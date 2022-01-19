«Авангард» объединит молодёжь Ленинградской области

«Особенность Центра «Авангард» заключается в том, что помимо очень важного военно-патриотического блока, он будет заниматься информационной безопасностью, в частности, созданием новостей в русле созидательной патриотической повестки. Мы хотим, чтобы «Авангард» стал клубом для молодёжи региона, включив её в информационное поле молодёжной политики и в задачи развития территорий. Сегодня мы делаем первые шаги, опираясь на лучшие наработки региона, впереди у нас много работы и интересных задач», — рассказала председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева. Отметим, что «Авангард» открылся под ведомством регионального комитета по молодёжной политике.

Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в Ленинградской области будет реализовывать проекты и программы по военно-патриотическому, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, разрабатывать и внедрять различные формы и методы работы с молодёжью, в том числе в сети «Интернет».

Главная задача Центра при работе с молодёжью — формирование у молодого поколения патриотического мировоззрения, активной жизненной позиции, соответствующих нравственных, морально-психологических и физических качеств будущего гражданина, готовности к участию в общественно-полезной деятельности и защите государственных интересов страны.

Большое внимание будет уделяться развитию системы наставничества и межпоколенческого взаимодействия, поддержки общественных инициатив на местах на территориях муниципальных районов Ленинградской области.

С февраля этого года Центр «Авангард» начнёт методическую и информационную работу с представителями военно-патриотического воспитания 47 региона – руководителями патриотических клубов, специалистами сферы молодёжной политики, представителями общественных молодёжных объединений и другими.

В марте «Авангард» проведёт первую военно-патриотическую смену с десятиклассниками в целях популяризации военной службы среди молодёжи допризывного возраста, а в апреле организует форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания», который объединит на своей площадке субъекты патриотического воспитания не только Ленинградской области, но и других регионов России.