В Сяськелево пройдёт первая акция раздельного сбора отходов

РазДельный Сбор Гатчина» по согласованию с администрацией Сяськелевской администрации и АО «Племзавод «Пламя».

- Давайте вместе будем ответственно относиться к своим отходам, сокращать их образование и участвовать в их сортировке. Ведь все, что будет собрано на акции, отправится на переработку и вскоре превратиться в новое изделие, - отмечают организаторы.

Для проведения акции очень нужны волонтёры, а также спонсоры. За подробностями обращайтесь к организатору акции Ольге: https://vk.com/lyolyasidorova

Важно! Будет приниматься только ЧИСТОЕ и СУХОЕ сырьё.

Что можно будет сдать на акции:

-ПЭТ бутылки (разных цветов, главное - прозрачные)

-Макулатура (бумага, картон)

-Стекло (бутылки, банки)

Всё вышеперечисленное можно сдать не только в день акции, но и в любое время в контейнеры для раздельного сбора отходов по адресам: д. Сяськелево, ул.Школьная, д.4 и ул. Центральная, д.14.

В рамках акции можно сдать:

-Твёрдый пластик с маркировкой в треугольнике 2HDPE, 4LDPE или 5PP

-Прозрачные пакеты, пакетики, плёнка, упаковка от круп

-Металл, алюминиевые, жестяные банки

- БЕЛЫЙ и другой непрозрачный бутылочный ПЭТ

- Небутылочный ПЭТ (подложки и коррексы с маркировкой 1)

- ПЭТ от шампуней, кремов и т п

- ПВХ/PVC без этикеток и остатков пищи - 3 в треугольнике

- ПВХ термоусадочная пленка, снятая с бутылок и стаканчиков (йогурты, сметана, детское питание и ТД)

- ПС/PS без остатков пищи - 6 в треугольнике. (Помимо пищевой упаковки, ПС - это ещё и коробки из-под CD-дисков, многие вешалки)

- ПС/PS подложки (вспененный полистирол)

- ПЕНОПЛАСТ

- ТЕТРАПАК и их аналоги - чистые и максимально смятые, утрамбованные плотно в коробки очень приветствуются!!

- Вспененный полиэтилен

- Упаковка с "блестящим" слоем - при условии ее проверки на просвет

- Бумажные подложки из-под яиц, втулки от бумаги и полотенец, одноразовые "бумажные" стаканы из-под кофе - чистые

- Металлическая фольга

- Сеточки от фруктов, овощей

- Упаковка дой-пак от майонеза, детского пюре и т. д., а также тюбики и тубы от кремов и зубных паст

- Баллончики из-под дезодорантов, освежителей и т. д.

- Канцелярские файлики, папки, обложки, конверты

- CD/DVD диски, дискеты

- Пластиковые карточки

- Бритвенные станки

- Зубные щетки не электрические

- Вешалки пластиковые, даже без маркировки! Хорошие на реюз, сломанные на переработку

- Провода, старые телефоны, мелкая бытовая техника (сюда же насадки от электрических зубных щеток)

- Ручки, фломастеры, карандаши механические, можно не разбирать

- Блистеры от таблеток - могут быть с таблетками! Их отсортирует спецробот на производстве

- Чеки - без скрепок, сложенные в стопочки

- Аудио и видео кассеты

- Винные пробки

- Картриджи для принтеров

- Стеклянные линзы от очков

-#КрышечкиДоброТЫ

А также принимаем на повторное использование (реюз):

- Ненужные нерабочие удочки (для игры "Рыбалка")

- Палочки от суши и эскимо, шпажки (деревянные)

- Сломанные зонтики ПРИ УСЛОВИИ, если ткань отделена от основания - из ткани будут сшиты многоразовые бахилы