«Авангард» объединит молодёжь Ленинградской области

«Особенность Центра «Авангард» заключается в том, что помимо очень
важного военно-патриотического блока, он будет заниматься информационной
безопасностью, в частности, созданием новостей в русле созидательной
патриотической повестки. Мы хотим, чтобы «Авангард» стал клубом для молодёжи
региона, включив её в информационное поле молодёжной политики и в задачи
развития территорий. Сегодня мы делаем первые шаги, опираясь на лучшие
наработки региона, впереди у нас много работы и интересных задач», — рассказала
председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина
Григорьева. Отметим, что «Авангард» открылся под ведомством регионального
комитета по молодёжной политике.
Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в
Ленинградской области будет реализовывать проекты и программы по
военно-патриотическому, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодёжи, разрабатывать и внедрять различные формы и методы работы с
молодёжью, в том числе в сети «Интернет».
Главная задача Центра при работе с молодёжью — формирование у молодого
поколения патриотического мировоззрения, активной жизненной позиции, соответствующих
нравственных, морально-психологических и физических качеств будущего
гражданина, готовности к участию в общественно-полезной деятельности и защите
государственных интересов страны.
Большое внимание будет уделяться развитию системы наставничества и
межпоколенческого взаимодействия, поддержки общественных инициатив на местах на
территориях муниципальных районов Ленинградской области.
С февраля этого года Центр «Авангард» начнёт методическую и
информационную работу с представителями военно-патриотического воспитания 47
региона – руководителями патриотических клубов, специалистами сферы молодёжной
политики, представителями общественных молодёжных объединений и другими.
В марте «Авангард» проведёт первую военно-патриотическую смену с
десятиклассниками в целях популяризации военной службы среди молодёжи
допризывного возраста, а в апреле организует форум «Актуальные вопросы
патриотического воспитания», который объединит на своей площадке субъекты
патриотического воспитания не только Ленинградской области, но и других
регионов России.