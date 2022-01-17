Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к стеле «Город воинской славы». В церемонии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель областного парламента Сергей Бебенин, зам. полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Олег Логунов, главный федеральный инспектор по Ленинградской области Михаил Каган, председатель областного комитета правопорядка и безопасности Вячеслав Рябцев, исполняющий обязанности прокурора Ленинградской области Сергей Ломакин, глава Гатчины и района Виталий Филоненко и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим.

Награждения и поздравления проходили в зале Гатчинского ДК. Исполняющий обязанности прокурора Ленинградской области старший советник юстиции Сергей Ломакин поздравил коллег с трехвековым юбилеем Российской прокуратуры:

- Служение закону – это не только важная и почетная миссия. Это образ жизни, состояние души. Прокуроры – люди суровой, но благородной профессии. Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Благодарю вас, коллеги, за вашу ответственность, принципиальность и твердость, настойчивость, искренность, за стремление к правде. В начале четвертого века деятельности прокуратуры хочу пожелать всем нам выдержки и терпения. Чтобы мы оставались объективными, мудрыми, независимыми, справедливыми и человечными. Чтоб наш труд делал мир чище и добрее, – сказал Сергей Ломакин.

Прокуроров Ленинградской области поздравлял представитель Генеральной прокуратуры РФ, заместитель начальника управления в Северо-Западном Федеральном округе Борис Анатольевич Новиков. Он наградил и.о. областного прокурора Сергея Ломакина нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Прокуроры получали награды за отличную службу в прокуратуре РФ, награждались медалью Ягужинского, почетной грамотой Генерального прокурора РФ, именным оружием, нагрудным знаком «За заслуги». Нескольким сотрудникам были вручены очередные звания.

Гатчинский городской прокурор Павел Россоловский и его старшие помощники Екатерина Гордиенко и Юрий Костюков были награждены знаком отличия «За верность закону» III степени.

От имени полномочного представителя Президента РФ по Северо-Западному Федеральному округу прокуроров Ленинградской области поздравил его заместитель – Олег Логунов:

- Все сферы нашей деятельности входят в зону вашей ответственности. От вашей работы зависит состояние государственной безопасности и то, как себя ощущает каждый гражданин. Вы всегда приходите на помощь людям. Прокурорский работник не боится сильных мира сего, для него самое главное – закон, – сказал Олег Владимирович и заметил, что 300 лет назад прокурорам было проще:

- Законов, как таковых, не было. Поднадзорных органов было очень мало. Не было ни Уголовного, ни Уголовно-Процессуального кодекса. Сейчас на прокуратуре лежит колоссальная нагрузка. Поэтому крепкого вам здоровья, чтоб вы справлялись с этой нагрузкой.

Особо теплые слова Олег Логунов адресовал тем, кто носил в свое время петлицы, а не погоны и был советским прокурором.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил прокурорам награды и в своем поздравлении отметил, что на каждом работнике прокуратуры лежит огромная ответственность:

- Вы стоите на страже законов, прав и свобод граждан. В ближайшее время будет принят еще один закон – нам предстоит колоссальная работа по реформированию местного самоуправления. И мы должны идти рука об руку с прокуратурой, с которой правительство Ленинградской области давно успешно сотрудничает.

Спикер Законодательного собрания Сергей Бебенин в своем поздравительном слове отметил, что не каждая государственная структура может похвастаться таким стажем:

- Не многие государственные службы три века остаются востребованными, развиваясь и получая признание граждан. Жители отмечают нужность вашей работы и понимают, что всегда могут найти у вас поддержку, – сказал Сергей Михайлович и заметил, что сейчас многие одержимы зудом законотворчества, плохо понимая суть дела.

- Мне очень приятно констатировать, что наше сотрудничество с прокуратурой проверено годами. Прокуратура участвует в принятии областных законов на протяжении всех стадий законодательного процесса – с момента внесения законопроектов и до момента их принятия. Координируется законодательство на федеральном уровне, на региональном и на уровне муниципалитетов. Мы исходим из того, что здравый смысл должен восторжествовать над политическими амбициями. Это главный итог нашей совместной работы, и за это я хотел бы поблагодарить сотрудников прокуратуры, – добавил спикер.

Сергей Бебенин вручил работникам прокуратуры награды Законодательного собрания Ленинградской области и пожелал всем счастья, здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

Прокуроры получили поздравления от руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Сергея Сазина и председателя совета ветеранов органов прокуратуры Валерия Павловича Дворянчикова. От имени судейского сообщества Ленинградской области работников прокуратуры поздравил председатель областного суда Геннадий Перфильев. Он отметил, что прокуратура – надежная опора российской государственности, и пожелал юбилярам твердости прокурорских решений.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Екатерина Дзюба