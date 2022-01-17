Торжественное
мероприятие началось с возложения цветов к стеле «Город воинской славы». В
церемонии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
председатель областного парламента Сергей Бебенин, зам. полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Олег
Логунов, главный федеральный инспектор по Ленинградской области Михаил Каган, председатель
областного комитета правопорядка и безопасности Вячеслав Рябцев, исполняющий
обязанности прокурора Ленинградской области Сергей Ломакин, глава Гатчины и
района Виталий Филоненко и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим.
Награждения
и поздравления проходили в зале Гатчинского ДК. Исполняющий обязанности прокурора
Ленинградской области старший советник юстиции Сергей Ломакин поздравил коллег с
трехвековым юбилеем Российской прокуратуры:
- Служение
закону – это не только важная и почетная миссия. Это образ жизни, состояние
души. Прокуроры – люди суровой, но благородной профессии. Мы всегда готовы
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Благодарю вас, коллеги, за вашу
ответственность, принципиальность и твердость, настойчивость, искренность, за
стремление к правде. В начале четвертого века деятельности прокуратуры хочу
пожелать всем нам выдержки и терпения. Чтобы мы оставались объективными,
мудрыми, независимыми, справедливыми и человечными. Чтоб наш труд делал мир
чище и добрее, – сказал Сергей Ломакин.
Прокуроров
Ленинградской области поздравлял представитель Генеральной прокуратуры РФ,
заместитель начальника управления в Северо-Западном Федеральном округе Борис Анатольевич
Новиков. Он наградил и.о. областного прокурора Сергея Ломакина нагрудным знаком
«Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
Прокуроры
получали награды за отличную службу в прокуратуре РФ, награждались медалью
Ягужинского, почетной грамотой Генерального прокурора РФ, именным оружием, нагрудным
знаком «За заслуги». Нескольким сотрудникам были вручены очередные звания.
Гатчинский
городской прокурор Павел Россоловский и его старшие помощники Екатерина
Гордиенко и Юрий Костюков были награждены знаком отличия «За верность закону» III степени.
От
имени полномочного представителя Президента РФ по Северо-Западному Федеральному
округу прокуроров Ленинградской области поздравил его заместитель – Олег Логунов:
-
Все сферы нашей деятельности входят в зону вашей ответственности. От вашей
работы зависит состояние государственной безопасности и то, как себя ощущает
каждый гражданин. Вы всегда приходите на помощь людям. Прокурорский работник не
боится сильных мира сего, для него самое главное – закон, – сказал Олег
Владимирович и заметил, что 300 лет назад прокурорам было проще:
- Законов,
как таковых, не было. Поднадзорных органов было очень мало. Не было ни Уголовного,
ни Уголовно-Процессуального кодекса. Сейчас на прокуратуре лежит колоссальная
нагрузка. Поэтому крепкого вам здоровья, чтоб вы справлялись с этой нагрузкой.
Особо
теплые слова Олег Логунов адресовал тем, кто носил в свое время петлицы, а не
погоны и был советским прокурором.
Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко вручил прокурорам награды и в своем
поздравлении отметил, что на каждом работнике прокуратуры лежит огромная
ответственность:
- Вы
стоите на страже законов, прав и свобод граждан. В ближайшее время будет принят
еще один закон – нам предстоит колоссальная работа по реформированию местного
самоуправления. И мы должны идти рука об руку с прокуратурой, с которой правительство
Ленинградской области давно успешно сотрудничает.
Спикер Законодательного собрания Сергей Бебенин в
своем поздравительном слове отметил, что не каждая государственная структура
может похвастаться таким стажем:
- Не многие государственные службы три века
остаются востребованными, развиваясь и получая признание граждан. Жители
отмечают нужность вашей работы и понимают, что всегда могут найти у вас поддержку,
– сказал Сергей Михайлович и заметил, что сейчас многие одержимы зудом
законотворчества, плохо понимая суть дела.
- Мне очень приятно констатировать, что наше
сотрудничество с прокуратурой проверено годами. Прокуратура участвует в
принятии областных законов на протяжении всех стадий законодательного процесса –
с момента внесения законопроектов и до момента их принятия. Координируется
законодательство на федеральном уровне, на региональном и на уровне
муниципалитетов. Мы исходим из того, что здравый смысл должен восторжествовать
над политическими амбициями. Это главный итог нашей совместной работы, и за это
я хотел бы поблагодарить сотрудников прокуратуры, – добавил спикер.
Сергей Бебенин вручил работникам прокуратуры
награды Законодательного собрания Ленинградской области и пожелал всем счастья,
здоровья и успехов в профессиональной деятельности.
Прокуроры получили поздравления от руководителя
следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Сергея
Сазина и председателя совета ветеранов органов прокуратуры Валерия Павловича
Дворянчикова. От имени судейского сообщества Ленинградской области работников прокуратуры
поздравил председатель областного суда Геннадий Перфильев. Он отметил, что прокуратура
– надежная опора российской государственности, и пожелал юбилярам твердости
прокурорских решений.
Завершилось мероприятие праздничным концертом.
Екатерина Дзюба