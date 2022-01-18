Служба «122» в области готова к пиковым нагрузкам

По его результатам была скорректирована работа системы в ночное время. Также прорабатывается возможность непрерывного мониторинга в режиме онлайн, чтобы фиксировать и оперативно реагировать даже на малейшие сбои.

Кроме того, в каждой медицинской организации создаются группы контроля за всеми поступившими вызовами.

«Вся система здравоохранения с прошлой недели перешла в режим мобилизации. Мы ожидаем рост заболеваемости в связи с омикроном. Будет сделано все, для того чтобы ни один вызов не был пропущен», — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению области Сергей Вылегжанин.

Ранее в ходе совещания по вопросу работы единой службы «122» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил провести в регионах стресс-тестирование готовности кол-центров к пиковым нагрузкам.

«Отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему», — отметил Дмитрий Чернышенко.