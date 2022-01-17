Купание в проруби в Крещенскую ночь – традиция или новое веяние? Ищем ответы в фондах Президентской библиотеки

Окунались ли наши предки в прорубь с ледяной водой и что всегда было принято делать на праздник Богоявления? Найти ответы попробуем в фондах Президентской библиотеки.

День накануне Крещения для верующих был постным, в храмах служились особые молебны, царские часы, затем литургия с вечернею, после которой (как и в наши дни) в самом храме проводилось великое водоосвящение. Затем «по вечеру или утром, – читаем в книге 1886 года «Рассказы о праздниках православной церкви» священника Иоанна Бухарева, – в самый праздник… после литургии бывает крестный ход на так называемый Иордан, т. е. на реку, пруд или колодезь, для совершения водоосвящения…».

Здесь же объясняется традиция «двудневного» освящения воды. В навечерие праздника оно совершается потому, что в древности в это время водоосвящение совершалось для крещения оглашённых, т. е. готовых к принятию таинства, чтобы те на следующий день уже смогли принять участие в праздничной службе как христиане. А вот уже «в самый праздник оно совершается единственно для вспоминания крещения Христова, для чего иерусалимские христиане обыкновенно выходили на Иордан реку». Поэтому по сложившейся традиции ход на реку для второго освящения и по сей день называется ходом на Иордан. О купаниях в прорубях нет ни слова. Говорится только, что «после священно и церковнослужители ходят по домам прихожан для кропления сею священной водою».

Похожие описания находим и в книге протоиерея Василия Никольского 1892 года «Дванадесятые праздники православной церкви с историческим их исследованием…». Автор говорит ещё об одной традиции: в самую полночь зачерпывать воду из рек или источников, на основании того древнего исторического мнения, что Спаситель крестился среди ночного безмолвия. В любом случае крещенская вода считается у верующих великой святыней, бережно хранится и употребляется во время болезней, для укрепления духа.

Из более ранней книги 1848 года «Быт русского народа» этнографа Александра Терещенко узнаём, как проходило освящение воды на Неве, прямо напротив Зимнего дворца. «Митрополит обыкновенно священнодействует... …Пышность и торжественное совершение поражают каждаго. Императорский дом, окружённый первейшими государственными сановниками... в блестящих золотых мундирах – представляют глазам ослепительную картину величия. Тысячи людей стоят по обеим сторонам реки… Глубочайшая тишина господствует повсюду: одно духовное пение… Но коль скоро погрузится крест в воду, мгновенно раздаются громовые перекаты пушек с Петропавловской крепости. С шумом и радостным волнением бросается народ черпать Иорданскую воду, и все возвращаются домой с восторженным чувством небесной радости».

«Древнее обыкновение бросаться в прорубь воды, – пишет автор «Быта русского народа», – давно здесь (в Петербурге. – Прим. пресс-службы ПБ) не известно, и живет оно в одном воспоминании». Хотя, по его словам, есть некие воспоминания иностранцев, приезжавших в Москву в XVI–XVII веках, о том, что царь и вельможи погружались в прорубь. Причем купались в проруби не только здоровые, но и «отчаянно больные, не имевшие никакой надежды на выздоровление». Автор сам был однажды свидетелем в Малороссии, что после освящения воды казак, сняв с себя верхнее платье, спокойно погрузился в воду. Но, отмечает автор, больных больше не купают, а только дают им пить богоявленскую воду, излечивающую от многих недугов. Возможно, погружение больных в воду произошло от верования, что дух свыше исцеляет их, говорится в книге. Но всё же подобные действа автор оценивает как остатки язычества и предостерегает: «Из Стоглава известно, что накануне Р. Х. и Св. Крещения мущины и женщины сходились на нощное плещованье, игры, глумление и бесовския песни».

О неоднозначности традиции купания в проруби в праздник Крещения Господня говорят сегодня и современные священники. Настоятель храма Апостола Луки при Академии Штиглица в Санкт-Петербурге, иерей Илья Павлов в беседе отметил: «Некоторые священники начала 20 века называли крещенские купания языческими пережитками. Похожая традиция есть в Греции и на Кипре. Там при освящении воды в море бросается крест, а лучшие пловцы за ним ныряют. Считается, что если достать крест – это принесёт удачу». «Русская традиция массовых крещенских купаний, – по словам отца Ильи, – получила широкое распространение в начале 90-х годов прошлого столетия и наложилась на популярное в советское время моржевание». «Верующим же людям нужно помнить: главное в праздник Крещения Господня – это литургия и, как кульминация, Великое освящение и раздача людям крещенской воды, – отметил священник. – К сожалению, эти составляющие праздника для большинства россиян – в свете крещенских купаний и молодецкой удали – чаще всего остаются незаметными».

Праздник Крещения Господня действительно несёт в себе особую радость для верующих. На портале Президентской библиотеки есть кинохроника «О праздновании Крещения Господнего, церемония крестного хода, освящение воды в г. Печоры в 1938 году». На архивных кадрах мы видим большое количество людей во время крестного хода в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре. Многие держат в руках стеклянные бутылки для святой воды, а маленький мальчик благоговейно и радостно умывается ледяной только что освящённой водой.

Традиция празднования Крещения Господня, как мы видим, имеет многовековые корни. Но помимо основных действий, таких как праздничная литургия, освящение воды, крестный ход, в народном сознании периодически начинают оживать образы и традиции ещё более древние. Главное, чтобы увлекаясь воссозданием некоторых обычаев, не забыть о сути праздника и действовать здраво, не рискуя своим здоровьем.

А глубже узнать историю и культурные традиции своей страны каждому читателю поможет Президентская библиотека. В её электронном фонде на сегодняшний день представлено более миллиона интереснейших и зачастую уникальных материалов.