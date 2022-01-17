Капремонту - капитальные изменения

«Нужно реализовать в этом году все планы краткосрочной программы капремонта 2020-2022 года. Обратите внимание: если после заключения договора и передачи дома подрядной организации подрядчик в течение двух недель не начинает работы — договор нужно расторгать. Все работы по системам отопления должны завершиться до 15 августа, чтобы дома вовремя вошли в отопительный сезон. Если здания уже ветхие, нужно вместе со стройкомитетом, технадзором, госэкспертизой проводить обследования и включать их в программу расселения аварийного жилья», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что конкурсы на определение подрядчиков, которые займутся капитальным ремонтом многоквартирных домов, нужно проводить заранее. В пример глава региона привел дорожников, которые заключают контракты на ремонт региональных трасс с опережением графика. Это позволило в прошлом году выполнить досрочно большую часть ремонтной программы 2022 года.

Председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков пояснил, что до 1 апреля все договоры будут заключены.

Отметим, Ленинградская область выполнила работу по замене лифтов в рамках программы капремонта. В 2021 году произведена замена 138 лифтов в 47 домах. Все лифты введены в эксплуатацию. В 2022 году запланирована замена 60 лифтов в 34 домах — 25 из них уже заменили и ввели в эксплуатацию. По итогам этого года в Ленинградской области не останется лифтов старше 25 лет. Регион выйдет на плановую замену всех лифтов сразу по истечении установленного срока эксплуатации.