никифорова.

 Татьяна Можаева

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