Неотложная помощь гатчинцам - на дому

Как сообщили в
Гатчинской КМБ, поводами для вызова неотложной помощи являются:
1. Обострение
хронических заболеваний без резкого внезапного ухудшения состояния здоровья
(без потери сознания, без признаков кровотечения, без судорожного синдрома);
онкологические заболевания, заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта.
2. Внезапные
острые заболевания без явных признаков угрозы жизни, не требующие срочного
медицинского вмешательства:
- головная боль,
головокружение;
- тремор;
- слабость;
- повышение
артериального давления;
- боли в
позвоночнике.
3. Повышение
температуры тела выше 38°C, боль в горле, кашель.
4. Одышка, кашель
(не связанные с аллергией, инородным телом, травмой).
Отделение работает
с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00. Вызовы принимаются по телефону
контакт-центра: 8(81371)78-075 и по телефону отделения неотложной помощи: 8(81371)
20-026 с 08.00 до 18.00.