Неотложная помощь гатчинцам - на дому

Как сообщили в Гатчинской КМБ, поводами для вызова неотложной помощи являются:

1. Обострение хронических заболеваний без резкого внезапного ухудшения состояния здоровья (без потери сознания, без признаков кровотечения, без судорожного синдрома); онкологические заболевания, заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта.

2. Внезапные острые заболевания без явных признаков угрозы жизни, не требующие срочного медицинского вмешательства:

- головная боль, головокружение;

- тремор;

- слабость;

- повышение артериального давления;

- боли в позвоночнике.

3. Повышение температуры тела выше 38°C, боль в горле, кашель.

4. Одышка, кашель (не связанные с аллергией, инородным телом, травмой).

Отделение работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00. Вызовы принимаются по телефону контакт-центра: 8(81371)78-075 и по телефону отделения неотложной помощи: 8(81371) 20-026 с 08.00 до 18.00.