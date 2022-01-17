В Сяськелево пройдёт первая акция раздельного сбора отходов

РазДельный
Сбор Гатчина» по согласованию с администрацией Сяськелевской администрации и АО
«Племзавод «Пламя».
- Давайте
вместе будем ответственно относиться к своим отходам, сокращать их образование
и участвовать в их сортировке. Ведь все, что будет собрано на акции, отправится
на переработку и вскоре превратиться в новое изделие, - отмечают организаторы.
Для проведения акции очень нужны волонтёры, а также спонсоры. За подробностями обращайтесь к организатору акции Ольге: https://vk.com/lyolyasidorova
Важно!
Будет приниматься только ЧИСТОЕ и СУХОЕ сырьё.
Что
можно будет сдать на акции:
-ПЭТ бутылки (разных цветов, главное - прозрачные)
-Макулатура (бумага, картон)
-Стекло (бутылки, банки)
Всё
вышеперечисленное можно сдать не только в день акции, но и в любое время в
контейнеры для раздельного сбора отходов по адресам: д. Сяськелево,
ул.Школьная, д.4 и ул. Центральная, д.14.
В
рамках акции можно сдать:
-Твёрдый пластик с маркировкой в треугольнике 2HDPE,
4LDPE или 5PP
-Прозрачные пакеты, пакетики, плёнка, упаковка от круп
-Металл, алюминиевые, жестяные банки
- БЕЛЫЙ и другой непрозрачный бутылочный ПЭТ
- Небутылочный ПЭТ (подложки и коррексы с маркировкой
1)
- ПЭТ от шампуней, кремов и т п
- ПВХ/PVC без этикеток и остатков пищи - 3 в
треугольнике
- ПВХ термоусадочная пленка, снятая с бутылок и
стаканчиков (йогурты, сметана, детское питание и ТД)
- ПС/PS без остатков пищи - 6 в треугольнике. (Помимо
пищевой упаковки, ПС - это ещё и коробки из-под CD-дисков, многие вешалки)
- ПС/PS подложки (вспененный полистирол)
- ПЕНОПЛАСТ
- ТЕТРАПАК и их аналоги - чистые и максимально смятые,
утрамбованные плотно в коробки очень приветствуются!!
- Вспененный полиэтилен
- Упаковка с "блестящим" слоем - при условии
ее проверки на просвет
- Бумажные подложки из-под яиц, втулки от бумаги и полотенец,
одноразовые "бумажные" стаканы из-под кофе - чистые
- Металлическая фольга
- Сеточки от фруктов, овощей
- Упаковка дой-пак от майонеза, детского пюре и т. д.,
а также тюбики и тубы от кремов и зубных паст
- Баллончики из-под дезодорантов, освежителей и т. д.
- Канцелярские файлики, папки, обложки, конверты
- CD/DVD диски, дискеты
- Пластиковые карточки
- Бритвенные станки
- Зубные щетки не электрические
-
Вешалки пластиковые, даже без маркировки!
Хорошие на реюз, сломанные на переработку
- Провода, старые телефоны, мелкая бытовая техника (сюда
же насадки от электрических зубных щеток)
- Ручки, фломастеры, карандаши механические, можно не
разбирать
- Блистеры от таблеток - могут быть с таблетками! Их
отсортирует спецробот на производстве
- Чеки - без скрепок, сложенные в стопочки
- Аудио и видео кассеты
- Винные пробки
- Картриджи для принтеров
- Стеклянные линзы от очков
-#КрышечкиДоброТЫ
А
также принимаем на повторное использование (реюз):
- Ненужные нерабочие удочки (для игры "Рыбалка")
- Палочки от суши и эскимо, шпажки (деревянные)
- Сломанные зонтики ПРИ УСЛОВИИ, если ткань отделена от
основания - из ткани будут сшиты многоразовые бахилы