Служба «122» в области готова к пиковым нагрузкам

По его результатам была
скорректирована работа системы в ночное время. Также прорабатывается
возможность непрерывного мониторинга в режиме онлайн, чтобы фиксировать и
оперативно реагировать даже на малейшие сбои.
Кроме того, в каждой
медицинской организации создаются группы контроля за всеми поступившими
вызовами.
«Вся система
здравоохранения с прошлой недели перешла в режим мобилизации. Мы ожидаем рост
заболеваемости в связи с омикроном. Будет сделано все, для того чтобы ни один
вызов не был пропущен», — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению
области Сергей Вылегжанин.
Ранее в ходе совещания по
вопросу работы единой службы «122» заместитель председателя правительства РФ
Дмитрий Чернышенко поручил провести в регионах стресс-тестирование готовности
кол-центров к пиковым нагрузкам.
«Отмечается ухудшение
эпидемиологической ситуации. Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса,
во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему
здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему», — отметил Дмитрий
Чернышенко.