Капремонту - капитальные изменения

«Нужно
реализовать в этом году все планы краткосрочной программы капремонта 2020-2022
года. Обратите внимание: если после заключения договора и передачи дома
подрядной организации подрядчик в течение двух недель не начинает работы —
договор нужно расторгать. Все работы по системам отопления должны завершиться
до 15 августа, чтобы дома вовремя вошли в отопительный сезон. Если здания уже
ветхие, нужно вместе со стройкомитетом, технадзором, госэкспертизой проводить
обследования и включать их в программу расселения аварийного жилья», ―
подчеркнул Александр Дрозденко.
Глава
региона отметил, что конкурсы на определение подрядчиков, которые займутся
капитальным ремонтом многоквартирных домов, нужно проводить заранее. В пример
глава региона привел дорожников, которые заключают контракты на ремонт
региональных трасс с опережением графика. Это позволило в прошлом году
выполнить досрочно большую часть ремонтной программы 2022 года.
Председатель
комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков пояснил, что до 1 апреля
все договоры будут заключены.
Отметим,
Ленинградская область выполнила работу по замене лифтов в рамках программы
капремонта. В 2021 году произведена замена 138 лифтов в 47 домах. Все лифты
введены в эксплуатацию. В 2022 году запланирована замена 60 лифтов в 34 домах —
25 из них уже заменили и ввели в эксплуатацию. По итогам этого года в
Ленинградской области не останется лифтов старше 25 лет. Регион выйдет на
плановую замену всех лифтов сразу по истечении установленного срока
эксплуатации.