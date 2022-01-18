«…Мы жили на дрожащей земле, под воющим небом. Наш слух работал без нашего контроля, ловя каждый звук — не сирена ли? Не свист ли бомбы или снаряда? Не немецкий ли самолет?.. Когда раздавался отбой, все тихонечко вторили ему, напевали его, думая: «Этого больше никогда не будет…» Мы научились понимать, что значит дом, жилище, человеческое жилище, которое ежеминутно готово было защитить нас…» Эти строки из блокадного дневника Ольги Берггольц до сих пор ранят сердце.

Блокада Ленинграда − вечно тревожащая, незаживающая рана даже для тех, кто родился спустя много лет после этих страшных военных лет. У поэта Натальи Нутрихиной, которая тоже родилась уже после войны, есть такие строки:

Я знаю черно-белую войну,

Я помню черно-белую блокаду

По черно-белым хроникальным кадрам.

И вы не ставьте это мне в вину –

Иначе я не видела войну.

(1976)

Черно-белая война, черно-белая блокада — именно так чаще всего нам видятся издалека картины минувшего. И именно так чаще всего изображали ленинградскую блокаду и пережившие ее художники, и те, кто обращался и обращается к ней спустя десятилетия. В черно-белой графике выполнен и цикл пронзительных работ молодой художницы Варвары Ивановой, посвященный блокаде Ленинграда.

Автор постаралась передать свое ощущение и общей атмосферы осажденного города, и ужас войны с ее потерями и маленькими радостями, и житейские сцены, вроде игры в шахматы в заледенелой ленинградской квартире. Строгую черно-белую экспозицию дополняют книги о блокаде Ленинграда из библиотечных фондов «Купринки».

Варвара Иванова - член Союза молодых художников Санкт-Петербурга. В 2010 году она закончила детскую художественную школу Гатчины (курс Виталия Чем-Миновича Кима), в 2019 году — факультет теории и истории искусства Санкт-Петербургской Академии художеств им. И. Репина. С 2015 года Варвара принимает активное участие в выставках как художник-график и фотограф. В настоящее время преподает историю костюма и стиля в ГИЭФПТ.

Литературно-художественная выставка «Мы жили на дрожащей земле...» продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до конца января.

Юлия Лысанюк